«Не самому же мне готовить конкурентов». Путин. LIVE

«Не мне же самому конкурентов себе воспитывать», — парирует Путин на вопрос журналиста L!FE. Тем не менее, президент хочет сбалансированной политической системы, которой не может быть без конкуренции. А вот почему конкуренции все равно нет? «У нас мягко говоря специфика в России сложилась. С чем она связана? Молодые люди не помнят и даже не знают, что происходило в 1990-ых и начале 2000-ых годов. У нас, конечно, много проблем. Но все-таки ВВП выросло на 75% с 2000 года, промышленное производство — на 70%, перерабатывающая росла ускоренными темпами — 60 и 70%. У нас реальная заработная плата припала в результате кризисных явлений», — начинает перечислять Путин. В общем-то, Путин ждет какие-то другие вопросы, потому что уже, кажется, в третий раз пообещал «вернуться» к каким-то проблемам
А вот насчет укрупнения регионов — президент признал, что некоторые субъекты Федерации показали свою экономическую нецелесообразность. Но ничего навязывать Москва регионам в этом направлении не собирается. «Никаких государственных планов по укрупнению нет и быть не может».
Президент говорит, что никакого острого национального вопроса в России не стоит. Но тем не менее важно сохранять равные условия в языковой политике для всех детей «Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка», — подчеркивает Путин. Но напоминает, что это не должно идти вразрез с изучением языка межнационального общения, то есть русского.
L!FE задает действительно интересный вопрос – почему не появилось оппозиционного кандидата, и не скучно ли Путину участвовать в выборах. Но слово берет девушка с табличкой «Путин – бабай», что по-татарски –«дедушка Путин». И вопрос о языковой политике, а также об укрупнении регионов.
Инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологиии, повышение доходов граждан — вокруг этого будет строится предвыборная программа Владимира Путина.
Как и в прошлом году Владимир Путин предложил начинать без вступительного слова. Песков предлагает задать вопрос не ветераном пула, а радио «Говорит Москва». «Зачем Вы идете на выборы?» Какой вы хотите видеть Россию? Производительность труда должна возрасти, экономика должна быть гибкой — отвечает президент РФ.
«Я тут кое-кто с собой захватил», - заявил президент, начиная конференцию. Речь о соцмюиально-эконосических показателях. И еще кое-что взял с собой.
Пресс-секретарь президента призвал всех быть лаконичными и уважать друг друга.
А конференция тем временем никак не начинается. Но вот в зал зашел Дмитрий Песков. Еще чуть-чуть.
По правилам мероприятия максимальный размер плаката, которым можно пытаться привлечь внимание национального лидера, ограничивается форматом А3.
1640 журналистов аккредитовано в этом году.
А вот и стенды с разнообразным «мерчем»: разнообразные патриотические сувениры от подстаканников до елочных игрушек.
В зале присутствуют также американские журналисты. После объявления RT и Sputnik иностранными агентами в США можно было ожидать, что их не аккредитуют. Однако же никаких ограничений предъявлено не было.
Кажется, на всех не хватает мест. Некоторые журналисты пытаются остаться стоять, но их выпроваживают в пресс-центр, где можно будет смотреть трансляцию.
Корреспондент «Газеты.Ru» также обратил внимание, что кандидат в кандидаты сегодня не только в красном платье (без выреза) но и на шпильках. В остальном же зале происходит традиционный ажиотаж, все пытаются занять более выгодные места, хотя из практики известно, что даже место в центре первого ряда не дает гарантии диалога с президентом.
Ксения отвечает, что ничего касающегося больших государственных вопросов она спрашивать не будет, в центре ее внимания обычный человек.«Газета.Ru» аккуратно подозревает, что этот обычный человек — режиссер Кирилл Серебренников.
Собчак, разумеется, немедленно стала центром внимания. Ее уже дважды обступали другие журналисты, преимущественно региональные. Всем очень интересно, что же за вопрос она задаст.
У «Газеты.Ru» тоже есть свой вопрос. Очень надеемся, что в этот раз традиционный модератор мероприятия Дмитрий Песков обратит на нас внимание и даст возможность его задать.
В зале есть еще один кандидат в кандидаты — Ксения Собчак. Вероятнее всего она аккредитовалась от телеканала Дождь, где чуть-чуть работает. Ни Собчак, ни Дождь конфликта интересов в такой ситуации, видимо, не ощущают. В результате главной интригой мероприятия остается вопрос, что же спросит дочка мэра Петербурга у бывшего сотрудника ее отца.
Добрый день, друзья! Сегодня президент России и одновременно потенциальный кандидат в президенты РФ дает свою ежегодную большую пресс-конеференцию. «Газета.Ru» внимательно слушает вопросы и ответы и делится с вами в этой трансляции. Оставайтесь с нами!