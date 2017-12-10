«Дело Профьюмо»: советский шпион у бассейна

Портрет юной красивой Кристин Килер с рассыпанными по плечам волосами в начале 1960-х годов украсил сотни изданий в Великобритании и по всему миру.

Всемирную славу девушке принес один из главных шпионских скандалов времен холодной войны, который закончился отставкой военного министра Джона Профьюмо, а также уходом с должности премьер министра Великобритании лидера консерваторов Гарольда Макмиллана.

«У нас об этом не сообщали, но британские газеты много писали по этому поводу Те же у нас, кто об этом знал, говорили о скандале с иронией в адрес Великобритании», — вспоминает советский журналист-международник Николай Покровский.

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Иронизировать было от чего — влиятельный министр обороны, выходец из семьи британских миллионеров Профьюмо, женатый к тому же на известной британской актрисе, не смог устоять перед чарами красивой молодой женщины и в одночасье потерял все.

Другим героем этой истории стал еще один мужчина, советский офицер, помощник военно-морского атташе Евгений Иванов.

История, которую британская пресса назвала впоследствии «Делом Профьюмо», началась в 1961 году, когда министр, приехавший погостить к приятелю в загородное поместье, познакомился со скучающей Килер. У министра и молодой особы — ей на тот момент было всего 19 лет — завязался многомесячный роман, который он тщательно скрывал от супруги, однако не смог скрыть от прессы.

Когда под давлением коллег по кабинету он был вынужден сделать признание, что внебрачных связей у него не было, дотошная британская пресса выяснила что это было не совсем так.

Кроме того, газеты также раскопали, что у Килер были романтические отношения с другим мужчиной — в то же время помощником военного морского атташе Ивановым, которому как полагали журналисты, Килер могла передавать какие-то сведения, касающиеся военных планов Великобритании и США.

Встреча возле бассейна

По иронии судьбы Иванов, как и Килер, также познакомился с Профьюмо у бассейна в поместье известного британского врача Стивена Уорда, который к тому же был неплохим художником и был вхож во многие светские круги. Знакомство советского военного и британского министра началось с шутливого соревнования в бассейне.

Позже в интервью изданию «Московские новости» в 1989 году Иванов рассказывал, что Профьюмо сам предложил ему поучаствовать в соревновании — кто быстрее переплывет бассейн: «А я в свое время на флоте в соревнованиях участвовал, ну, думаю, сейчас я вам покажу. Но мой партнер схитрил, поплыл «с ногами», и я проиграл. А потом он стоит на краю бассейна, смеется: «Это вам, Юджин, как верить английскому джентльмену».

Британская пресса подозревала Иванова в работе на советскую разведку, при этом свою принадлежность к военному ведомству Иванов не скрывал. Он официально служил в офисе советского военного атташе. В посольстве военный дипломат активно налаживал связи с британской стороной.

Статный с военной выправкой и блестящим английским, Иванов часто обращал на себя внимание, а на вопросы особенно любопытных о том, что он «красный», отвечал: «Как ваши губы, мисс». Позже Иванов описывал интересную сцену, свидетелем которой он стал у того же самого бассейна.

Министр Профьюмо стоял в бассейне, на плечах его, свесив ноги, сидела Кристин Килер, а напротив него стоял еще один джентльмен, держащий на плечах другую девушку. Обе девушки шутейно боролись друг с другом и смеялись на весь бассейн. Иванов в мундире военного атташе потягивал коктейль и наблюдал за происходящим в обществе президента Пакистана Айюб Хана.

На вечеринках Иванов и Килер часто обменивались приветливыми взглядами — впоследствии британская пресса назовет Килер любовницей Иванова, но советский военный, женатый человек, отрицал какую-то cвязь между ними.

Отношения между советским офицером и британской «светской львицей» были, по его словам, вполне невинными. Иванов вспоминал как Килер просила подвести ее с одной из вечеринок у бассейна до Лондона, и он галантно открыл перед ней дверь своего седана «Остин-105» с дипломатическими номерами.

Боялся разоблачения

Когда началось расследование против Профьюмо и в печати всплыло и имя Иванова, ему пришлось покинуть страну. Правда, персоной нон-грата его никто не объявил, и он спокойно собрал вещи, не забыв упаковать купленную в Лондоне кухонную мебель.

