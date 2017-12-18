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Прокурор Саакашвили не указ

Почему Саакашвили отказался давать показания

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказывается давать показания украинской генпрокуратуре. По словам политика, у ведомства нет полномочий для того, чтобы вызывать его на допрос. При этом политик уверяет, что готов дать показания Службе безопасности Украины (СБУ).

Яростный критик украинских властей Михаил Саакашвили отказался давать показания генпрокуратуре Украине. Об этом сообщил журналистам сам политик, когда прибыл по повестке в здание генпрокуратуры. Лидер «Движения новых сил» подчеркнул, что готов давать показания только СБУ. «Если Служба безопасности меня вызовет на допрос, я пойду», — передает слова Саакашвили ТАСС.

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Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий поддерживает отказ своего клиента давать показания. «Мы считаем, что у прокуроров Гепрокуратуры нет полномочий осуществлять следственные действия, которые касаются допроса, мы готовы давать показания в рамках допроса, но мы готовы это делать с полномочным органом, и мы считаем, что это должен быть следственный отдел СБУ», — заявил Чернолуцкий.

Генпрокуратура (ГПУ), в свою очередь, намерена вызвать Саакашвили на допрос повторно. «Подозреваемый не выполнил свои обязанности в качестве подозреваемого, поэтому его вызовут повторно для проведения следственных действий», — заявил следователь Александр Говорущак.

Саакашвили вызвали на допрос в связи с подозрениями в совершении преступлений, подпадающими под определение статьей 15, 28 и 256 уголовного кодекса Украины — «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и, собственно, «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины после того, как 11 декабря по решению суда политик был отпущен без избрания для него меры пресечения. Сторона обвинения требовала для Саакашвили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он недоволен решением суда и будет его обжаловать. «Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу», — заявил Луценко.

Бывшего губернатора Одесской области сотрудники Национальной Полиции задержали и поместили в СИЗО 8 декабря. У властей было 72 часа, чтобы предъявить обвинение Саакашвили и избрать ему меру пресечения. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку. «Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания. В случае, если к нему будет применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток, он еще больше будет продолжать голодовку», — заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Преследования политика начались после того, как генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили готовит государственный переворот на деньги близкого к семье Виктора Януковича бизнесмена Сергея Курченко, ныне проживающего в России. Якобы доказывающие это обвинение оперативные материалы глава ГПУ предъявил в своем отчете перед народными депутатами Украины. Саакашвили все обвинения отрицает.

Первая попытка арестовать политика была предпринята 5 декабря. Тогда в квартиру экс-губернатора Одесской области пришли сотрудники генпрокуратуры с обысками и пытались его задержать.

Во время обысков Саакашвили забрался на крышу дома, где его и задержали. Однако после того, как в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины Саакашвили вывели из подъезда, политика окружили его соратники, собравшиеся к тому времени у дома. Они так и не дали его увести, и задержание превратилось в оппозиционный митинг. Активисты устроили массовую драку с сотрудниками СБУ и генпрокуратуры, перекрыли улицу и выломали дверь микроавтобуса, где находился Саакашвили, и выпустили его оттуда.

После того, как активисты отбили у полиции своего лидера, Саакашвили вместе с соратниками направился к Верховной Раде в действующий палаточный лагерь оппозиции. На следующий день полиция пыталась штурмовать расположение протестующих у Рады, но безуспешно. Политик тогда заявил, что его пытались похитить, но «перепутали палатки». После чего Саакашвили в своем фейсбуке обвинил Петра Порошенко в провокациях. «Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил?!» — написал Саакашвили.