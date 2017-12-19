В ООН проголосовали за отмену запрета «Меджлиса»

Генеральная Ассамблея ООН во вторник 19 декабря приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает РИА «Новости». В документе содержится, в частности, «настоятельный призыв» к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

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За принятие резолюции проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

Резолюция была внесена в ООН в октябре. Этот документ, в частности, предусматривает такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках. Подготовленный Украиной проект резолюции в середине ноября принял профильный комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Документ без изменений внесли на пленарное заседание нынешней 72-й сессии.

«Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина», — рассказывал спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, соавторами документа выступили 34 страны.

«Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — «Газета.Ru»), а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках», — рассказывает дипломат.

Также в документе подчеркивается «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым». Сразу после этого вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал обновленный проект.

«Касаемо запрета. Меджлис признан в Российской Федерации экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ и других террористических организаций имеющими право на существование на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование ровно такое же», — сказал заместитель регионального кабмина.

При этом требования Украины обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках, по словам вице-премьера, безосновательны, поскольку на территории Крыма действуют три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский, и обучение на этих языках производится исключительно после того, как родители выбирают тот или иной язык.

В сентябре нынешнего года мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине опубликовала доклад, в котором говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе властями Украины, а также России. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, находясь на Украине.

Власти Крыма с такой оценкой ситуации не согласились.

«Здесь надо говорить не о действиях ООН, а о поступках тех лиц, которые от лица ООН несут откровенную чушь, если говорить мягко. На самом деле это просто ложь, граничащая с преступлением. Потому что власти России обвиняются в совершении каких-то противоправных деяний, которые никогда не совершали. Очень жаль, что в международных организациях появились «профессиональные» лжецы, которые, пользуясь своим статусом и положением, вводят в заблуждение международную общественность», — указывал тогда Полонский.