«США стали стороной конфликта»

Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств по итогам экстренного внепланового заседания в своей штаб-квартире в Каире поздно вечером 9 декабря потребовал от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

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«Совет потребовал от США отменить решение по Иерусалиму и вместе с международным сообществом принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий», — приводит РИА «Новости» заявление ЛАГ.

По мнению арабских стран, решение президента США Дональда Трампа «является ничтожным», поскольку нарушает принципы международного права и противоречит резолюциям Совета безопасности ООН, а также не способствует решению затяжных конфликтов на Ближнем Востоке.

«У этого решения нет никаких законных последствий, оно лишь подрывает усилия по достижению мира, усиливает напряженность, порождает еще больше гнева и грозит погружением всего Ближнего Востока в пропасть насилия, беспорядков, кровопролития и нестабильности», — предупредила ЛАГ.

ЛАГ подаст в Совбез ООН документ с просьбой рассмотреть с точки зрения законности и дальнейшей безопасности признание Трампом Иерусалима столицей Израиля. Также, совет министров призвал международное сообщество признать Палестины в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Международное сообщество должно принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий», — говорится в коммюнике ЛАГ.

Через месяц пройдет еще одна встреча совета ЛАГ, в ходе которой арабские государства проанализируют ситуацию, которая создастся к тому моменту, а также постараются договориться о дальнейших мерах. В частности, арабские министры могут провести экстренный саммит в Иордании по вопросу статуса Иерусалима.

Кроме того, Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования объявил о создании специальной комиссии, которая будет проводить работу с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий от решения главы Белого дома.

Более того, после заседания стало известно, что ЛАГ и Организация исламского сотрудничества будут проводить совместную информационную кампанию, цель которой состоит в информировании мирового сообщества об опасности признания Иерусалима столицей Израиля.

«Совет ЛАГ в координации с Организацией исламского сотрудничества поручил генеральному секретариату ЛАГ организовать запуск международной информационной кампании по разъяснению опасности решения США, а также действий Израиля в Иерусалиме, направленных на выселение из Иерусалима арабов — как мусульман, так и христиан», — утверждается в итоговом документе.

Помимо этого, в ходе заседания Совета представители внешнеполитических ведомства высказывали свои мнения и предложения относительно дальнейших действий арабского мира. Так, Ливан предложил вводить санкции против тех государства, которые намерены признать Иерусалим столицей Израиля.

«Надо возродить единую арабскую политику, принять сдерживающие меры в ответ на решение США и любого другого государства о переносе столицы в Иерусалим, начиная с дипломатических мер, продолжая политическими и заканчивая экономическими и финансовыми санкциями. Также, необходимо признать Палестину полноценным членом ООН, а Иерусалим — столицей Палестины», — сказал глава МИД Ливана Джубран Басиль на заседании ЛАГ.

Чуть позже член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф рассказал, что теперь Палестина не будет впускать на свою территорию американские делегации. Члены палестинской делегации в ООН, в свою очередь, заявили, что данный шаг администрации американского президента можно рассматривать как объявление войны.

«США сами исключили себя, они более не могут быть посредниками в ближневосточном урегулировании. Они стали стороной конфликта, что исключает возможность участия в мирном процессе. США не могут более играть роль в ближневосточном квартете, в который помимо Вашингтона входят Россия, Евросоюз и ООН. Необходимо искать новые основы для урегулирования», — добавил глава МИД в палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики.

6 декабря Дональд Трамп заявил, что «пришло время признать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства». Данное заявление было сделано в ходе выступления американского президента в Белом доме. Глава США подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, подготовить переезд посольства Соединенных Штатов было поручено Госдепартаменту.

Решение вызвало беспорядки на улицах — палестинские протестующие и сотрудники израильских сил безопасности столкнулись 8 декабря после пятничной молитвы в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. В результате стычек и даже перестрелок погибло два человека и еще около 800 получили травмы различной степени тяжести.