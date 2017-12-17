«Идем в сторону майдана, прошу вас»

Сторонники возглавляемого экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Руха новых сил» взяли штурмом Октябрьский дворец в Киеве. На кадрах видеосъемки, опубликованных в фейсбуке бывшего губернатора Одесской области, видно, как толпа в несколько сотен человек пришла к дворцу во главе с Саакашвили, утверждавшим, что там располагается штаб «по координации акции протеста».

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Входы в здание дворца были перекрыты, а само оно оцеплено нацгвардейцами.

Представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что в Октябрьском дворце идет «спектакль для детей», в связи с чем попросил у протестующих «не устраивать провокации и не захватывать здание».

Михаил Саакашвили также призвал сторонников воздержаться от штурма Октябрьского дворца. «Если там внутри мероприятие, то на него мы не проходим. Людей не трогаем. Здание большое, делаем свои дела и не мешаем им», — заявил политик.

После этого манифестанты решили уговорить охраняющих здание нацгвардейцев снять оцепление. Когда уговоры не возымели действия, сторонники Саакашвили начали прорываться в здание. Несколько окон было разбито, полиция применила слезоточивый газ, но в итоге участники акции штурмом взяли дворец, выбив входную дверь.

Забаррикадировавшиеся внутри сотрудники украинской нацгвардии применили против активистов огнетушители, но вскоре, по сообщениям очевидцев, несколько белых от порошка нацгвардейцев были «выставлены наружу».

В ходе штурма были слышны три сильных хлопка, похожие на разрывы взрывпакетов, в СМИ поступает противоречивая информация о пострадавших из числа сторонников Саакашвили, сотрудники медслужб оказывают им помощь. Как рассказал в эфире телеканала «112 Украина» глава МВД Украины Зорян Шкиряк, более 30 правоохранителей пострадали в результате столкновений.

После штурма сторонники экс-президента Грузии по призыву Саакашвили покинули Октябрьский дворец и отправились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

Саакашвили заявил, что, по данным правоохранителей, внутри здания проходит концерт. «Давайте, идем в сторону майдана, прошу вас, вместе идем», — обратился к сторонникам Саакашвили.

При этом позже — уже на митинге у здания Верховной рады — политик заявил, что взятие штурмом дворца является провокацией. «Я с полной ответственностью заявляю, что никаких планов захвата дворца у нас не было. Никаких планов насильственных действий у нас нет и не было», — сказал Саакашвили. «Все наши действия против коррупции могут быть только мирными. Я открещиваюсь от любых попыток разбивать окна, захватывать здания и заводить туда насильственно людей», — добавил глава «Руха новых сил»

Днем 17 декабря Саакашвили собрал своих сторонников на очередной «Марш за импичмент» действующего президента Украины Петра Порошенко. «Я никогда не остановлюсь, я глубоко вам благодарен за то, что вы меня освободили, а я с вами обязан освободить Украину от барыг, коррупционеров и олигархов», — заявил Саакашвили.

Более тысячи его сторонников решили «мирным маршем наступления народа Украины» пройти по столице страны.

Сторонники «Руха новых сил» требуют от Киева принять закон, упрощающий процедуру импичмента президента Украины. Другие требования — формирование антикоррупционного суда в стране, принятие нового закона о выборах и отставка генерального прокурора Юрия Луценко

Бывший губернатор Одесской области называет врагом Украины именно Луценко.

«Следующий враг Украины — это Юра Луценко. Это хуже врага. Это предатель высочайшей категории. Юра, ты предатель. Тебя посадит народ Украины», — заявил Саакашвили.

Также бывший президент Грузии заявил, что украинскому лидеру Петру Порошенко его «никогда не сломать».

«Наша борьба будет наступательной как никогда. Чтоб все знали: никогда Порошенко и этой группе нас и меня не сломать. Мы это показали. Мы будем говорить с ними только про одно — про их мирный уход. Чтобы избежать кровопролития, насилия, несчастья. Нам это не нужно», — сказал Саакашвили.

Он также заявил, что Порошенко «закрыл его в камере», и пообещал «помочь освободить Украину». Кроме того, Саакашвили опроверг информацию СМИ о том, что он написал украинскому лидеру Петру Порошенко письмо с предложением помириться. «Я их буду атаковать больше, чем когда-либо», — сказал Саакашвили, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Саакашвили рассказал о новых планах киевских властей по его депортации.

«Они хотят меня депортировать, они дождутся новогодних праздников, они всячески намекают, посылают. Вместо того, чтобы разговаривать. Мы не враги, у нас есть только внешний враг. Не надо меня выталкивать, давайте разговаривать!» — заявил бывший президент Грузии. По его словам, он не обвиняет Порошенко в пособничестве «врагу».

«Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним», — подчеркнул Саакашвили.