В британском правительстве в то время разгорался серьезный скандал — лейбористы требовали отставки кабинета министров из-за русского шпионского скандала.

Пресса писала, что Иванов через Килер хотел подобраться к информации о размещении американского ядерного оружия в ФРГ. Масла в огонь подлил Олег Пеньковский, который тогда уже работал на британскую военную разведку, но еще не был разоблачен. О том, что Иванов связан со шпионажем, рассказал своим кураторам именно он.

Стоит отметить, что британская разведка действительно хотела подобраться к Иванову. В книге «Несвятая радость. Краткая история дела Профьюмо», вышедшей в 2013 году, автор Джон Лоутон пишет, что секретарь кабинета министров попросил помощи Профьюмо по поручению британской разведки «Ми-5».

Просьба состояла в том, чтобы сделать из Иванова «двойного агента». Однако Профьюмо испугался, подумав, что разведчикам стало известно о его роман с Килер. Он ответил отказом и тут же написал письмо Килер, сказав, что между ними все кончено, взял отпуск и уехал с женой из Лондона в загородный дом.

«Он уехал не от того, что его разоблачили как человека, который встречался с советскими шпионом, а потому, что узнали бы о его супружеской неверности», — писал Лоутон в своей книге.

Письмо к любовнице стало достоянием прессы и карьера Профьюмо подошла к концу. В 1963 году он подал в отставку, пост военного министра был упразднен и был заменен постом министра обороны.

«Я его так мало знаю»

В статье в Большой советской энциклопедии о Профьюмо говорилось, что он «был уличен во лжи перед парламентом и в прелюбодеянии». На фоне скандала ушел в отставку и премьер страны Гарольд Макмиллан, которому врачи к тому же поставили смертельный диагноз. Правда, он оказался ошибочным, и Макмиллан еще благополучно прожил два десятилетия.

Стараясь загладить свою вину, Профьюмо после отставки много занимался благотворительностью, помогал бездомным. В 1975 году во время одного из благотворительных вечеров он сидел рядом с британской королевой, и это означало, что он был прощен.

Иванов после приезда в Москву был направлен начальством в Академию Генштаба, продолжил службу в ВМФ и ушел в отставку в звании каперанга. Сам он рассказывал позже, что мог служить до старости, однако, высказав критику в адрес начальства, был вынужден уйти со службы.

На гражданке он работал в АПН и писал тексты о Великобритании, стране, которую любил и хорошо знал. В 1993 году он встретился с Килер в Москве на встрече, организованной изданием The Sunday Times. В своей книге «Секреты и ложь», написанной в соавторстве с британским автором Дугласом Томпсоном, Киллер так описывает их встречу: «Он встретил меня объятиями и поцелуем и подарил коробку русских конфет. Он был бледным с седыми волосами и совсем не напоминал того мужчину, который отвозил меня домой из Кливдена.

Самое странное в том, что этот человек, который сыграл столь огромную роль в моей жизни, и я поняла, что я его так мало знаю, да и он меня».

Килер пишет, что ее бывший возлюбленный признался ей, что чувствует угрызения совести — супруга покинула его, когда узнала об их романе. Как пишет Килер, «ушел и мир, для которого он шпионил, как и исчез красивый молодой человек в военно-морской форме».

Правда, сама Килер незадолго до этого призналась, что занималась со своими любовниками не только сексом, но и шпионскими играми и, как пишет в некрологе о ней Daily Mirror, сделала признание, что «предала свою страну».

Она рассказала, что виной был совсем не Профьюмо, а хозяин бассейна Уорд, который передавал ей информацию для Иванова. Правда, по ее словам, Уорд использовал ее «в темную» и, по его словам, в конверте была информация о партии в бридж.

Сам Уорд стал объектом расследования по «делу Профьюмо», но незадолго до оглашения вердикта он ушел из жизни.

В 2013 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Стефен Уорд», посвященного знаменитого скандалу. Авторы либретто хотели создать достоверную картину произошедшего и даже обратились к властям с просьбой предоставить архивные материалы, но получили отказ.

Дело до сих пор засекречено, так как там, предположительно, есть подробности, которые и сегодня могут привести к новым скандалам.