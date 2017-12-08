«Евроразвод» по-быстрому: Британия не успевает собрать вещи

Великобритания и Евросоюз согласовали основные вопросы первой фазы переговоров по Brexit и готовы перейти к следующему этапу — обсуждению будущих отношений и возможного переходного периода в них после выхода Великобритании из ЕС. О «существенном прогрессе» в переговорах заявила Еврокомиссия по итогам состоявшейся накануне встречи британского премьера Терезы Мэй с президентом ЕК Жаном-Клодом Юнкером.

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«Комиссия удовлетворена существенным прогрессом, достигнутым по всем трем приоритетным направлениям — правам граждан, диалогу по Ирландии и Северной Ирландии, финансовому соглашению», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В ходе переговоров Мэй и Юнкер также достигли соглашения по дополнительным вопросам, таким как выход Великобритании из Европейского агентства по атомной энергии, сотрудничество по гражданским и торговым вопросам, полицейское сотрудничество и продолжающиеся разбирательства в суде ЕС, связанные с Британией.

«Это [были] трудные переговоры, но мы сделали первый прорыв», — подчеркнул после окончания первого раунда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В Еврокомиссии подчеркнули, что права граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании, как и права британцев, проживающих в странах Евросоюза, не изменятся после Brexit. «Комиссия также обеспечила, чтобы административные процедуры для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, были дешевыми и простыми», — говорится в заявлении ЕК.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет гарантировать защиту прав граждан Евросоюза «на основе британского права и в британских судах».

Великобритания начала процесс выхода из состава ЕС после победы сторонников Brexit на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры с Брюсселем разбиты на три этапа. По прогнозам, они должны завершиться весной 2019 года. На втором этапе будут обсуждаться европейско-британские отношения в сфере торговли, на третьем — переходная сделка, на основании которой будет строиться сотрудничество блока и Британии после Brexit.

Уложиться в срок

Финансовое соглашение между Соединенным Королевством и Евросоюзом Мэй определила как «честное по отношению к британским налогоплательщикам». В ходе первой фазы переговоров по Brexit Великобритания подтвердила выполнение всех финансовых обязательств, взятых ею на себя во время членства в Евросоюзе.

Кроме того, в ходе переговоров Мэй и Юнкер пришли к соглашению и по самому «проблемному» из трех вопросов — а именно границе Республики Ирландия с британской Северной Ирландией. Стороны договорились, что пограничный контроль на границе не будет ужесточен: остров будет и дальше существовать по единым таможенным и торговым правилам, физической границы не будет.

«Что касается границы между Ирландией и Северной Ирландией, Великобритания признает уникальную ситуацию на острове Ирландия и взяла на себя значительные обязательства с целью избежать жесткой границы», — уточняется в документе Еврокомиссии.

Ранее вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией был главным препятствием для завершения первой стадии переговоров между Лондоном и Брюсселем. Дублин жестко настаивал на том, что граница должна остаться неизменной и номинальной, Лондон был, в принципе, не против — но до начала переговоров между Мэй и Юнкером было неясно, пройдет ли новая граница по Ирландскому морю или нет.

В случае если бы был реализован второй вариант разграничения, Северная Ирландия и ее столица Белфаст оказались бы административно отрезаны от Англии, Шотландии и Уэльса.

Теперь, когда все три ключевых вопроса первого этапа переговоров по Brexit урегулированы, переговоры между Лондоном и Брюсселем должны перейти во вторую фазу — решение об этом Европейский совет примет 15 декабря.

Ни Еврокомиссия, ни британское правительство не могут сказать, какую именно сумму Лондон заплатит за досрочный выход из европейских проектов — пока стороны договорились только о методике ее расчета.

Британские и континентальные СМИ называли суммы неустойки от €20 млрд до €65 млрд.

При этом успех первой фазы переговоров можно назвать достаточно условным, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что конкретных договоренностей относительно двух из трех положений, вокруг которых и был выстроен первый этап процесса обсуждения выхода Великобритании из состава Евросоюза, нет. Так и не названа конкретная сумма, которую должен будет выплатить Лондон, а также не обозначены параметры взаимодействия Соединенного королевства с ЕС в сфере торгово-финансовых отношений.

«Британцы, естественно, очень хотят сохранить преимущества единого рынка Евросоюза. Лондон не хочет терять этот лакомый кусок. Но стороны даже не приступили к обсуждению этого вопроса», — отметил Топорнин.

Помимо этого, ключевой проблемой текущего этапа стала его затянутость. Если учитывать, что весной 2019 года переговоры должны быть завершены, а Великобритания уже должна будет покинуть ЕС, то в 2018 году придется наверстывать график согласования основных параметров будущего соглашения.

Пока что стороны планируют представить проект этого документа на рассмотрение парламентами Великобритании и ЕС осенью 2018 года. А переговорный процесс, по оптимальным расчетам, может возобновиться теперь только в январе 2018 года.

«При этом у парламентариев должно остаться время, чтобы предложенный вариант соглашения обсудить. То есть времени приблизительно остается не больше девяти месяцев — это очень небольшой срок для такого серьезного переговорного процесса», — считает Николай Топорнин.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказались 51,9% британцев, а за продолжение членства в ЕС — 48,1% избирателей. В разных частях Великобритании итоги голосования различались: жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а в Англии (кроме Лондона) и Уэльсе поддержали Brexit.