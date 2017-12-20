«ООН перестало отвечать реалиям мировой политики»

Генеральная Ассамблея ООН во вторник 19 декабря приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, в которой Россия названа «оккупирующей державой». Об этом сообщает РИА «Новости».

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В разработке документа помимо Украины участвовали еще около 30 государств, среди которых Великобритания, Грузия, Молдавия, США, Турция, Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Франция и Эстония.

За принятие резолюции проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки, а также Латинской Америки воздержались.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере поблагодарил тех, кто поддержал резолюцию ГА ООН по вопросу прав человека в Крыму.

«Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», — написал Климкин.

Документ находился на рассмотрении комитета Генассамблеи уже два года, но был принят только в ноябре этого года, после внесения в него существенных изменений. В принятом варианте резолюции содержатся призывы к Российской Федерации «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

Текст резолюции призывает положить конец «произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения», а кроме того «отменить все дискриминационное законодательство». Помимо прочего, Россию просят «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму» с марта 2014 года и «позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права».

Также от России требуют обеспечить «доступность образования на украинском и крымско-татарских языках» и отменить решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» запрещенной экстремистской организацией.

ГА ООН требует, чтобы Россия отменила воинскую обязанность для жителей Крыма и предоставила доступ на полуостров международным наблюдателям.

В Крыму требования документа прокомментировали еще на этапе принятия его в комитете ГА ООН. «Касаемо запрета. Меджлис признан в Российской Федерации экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ и других террористических организаций имеющими право на существование на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование ровно такое же», — сказал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

При этом требования Украины обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках, по словам вице-премьера, безосновательны, поскольку на территории Крыма действуют три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский, и обучение на этих языках производится исключительно после того, как родители выбирают тот или иной язык.

Комментируя окончательное принятие Генассамблеей резолюции, в Крыму заявили, что ООН дискредитировало себя этим шагом.

«ООН постепенно утрачивает возложенные при создании функциональные обязанности и перестало отвечать реалиям мировой политики в области безопасности, стабильности и соблюдения прав человека», — заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

По его словам, «вопрос об аннексировании вообще не должен ставиться». «Определился народ Крыма, который подавляющим большинством проголосовал за возможность жить в России. Западным странам следует, по меньшей мере, оказывать содействие быстрее интегрироваться экономике Крыма в российскую экономику, а не продолжать нагнетать напряженность и способствовать нарушению прав крымчан», — отмечает Ильясов.

«Принятый проект резолюции, к сожалению, демонстрирует, что ООН превратилась в площадку для информационных атак на Россию. ООН долго колебалась между финансированием и объективностью, и выбрала первое», — сказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек РИА «Новости».

По его словам, сегодня ООН фактически является площадкой для продвижения интересов западных стран во главе с США.

«К сожалению, большинство стран ООН продемонстрировали всему миру, что они находятся под каблуком Вашингтона. А некоторые высокопоставленные лица из Организации объединенных наций, возможно, даже и под «колпаком», — подчеркнул депутат.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума 16 марта 2014 года. «За» вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — города Севастополя.