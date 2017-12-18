Прокурор Саакашвили не указ

Яростный критик украинских властей Михаил Саакашвили отказался давать показания генпрокуратуре Украине. Об этом сообщил журналистам сам политик, когда прибыл по повестке в здание генпрокуратуры. Лидер «Движения новых сил» подчеркнул, что готов давать показания только СБУ. «Если Служба безопасности меня вызовет на допрос, я пойду», — передает слова Саакашвили ТАСС.

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Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий поддерживает отказ своего клиента давать показания. «Мы считаем, что у прокуроров Гепрокуратуры нет полномочий осуществлять следственные действия, которые касаются допроса, мы готовы давать показания в рамках допроса, но мы готовы это делать с полномочным органом, и мы считаем, что это должен быть следственный отдел СБУ», — заявил Чернолуцкий.

Генпрокуратура (ГПУ), в свою очередь, намерена вызвать Саакашвили на допрос повторно. «Подозреваемый не выполнил свои обязанности в качестве подозреваемого, поэтому его вызовут повторно для проведения следственных действий», — заявил следователь Александр Говорущак.

Саакашвили вызвали на допрос в связи с подозрениями в совершении преступлений, подпадающими под определение статьей 15, 28 и 256 уголовного кодекса Украины — «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и, собственно, «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины после того, как 11 декабря по решению суда политик был отпущен без избрания для него меры пресечения. Сторона обвинения требовала для Саакашвили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он недоволен решением суда и будет его обжаловать. «Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу», — заявил Луценко.

Бывшего губернатора Одесской области сотрудники Национальной Полиции задержали и поместили в СИЗО 8 декабря. У властей было 72 часа, чтобы предъявить обвинение Саакашвили и избрать ему меру пресечения. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку. «Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания. В случае, если к нему будет применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток, он еще больше будет продолжать голодовку», — заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Преследования политика начались после того, как генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили готовит государственный переворот на деньги близкого к семье Виктора Януковича бизнесмена Сергея Курченко, ныне проживающего в России. Якобы доказывающие это обвинение оперативные материалы глава ГПУ предъявил в своем отчете перед народными депутатами Украины. Саакашвили все обвинения отрицает.

Первая попытка арестовать политика была предпринята 5 декабря. Тогда в квартиру экс-губернатора Одесской области пришли сотрудники генпрокуратуры с обысками и пытались его задержать.

Во время обысков Саакашвили забрался на крышу дома, где его и задержали. Однако после того, как в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины Саакашвили вывели из подъезда, политика окружили его соратники, собравшиеся к тому времени у дома. Они так и не дали его увести, и задержание превратилось в оппозиционный митинг. Активисты устроили массовую драку с сотрудниками СБУ и генпрокуратуры, перекрыли улицу и выломали дверь микроавтобуса, где находился Саакашвили, и выпустили его оттуда.

После того, как активисты отбили у полиции своего лидера, Саакашвили вместе с соратниками направился к Верховной Раде в действующий палаточный лагерь оппозиции. На следующий день полиция пыталась штурмовать расположение протестующих у Рады, но безуспешно. Политик тогда заявил, что его пытались похитить, но «перепутали палатки». После чего Саакашвили в своем фейсбуке обвинил Петра Порошенко в провокациях. «Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил?!» — написал Саакашвили.