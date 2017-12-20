Черногорию накрыло криминалом

Конец года выдается непростым для черногорских правоохранительных органов на фоне политической нестабильности и роста активности организованной преступности. Только за последние два месяца местные правоохранительные органы провели уже 14 рейдов.

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Власти и правоохранительные органы удостаивались нелестных характеристик от СМИ из-за разгула наркомафии. В августе и сентябре в прибрежных черногорских городах криминальные группировки совершили пять убийств, которые так и не были раскрыты.

Вопиющий случай произошел в сентябре: во время футбольной тренировки на стадионе в городе Рисан был застрелен вратарь местной команды Горан Ленац. Игрок, получивший выстрел в голову, скончался на пути в больницу, не придя в себя. Нападавший смог скрыться, и о его дальнейшей судьбе СМИ не сообщали. Примечательно, что это произошло буквально через час после встречи премьер-министра страны Марко Душковича с журналистами, посвященной вопросам безопасности.

В ноябре с использованием бомб, бензина и коктейлей Молотова были сожжены 16 машин, в то время как с начала года, как сообщает черногорский портал CDM, было уничтожено 35 автомобилей. Только в одном городе Бар за месяц были сожжены четыре транспортных средства. По словам местных криминалистов, таким образом бывшим владельцам авто «передаются» сообщения или предупреждения.

Черногорские спецслужбы на протяжении месяцев пытаются навести порядок. Только в середине декабря полицейские провели спецоперацию в столице Подгорице и городе Котор. Всего были арестованы 12 человек, у которых были найдено оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, средства связи, деньги и документы. Были изъяты почти 1 тонна марихуаны, 1,7 кг героина и около 3 кг других наркотиков.

По данным журналистов местного портала CDM, помещения, в которых прошли обыски, использовались лидерами черногорских криминальных кланов, которые ранее были объявлены в международный розыск. Всего только с октября в южном, северном и центральном регионах страны в рамках 14 операций прошли обыски в 214 помещениях. Во время них также изымались огнестрельное и холодное оружие, дорогие машины, наркотики, деньги и документы.

Схожая нестабильная обстановка была и в начале года, когда в стычках наркомафии в столице погибло и пострадало несколько человек. «Последние события в Подгорице и те, что предшествовали им в других городах, по понятным причинам вызывают беспокойство у горожан, которые ждут, что власти сделают все возможное для беспощадной борьбы с организованной преступностью», — цитировал The Guardian министра внутренних дел Мевлюдина Нуходжича, который признал, что в какой-то степени текущее положение дел выглядит «пугающим».

По мнению американского издания The Hill, Черногория стала одним из крупнейших поставщиков нелегального оружия на черный рынок ЕС. На складах бывшей югославской армии на территории страны хранится более 4 миллионов единиц оружия, и уже сейчас в Бельгии 90% оружия на черным рынке имеет балканское происхождение.

Как пишут балканские СМИ, организованная преступность в Черногории становится более могущественной, чем государство. По мнению одного из лидеров оппозиции Небойши Медоевича, у всех преступных кланов есть покровители среди высших государственных чиновников.

Нестабильная ситуация с безопасностью на улицах идет на фоне продолжающейся политической неопределенности, которую охватила страну после парламентских выборов 2016 года. В день выборов бывший премьер-министр и глава Демократической партии социалистов Мило Джуканович объявил о раскрытии заговора с целью государственного переворота и его физического устранения, якобы инициированного российскими спецслужбами. Были арестованы 20 человек, включая бывшего сербского генерала , двоих россиян объявили в международный розыск, а недавно прокурор объявил о причастности к перевороту даже Рамзана Кадырова. При этом все обвинения строятся исключительно на показаниях одного человека, явившегося с повинной - Александра Синджелича. Примечательно, что в соседней Хорватии он объявлен в розыск за убийство.

В самой Черногории и за ее пределами далеко не все верят в эту версию, и считают переворот инсценировкой, которая позволила правящей партии, обреченной на провал, сохранить большинство в Скупщине. По мнению оппозиции, получившей в итоге 39 из 81 мест в парламенте, эти выборы были нелегитимны, и на протяжении уже более года депутаты оппозиционных партий бойкотируют работу Скупщины. «В атмосфере государственного переворота в воскресенье, подогреваемой со стороны Специальной прокуратуры, полиции и лояльных режиму СМИ, выборы не могли быть проведены должным образом», — цитировали партии «РИА Новости». Оппозиция настаивает на проведении внеочередных выборов в парламент, которые можно провести в апреле 2018 года одновременно с президентскими.

Как рассказал Газете.ру источник в дипломатических кругах, ЕС и США закрыли глаза на очевидные нарушения на выборах, так как Джуканович убедил их в том, что он «свой», и в противном случае Россия нарастит свое влияние в Черногории. «Но теперь, когда потоки контрабанды, наркотиков и оружия из Черногории в ЕС выросли в разы, европейские политики задумались».

По мнению эксперта института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, такую обстановку можно в известном смысле назвать вялотекущим политическим кризисом. «Уже больше года, с моменты выборов, правящая партия уже к этому (бойкоту Скупщины со стороны оппозиционных партий — прим.) прекрасно адаптировалась и спокойно игнорирует оппозицию. Они пытаются взять ее измором, с одной стороны, через судебный процесс по делу о государственном перевороте, по которому проходят лидеры оппозиционных партий (Андрий Мандич и Милан Кнежевич — прим.). И параллельно с этим идет постоянная работа по расколу оставшейся оппозиции», — рассуждает он.