«Основные трудности отношений Киева с ЕС впереди»

Новый украинский закон об образовании, который еще даже не вступил в силу, носит дискриминационный характер и должен быть отменен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро.

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«Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также «Восточному партнерству» Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить», — заявил Сийятро «Известиям».

Будапешт и ранее высказывался категорически против вступления в силу закона, предполагающего в том числе поэтапный перевод процесса обучения в украинских школах на государственный язык, то есть украинский. Президент страны Петр Порошенко, обещавший согражданам скорое вхождение в ЕС, напротив, счел этот законопроект своевременным.

В ответ Венгрия обещала максимально затруднить Украине отношения с ЕС, пообещав блокировать все выгодные для Киева решения на уровне Евросоюза.

Надо сказать, что Венгрия до принятия закона об образовании 28 сентября 2017 года занимала достаточно нейтральную позицию относительно украинского кризиса, хотя действия правительства страны, в целом, находились в фарватере общеевропейской политики. Теперь же Будапешт встает на защиту венгерского меньшинства, проживающего в западных областях Украины.

При этом Киев парирует это тем, что на Украине осталось не так много венгров, как кажется в соседней стране. По разным оценкам, в украинских регионах проживает от 160 до 200 тыс. этнических венгров, хотя с этими данными не согласен глава МИД Украины Павел Климкин. «Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс., люди покидают регион», — написал дипломат в своем твиттере, не пояснив, правда, по каким причинам венгры решают уехать с Украины.

И даже тот факт, что Киев уже объявил, что новые нормы не коснутся языков стран Евросоюза, — по сути, признав, что закон направлен преимущественно против русскоязычного населения, — Венгрия все чаще занимает достаточно жесткую позицию по отношению к Киеву.

Будапешт с самого начала заявил, что в той редакции, в которой принят образовательный закон на Украине, для него неприемлем. Теперь же Венгрия, вероятнее всего, будет последовательно и достаточно жестко отстаивать свои интересы, вплоть до усложнения будущего сближения Украины с Евросоюзом, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Венгры — нация небольшая, но Будапешт очень трепетно относится к венгерским меньшинствам, проживающим в разных странах Европы – венгры также проживают в Румынии, Словакии. И каждый раз, когда, по мнению венгерских властей, в странах принимаются нормативные акты, нарушающие права меньшинств, Будапешт реагирует достаточно остро. Главное для них — это возможность учиться и разговаривать на своем языке, чтобы поддерживать культурную и в том числе лингвистическую самобытность», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом, продолжает Топорнин, Киев, скорее всего, не ожидал столь острой реакции со стороны Венгрии, поскольку изначально «речь шла о том, чтобы ударить по русскоязычному меньшинству».

«Венгрия, как страна ЕС, обладает определенные возможностями помешать развитию отношений и даже притормозить взаимодействие Украины с Евросоюзом», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

На Украине понимают опасность подобного развития событий, поэтому обещали изучить предложения Венецианской комиссии по закону об образовании и на их основе отредактировать некоторые положения нормативного акта. Ранее комиссия опубликовала официальное решение о языковых положениях закона. В частности, было рекомендовано обеспечить достаточную долю обучения на языках меньшинств как минимум в начальной и средней школах.

«Польша проживет без Украины»

В целом, в последнее время у Порошенко не клеятся отношения с ближайшими соседями. Буквально за день до заявления главы венгерского внешнеполитического ведомства в Польше тоже ясно дали понять, что Варшава не желает нести ответственность за события на Украине.

«[Украинские власти] считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится»,

— заявил глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис на заседании дискуссионного клуба «Ронин». Таким образом Парис ответил на слова председателя Евросовета Дональда Туска, который ранее заявил, что «нет безопасной Польши, если она конфликтует».

И если опасения Туска были высказаны в контексте геополитики, то польский дипломат явно имел в виду общие тенденции развития современного украинского государства, которые вызывают раздражение в Варшаве.

Даже сменивший на посту премьер-министра страны Беату Шидло Матеуш Моравецки во время своего выступления уже успел припомнить украинцам волынскую резню, заявив, что это историческое событие забыть нельзя.

Героизация ОУН-УПА (организации запрещены в России) вызывает явное недовольство в Польше. Из-за этого глава МИД Польши Витольд Ващиковский даже обещал устроить Киеву «реальные проблемы». Более того, глава польской дипломатии открыто заявил, что недовольство Киевом растет не только в его стране.

«Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов», — заявил он в ноябре.

Вместе с тем Ващиковский утверждает, что проблемы у Украины в Европе могут возникнуть необязательно со стороны Польши, однако Варшава «может помочь в [их] решении».

При этом некоторые дипломатические уколы в отношениях двух стран уже есть. Например, недавно Варшава запретила въезд в страну главе Института национальной памяти Украины Владимиру Вятровичу, который ранее в своей книге назвал войной между украинцами и поляками события 1942-1947 годов, в том числе Волынскую резню, которую Польша расценивает как геноцид.

«Терпение у поляков тоже достигло определенного предела. Новый премьер, не связанный ни с какими действиями правительства Шидло, высказал свою точку зрения. Однако основные трудности взаимоотношений Украины и Польши еще только впереди»,

— считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Действительно, даже по поводу мелких вопросов у Киева и Варшавы возникают разногласия. Если Моравецкий уже успел заявить, что Польша отчасти разряжает гуманитарную обстановку в восточной Европе, принимая у себя украинцев, то министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Варшава должна быть благодарна Киеву.

«Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают», — заявил Климкин в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Топорнина, этот фон будет влиять на развитие отношений Киева и Варшавы в среднесрочной перспективе. «Того радужного настроения в отношении Украины, которое было два-три года назад, уже даже близко нет. Отношения Польши и Украины подошли к той черте, за которой они вступят в зону явного кризиса», — констатирует эксперт.

Порошенко и его киевская администрация реагируют на ухудшение отношений со своими ближайшими соседями достаточно слабо.

Вероятно, потому, что на Украине сейчас не самая стабильная политическая ситуация — с октября проходят акции протеста различного масштаба, связанные с деятельностью Михаила Саакашвили.

11 декабря Саакашвили, лидера партии «Рух новых сил», который до конфликта с Порошенко считался его союзником и занимал пост губернатора Одесской области, выиграл судебное разбирательство о мере пресечения. Прокуратура требовала поместить политика под домашний арест по обвинению в попытке свержения власти. Сам Саакашвили назвал этот процесс травлей со стороны Порошенко и его союзников. Оправдание в суде стало сильным ударом по авторитету президента Украины.

«Киев сейчас просто не знает, как успокоить ситуация внутри страны и вне ее. На мой взгляд, будут сложности у украинцев и с венграми, и с поляками. А в перспективе отношения могут ухудшиться и со словаками, которые пока довольно сдержанны, однако тоже проявляют недовольство общеевропейской политикой в отношении России, связанной с кризисом в Донбассе», — добавил Топорнин.

Словакия наравне с Польшей, Венгрией и Чехией входит в состав Вышеградской группы, поэтому по ряду вопросов эти четыре страны могут вырабатывать единый подход к некоторым направлениям политики.

Поэтому, считает собеседник «Газеты.Ru», если отношения Киева с Будапештом и Варшавой будут портиться, то это может распространиться и на другие страны Центральной Европы.