«Не самому же мне готовить конкурентов». Путин. LIVE

«Не мне же самому конкурентов себе воспитывать», — парирует Путин на вопрос журналиста L!FE. Тем не менее, президент хочет сбалансированной политической системы, которой не может быть без конкуренции. А вот почему конкуренции все равно нет? «У нас мягко говоря специфика в России сложилась. С чем она связана? Молодые люди не помнят и даже не знают, что происходило в 1990-ых и начале 2000-ых годов. У нас, конечно, много проблем. Но все-таки ВВП выросло на 75% с 2000 года, промышленное производство — на 70%, перерабатывающая росла ускоренными темпами — 60 и 70%. У нас реальная заработная плата припала в результате кризисных явлений», — начинает перечислять Путин. В общем-то, Путин ждет какие-то другие вопросы, потому что уже, кажется, в третий раз пообещал «вернуться» к каким-то проблемам