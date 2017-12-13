«Трамп пытается наказать палестинский народ»

Организация исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите признала Восточный Иерусалим столицей Палестины и призвала другие страны поступить так же. Саммит ОИС прошел в Стамбуле, его инициатором выступил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции. По его мнению, страны, до сих пор не признавшие Палестинское государство, должны сделать это и добиться, чтобы оно было полноценно представлено в дипломатической сфере.

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Заявление ОИС — это ответ на решение главы США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Выступая на открытии саммита,

Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», а заявление Трампа — незаконной попыткой США еще и вознаградить Израиль за проводимую им политику террора.

«Этот шаг президента США является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль — государство, проводящее политику террора. Военные-террористы хватают детей и отправляют в тюрьму», — негодовал турецкий лидер.

На саммите были и призывы применить политические и экономические санкции в отношении США и всех стран, признающих Иерусалим израильской территорией. Правда, эти идеи повисли в воздухе и на бумагу не попали. В итоговом коммюнике решение Вашингтона охарактеризовали как «намеренный подрыв всех усилий по установлению мира, стимул для распространения экстремизма и терроризма и угрозу международному миру и безопасности».

«Если США не отзовут незаконное решение, то они будут нести ответственность за его последствия.

Решение США означает нарушение прав палестинского народа. Эта страна должна прекратить посредническую роль в палестино-израильском конфликте», — пригрозили в документе.

Организация исламского сотрудничества также призвала все мусульманские страны объединить усилия, чтобы противостоять одностороннему решению США, которое отвергло большинство стран мира.

Несмотря на все эти громкие заявления, эксперты довольно скептически оценили итоги прошедшего саммита. По мнению научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИДВ РАН Ильшата Саетова, встреча ОИС вряд ли даст серьезный практический результат.

«Организация исламского сотрудничества не является органом, уполномоченным принимать решения вроде применения санкций в отношении США. На саммите члены организации только выразили свою позицию», — пояснил эксперт. По его словам,

Эрдоган инициировал саммит ОИС прежде всего с целью показать, что Турция — лидер исламского мира и «защитница» Палестины. «Но все это больше риторика», — заключил Саетов.

Что натворил Трамп

Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда американское посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве.

Уже на следующий день после заявления Трампа глава правящей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к началу новой интифады.«Мы должны начать интифаду перед лицом сионистского врага. Она не прекратится вплоть до освобождения Иерусалима и Западного берега», — заявил Хания в ходе своего выступления в Газе 7 декабря.

Тогда же ХАМАС объявила «День гнева» — начались массовые протестные акции палестинцев, произошли столкновения демонстрантов с израильскими военнослужащими.

8 декабря из сектора Газа по Израилю были запущены ракеты — Израиль в долгу не остался и атаковал военные объекты в секторе Газа. В результате погибли двое палестинцев, десятки человек получили ранения.

Накануне саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле ХАМАС официально объявила о начале третьей палестинской интифады.

Из-за заявления Трампа на Ближнем Востоке складывается весьма «взрывоопасная» ситуация, признала востоковед Марианна Беленькая в разговоре с «Газетой.Ru». «Сейчас на Ближнем Востоке все «балансирует на крае». Люди выплеснут эмоции. В дальнейшем же все будет зависеть от того, как будет проводиться мирное урегулирование, как будут решать конфликт», — сказала эксперт.

Она уточнила, что сейчас интифада невыгодна для арабских стран. «Иран и Хезболла заявляют, что сейчас «разберутся» с Сирией и после этого займутся Израилем. Но остальные арабские страны интифады не хотят», — подчеркнула Беленькая.

Война за Святую землю

Вопрос о статусе Иерусалима — один из ключевых в палестино-израильском конфликте. В этом городе находятся святыни, важные как для христиан и мусульман, так и для иудеев.

В период между мировыми войнами на территории, где расположен современный Израиль, действовал так называемый британский мандат в Палестине. В начале XX века на палестинские территории переселились около 100 тыс. евреев. Британский мандат предполагал, что в перспективе там будет создан «национальный дом для еврейского народа». Однако приток евреев вызвал недовольство местных арабов, что привело к бунтам.

Из-за этого Великобритания на некоторое время ограничила миграцию евреев. Часть территории, на которой должно было образоваться еврейское государство, отдали под образование Трансиордании (сейчас — Иордания). Тем не менее, миграция возобновилась. До Второй мировой войны Иерусалим был населен преимущественно евреями.

К 1947 году напряженность внутри региона нарастала, и Лондон отказался от мандата, признав, что не может найти решение для создания еврейского и арабского государств на данной территории.

29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 181, которая подразумевала прекращение действия британского мандата и передачу Иерусалима под международный контроль. То есть город не мог быть признан столицей какого-либо государства.

Именно поэтому мировые державы располагают свои посольства в Тель-Авиве — в Иерусалим диппредставительства не будут переносить, пока не урегулирован статус города.

Израиль объявил о своем образовании 14 мая 1948 года. На следующий день после этого сразу пять арабских государств — Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания — объявили новому соседу войну, развязав таким образом первый арабо-израильский конфликт. В результате первой войны Иерусалим оказался разделен на две части, однако в 1967 году, после очередного конфликта, Израиль захватил управление над Восточным Иерусалимом. В 1980 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей — Совбез ООН осудил действия Израиля и принял резолюцию №478, в которой обвинил страну в нарушении международного права.

В 2004 году на Генассамблее ООН признали «меры, принятые Израилем, которые изменили или имели своей целью изменить характер, правовой статус и демографический состав Иерусалима» не имеющими юридической силы и вновь назвали существующее положение дел «оккупацией». Израиль оспаривает это определение и в качестве аргументов приводит оборонительный характер арабо-израильской войны 1948-1949 годов и Шестидневной войны и историческое право еврейского народа на землю Израиля. В мае 2004 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила, что палестинцы имеют право на суверенитет над Восточным Иерусалимом.