Битва за Иерусалим: чем ответят мусульмане

После того как Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, весь Ближний Восток буквально встал на уши — два дня назад по этому поводу состоялась экстренная встреча Лиги арабских государств, а уже в среду, 13 декабря, в Стамбуле пройдет чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Реклама

Встречу инициировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что в ходе саммита участники попытаются выработать совместный ответ на решение Трампа о статусе Иерусалима. Во внеочередной встрече ОИС примут участие представители 48 стран, при этом 16 государств будут представлять непосредственно их лидеры.

Сам Эрдоган выразил уверенность, что встреча ОИС в Стамбуле станет «поворотным моментом» — однако эксперты весьма сдержанно оценивают шансы этого саммита на успех.

По словам профессора кафедры международных отношений стран Азии и Африки ИСАА МГУ Владимира Исаева, саммит Организации исламского сотрудничества ни к чему не приведет. «На днях уже состоялся саммит Лиги арабских государств, по итогам которого участники «отделались» тем, что надо решать вопрос с помощью ООН и переводить его в плоскость переговоров между Палестиной и Израилем», — напомнил эксперт.

Востоковед Марианна Беленькая, в свою очередь, выразила уверенность, что участники саммита ОИС будут гневно осуждать политику США и Израиля — впрочем, «единого мнения по итогам саммита ОИС не будет». «Конечно, шли разговоры о необходимости разрывать отношения с каждой страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим, но важно помнить, что США еще ничего никуда не перенесли», — подчеркивает Беленькая.

Действительно, 6 декабря Трамп объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, однако тогда же уточнялось, что сроки переноса посольства пока не определены. С призывом разорвать отношения со всякой страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим, накануне выступил Тегеран.

«Мы, представители Исламского консультативного совета [парламент Ирана], просим все мусульманские страны как можно скорее разорвать дипломатические отношения с сионистским режимом, а также свести к минимуму экономические связи с США», — говорится в заявлении иранского парламента от 12 декабря.

Кстати, Иран может оказаться чуть ли не единственной страной в Организации исламского сотрудничества, которая будет настаивать на жестком ответе именно Вашингтону --

в то время как подавляющее большинство стран, входящих в ОИС, не станут рисковать своими отношениями с американцами из-за Израиля.

«В ОИС есть и страны, которым в плане отношений с США «нечего терять» — это, в частности, Иран, у которого и так очень плохие отношения с Соединенными Штатами», — отметила Марианна Беленькая.

Но даже Эрдоган, инициировавший саммит ОИС, говорил о возможном разрыве отношений с Израилем — но не с США. Вероятно, такой же тактики будут придерживаться и остальные страны-участницы ОИС. «Не думаю, что многие из этих стран, в частности, Саудовская Аравия и государства Персидского залива, сейчас готовы расстраивать отношения с США — это не в их интересах», — сказал Владимир Исаев.

Трамп нажал на спусковой крючок

Заявив о признании Вашингтоном Иерусалима в качестве израильской столицы, глава США Дональд Трамп тем самым выполнил одно из своих предвыборных обещаний, а заодно спровоцировал взрыв негодования всего мусульманского мира и даже критику со стороны западных союзников США.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас расценил заявление американского лидера как отказ американской стороны от участия в мирном процессе, а также счел решение Вашингтона нарушением международных резолюций.

Заявление Трампа встревожило и Евросоюз — о позиции блока заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Евросоюз глубоко озабочен возможными последствиями этого решения [Трампа] для мирного процесса», — прокомментировала Могерини решение Трампа на пресс-конференции в Брюсселе.

Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Терезу Мэй, выразили опасение, что заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызовет обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Интифада началась — но ИГ интереснее

Опасения оправдались — уже на следующий день после заявления Трампа правящая в секторе Газа исламистская группировка ХАМАС объявила «день гнева» — начались массовые протестные акции палестинцев, произошли столкновения демонстрантов с израильскими военнослужащими. 8 декабря из сектора Газа по Израилю былj запущенj не менее трех ракет.

В течение последних трех дней в ответ на обстрелы ХАМАС Израиль уничтожил около пяти военных постов и объектов исламистской группировки в секторе Газа. В результате ответных атак погибли двое палестинцев, ранения получили еще около 30 человек.

12 декабря ХАМАС объявил о начале третьей палестинской интифады

— об этом заявил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану. «Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», — заявил Алкану.

С учетом этих событий предстоящий саммит Организации исламского сотрудничества кажется особенно важным, однако, по мнению профессора ИСАА МГУ Владимира Исаева, даже это обострение может не вызвать активных действий со стороны стран-членов ОИС. «Если первая интифада имела серьезные последствия, то сейчас все страны в регионе поглощены в первую очередь борьбой с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), и на Израиль никто особо не обращает внимания», — констатировал эксперт.