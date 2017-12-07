Главы МИД России и Украины встретились в Вене

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече с руководителем МИД России Сергеем Лавровым «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене поднимался вопрос обмена пленными в Донбассе.

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«Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым. Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких», — написал украинский дипломат на своей странице в твиттере.

Климкин ранее сообщил, что будет «пытаться встретиться» с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, и в российской делегации подтвердили такой запрос от украинской стороны.

В конце ноября украинские СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщали, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки на обмен пленными. По его словам, стороны подали списки не больше недели назад. Источник отметил, что у представителей ДНР и ЛНР список значительно больше, чем у Киева, однако не уточнялось, какое именно количество в нем пленных. При этом ополченцы подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

«Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили», — сказал источник в СБУ.

Он добавил, что в настоящий момент ведомство ждет отмашки, которая приблизительно должна произойти в течение месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что ситуация с условиями обмена непростая.

«В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая», — сказал он.

По его словам, в данной ситуации возникает много различных проблем.

«Потому что Киев многих удерживаемых лиц удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что по законам Украины не подлежит амнистии. Они подводят под эту категорию самых разных лиц. Поэтому здесь проблем очень много», — пояснил Песков.

Спустя несколько дней в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что не рассматривают поэтапный обмен пленными с Киевом.

«Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается», — сказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

По ее словам, в ЛНР и ДНР готовы передать 74 пленных в обмен на 306 пленных.

Глава ДНР Александр Захарченко в этой связи заметил, что в ходе обмена пленными необходимо сохранить человечность.

«Еще в 2014 году, когда украинские военнослужащие сдавались к нам в плен сотнями, я неоднократно передавал их родителям и женам в обмен на обещание не возвращаться на войну.

Уже тогда мы понимали, что в гражданской войне победит не тот, кто окажется сильнее на поле боя — тут мы уж все доказали, одержав несколько побед над регулярной армией Украины», — указал Захарченко.

В августе прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев поддерживает дипломатические отношения с Москвой. По его словам, в России проживают миллионы украинцев, о которых нужно заботиться. Глава Российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявил, что Россия не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с Украиной.

«Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это крайние меры. Мне кажется, сейчас главное не поддаваться эмоции, не впадать в какие-то экстремальные варианты действий, а сдержанно и сконцентрировано обеспечить стабилизацию обстановки», — пояснил дипломат.

В апреле 2016 года Лавров и Климкин по телефону обсудили минские договоренности.

«По инициативе украинской стороны 20 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Обсуждался ход реализации минских договоренностей, а также ряд вопросов двусторонних отношений в развитие телефонного разговора президентов России и Украины 18 апреля этого года», — сообщал МИД России.