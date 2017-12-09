«Обмен выгоден»: донбасских пленных готовят на выход

Встреча «нормандской четверки» — на уровне советников президентов России, Германии, Франции и Украины — состоялась в Минске 9 декабря. По данным пресс-службы белорусского МИДа, переговоры длились около четырех часов и были закрыты для прессы.

Впрочем, о том, что будет обсуждаться в Минске, – обмен военнопленными — охотно рассказывали накануне главы МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Павел Климкин. Дипломаты впервые за три года провели встречу тет-а-тет в Вене, на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Я хочу воспользоваться встречей и поставить эти две темы — политзаключенные и те, кто удерживается на оккупированном Донбассе. Здесь есть много важных вопросов, поскольку должны освободить всех и быстрее, должны освободить как можно скорее», – объяснял Климкин собственную задачу.

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Позже глава украинского МИДа добавил: ему необходимо заручиться поддержкой Лаврова и Москвы относительно деталей возможной сделки. «Это касается временных рамок, и того, что должны вытянуть как можно больше наших ребят оттуда», – объяснил Климкин.

«Тема обмена пленными замкнута сегодня на украинского представителя Виктора Медведчука, руководителей ЛНР и ДНР, лично президента Украины Петра Порошенко и официальную Москву, — рассуждает Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии. --

Поэтому в рамках «нормандской четверки» дипломаты могут, конечно, обсуждать эти вопросы, но решение принимается все-таки не на этом уровне. «Нормандская четверка» может, скорее, привлечь общественное внимание к уже достигнутым договоренностям».

Виктор Медведчук, спецпредставитель по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, 23 ноября рассказал в интервью «Комсомольской правде в Украине» о том, что сделка, вероятнее всего, будет достигнута на следующих условиях.

Первый этап обмена планируется провести до «новогодних и рождественских праздников». 74 человека, которых удерживают в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), вернутся на Украину. 306 пленных, – из Украины в Донбасс.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко настаивал на том, чтобы обмен произошел по формуле «всех на всех». Медведчук, в свою очередь, заявил: стороны в итоге пришли к пониманию, что единовременного обмена невозможно провести технически.

На Украине останутся еще 80 человек, которые были в «списках возвращенцев» в ЛНР и ДНР, поскольку процедура их обмена сложнее юридически. Эти люди обвиняются в особо тяжких преступлениях, и их невозможно освободить по обычной амнистии, объяснял Медведчук. В самопровозглашенных республиках, между тем, также останется часть украинских пленных.

По словам Медведчука, ЛНР и ДНР к концу ноября были уже готовы к реализации сделки. С киевскими властями президента Петра Порошенко, по тем же данным, все обстояло сложнее.

Как рассказал Михаил Погребинский «Газете.Ru», нестыковки в списках, которые обсуждались представителями Донбасса и Киева, как правило, объясняются формальными причинами.

«Для ряда пленных на украинской стороне нужно провести специальный юридический процесс по предоставлению помилования, президентской амнистии. Именно с этим и связаны дискуссии о нескольких этапах обмена, — объяснил Погребинский. — Однако ни на Украине, ни в самопровозглашенных республиках при достаточной политической воле проблем с юридическим обоснованием государственных решений как правило не бывает».

По мнению эксперта, главное в дискуссии о военнопленных — вопрос, соответствует ли обмен задачам всех игроков, связанных с урегулированием конфликта на востоке Украины.

«Сейчас, очевидно, обмен пленными играет на руку всем сторонам. Это улучшит имидж перед новогодними праздниками», — считает Погребинский.

Алексей Чеснаков, директор связанного с Кремлем Центра политической конъюнктуры, не стал отвечать на вопрос «Газеты.Ru» о том, откроет ли обмен пленными перспективы для прорыва в Минском процессе. По его словам, дискуссии о военнопленных и политический трек Минска развиваются параллельно.

«Сомневаюсь, что обмен пленными приведет к прорыву. Слишком различаются позиции Москвы и США по Минску, — считает Михаил Погребинский. --

Наиболее актуальный вопрос, который обсуждается сегодня — это мандат миротворцев ООН в зоне Донбасского конфликта. Цели у миротворческой миссии Москва и Вашингтон видят по-разному».

Россия считает, что миротворцы ООН должны только защищать миссию ОБСЕ по мониторингу ситуации в зоне конфликта (под это подпадает, в том числе, мониторинг российско-украинской границы). США, с которыми солидаризируется Киев, в свою очередь, предлагают миротворцам полностью контролировать российско-украинскую границу, что, с точки зрения Кремля, неприемлемо.

«C территории Украины в Донбасс не поступают ни пенсии, ни социальные выплаты, ни товары первой необходимости. Только граница с Россией позволяет жителями Донбасса жить и работать. Из России идет постоянный поток гуманитарной поддержки, – заявлял ранее Чеснаков в интервью ТАСС. – Задача Украины, которая установила жесткую блокаду со своей стороны, так же закрыть Донбасс со стороны России и фактически лишить находящихся там жителей средств к существованию».

«Соединенные Штаты по непонятным России причинам помогают Украине реализовать этот бесчеловечный замысел», – утверждал эксперт.