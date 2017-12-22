«Один визит не приведет к перезагрузке отношений»

В Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. Визит главы британского МИДа в Россию — первый за последние пять лет. После начала украинского кризиса в 2014 году и без того напряженные российско-британские отношения стали еще хуже.

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Этот факт признают и сами министры. Лавров открыл встречу словами о том, что отношения находятся на очень низком уровне, не забыв подчеркнуть, что вины России в этом нет. Джонсон же прямо сказал, что пятилетний перерыв в практике двусторонних визитов связан именно с «тяжелыми временами для отношений между Россией и Великобританией».

Фоторепортаж: Джонсон заявил, что отдал свое пальто Лаврову __is_photorep_included11516198: 1

По словам директора по исследованиям России колледжа Пембрук и члена клуба «Валдай» Эндрю Монагана, проблема заключается не только в разногласиях, возникших в последние годы, но и в более глобальных противоречиях между Великобританией и Россией, которые длятся уже более десятилетия.

«По многим вопросам позиции России и Великобритании не просто не совпадают, но фактически противоречат друг другу, из-за чего создать позитивную совместную повестку будет очень сложно»,

— сказал Монаган «Газете.Ru». Эксперт отмечает, что спектр разногласий между Москвой и Лондоном крайне широк — начиная с двусторонних отношений и международных вопросов, связанных с евроатлантической безопасностью, и заканчивая видением двух стран ситуаций в Сирии или на Украине.

Сам же Джонсон, говоря о проблемах, препятствующих развитию двусторонних отношений, особо отметил вопрос кибербезопасности, Украину и Западные Балканы (речь идет об ослаблении влияния России в этом регионе и усилении позиций НАТО — «Газета.Ru»). На пресс-конференции также вскользь были затронута темы якобы российского вмешательства в референдум по Brexit и притеснения секс-меньшинств в Чеченской Республике.

Однако на нынешних переговорах министры предпочли сосредоточиться на тех вопросах, где Москва и Лондон могут найти возможности для сотрудничества. «Это, например, Иран и необходимость сохранения заключенной с ним ядерной сделки, или необходимость противодействовать ядерной программе Северной Кореи», — сказал Джонсон.

В своих заявлениях по итогам переговоров оба министра уделили особое внимание сотрудничеству России и Великобритании в культурно-гуманитарных сферах.

«Мы позитивно оценили динамику нашего культурно-гуманитарного сотрудничества, у которого долгие и прочные традиции. Приветствовали успешное проведение в этом году перекрестного Года науки и образования, особенно в том, что касается растущего взаимодействия между высшими учебными заведениями двух стран», — сказал Лавров. Джонсон, в свою очередь, отметил, что у России и Великобритании «есть немало возможностей для академических и культурных обменов».

Были затронуты и вопросы экономического сотрудничества двух стран. Лавров, в частности, «с удовлетворением» отметил, что «в нынешнем году возобновился рост взаимной торговли».

Нашлось время и для юмора. Джонсон признался, что так доверяет Лаврову, что отдал ему свое пальто вместе со всем содержимым карманов. Лавров в ответ пошутил, что в карманах ничего не было.

Нынешний визит в Москву Джонсона определенно дает надежду на улучшение двусторонних отношений, однако, как отмечает Эндрю Монаган, «было бы слишком оптимистичным ожидать, что всего один визит сможет существенно изменить сложившуюся ситуацию».

«Возможно, это начало важного процесса восстановления отношений. Но я не думаю, что один визит приведет к всеобъемлющей перезагрузке двусторонних отношений»,

— сказал Монаган. По словам эксперта, «чтобы механизмы ведения диалога были восстановлены и были найдены области реального, существенного соглашения, потребуется время и еще много встреч».

«Важно, чтобы и Россия, и Великобритания вели диалог, чтобы свести к минимуму недопонимание и просчеты в отношении друг друга. Кроме того, должны существовать механизмы для ведения этого диалога. Я уверен, что Великобритания серьезно относится к отношениям с Россией и, в частности, к роли России в международных делах», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить и личные симпатии Джонсона к России, о которых он сам неоднократно заявлял в ходе нынешнего визита в Москву. «Позвольте мне заявить, что я русофил, и русофил убежденный. Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь — в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет», — сказал Джонсон.

По его словам, ни у кого не должно быть сомнений, что он хочет добиться улучшения отношений между народами России и Британии. «Отношения улучшатся, но, вне всякого сомнения, это не умаляет те сложности, которые сейчас существуют в наших отношениях. Нам необходимо трудиться вместе, чтобы решить эти вопросы», — подчеркнул Джонсон.