Лавров встретился с Климкиным после Тиллерсона

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с руководителем Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном в рамках заседания Совета глав МИД государств-участников ОБСЕ в четверг 7 декабря в Вене раскритиковал оказание давления на российских журналистов и дипломатов, а также попытки их вербовки со стороны американских спецслужб.

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«Затрагивая ряд вопросов двусторонней повестки, Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о «многочисленных и многоступенчатых» попытках вербовки российских журналистов со стороны американских спецслужб.

В пример она, не называя имен, привела случай с журналистом, которому американцы сначала предлагали сотрудничество, затем пытались подкупить.

«Делали это достаточно корректно, при этом, не раскрывая истинной сути этого сотрудничества, потом, получив недвусмысленный отказ, попробовали пойти другим способом, а именно действовать через подкуп, дальше перешли к психологическому давлению, а затем — банально к прямым угроза», — сказала представитель МИД России.

Она добавила, что американские разведчики «вторгались в личное пространство, в том числе в нерабочее время, делали аналогичные подходы к членам семьи, к тем самым людям, которые в принципе не имеют отношения к журналистской деятельности».

По словам Захаровой, в Госдепартаменте как правило отказываются комментировать вопросы на такие темы, однако после того, как Лавров поднял их на встрече с Тиллерсоном, «говорить о том, что у них нет информации, уже не получится», передает слова официального представителя МИД РИА «Новости».

После беседы с Тиллерсоном Сергей Лавров отправился на встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает РИА «Новости». Известно, что встреча министров была организована по инициативе украинской стороны. По словам Лаврова, стороны планируют обсудить положение российских СМИ на Украине.

В августе нынешнего года бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что его обвинения Вашингтоном в шпионаже позорны для Америки.

«Я считаю, что все разговоры о том, что я, посол РФ, шпион, это позорно для такой страны, как Америка. То, что сейчас стало нормальным обсуждать, как прослушивается российский посол, как ему в телефон поставили прослушивающие программы, становится нормальным для Америки», — сказал дипломат.

Мария Захарова же назвала эти заявления США «небылицами».

«Это травля. Это уровень подворотни и запугивания. Объявлять российского посла шпионом, который вербует лично американских политиков, — это безумие и информационный треш», — добавила она.

В мае нынешнего года китайское руководство раскрыло от 18 до 20 шпионов США с 2010 по 2012 год, передавало издание The New York Times со ссылкой на бывших чиновников из американской администрации.

По их словам, в КНР были ликвидированы не менее десяти информаторов ЦРУ, один из них — на глазах своих коллег во дворе одного из правительственных зданий. Другие были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

По одной из версий, китайские власти определили шифр, который использовался информаторами для связи со своими зарубежными источниками, по другой — информаторов выдал человек из ЦРУ. Действующие и бывшие американские чиновники и шпионы назвали проколы в работе ЦРУ одними из худших за последние десятилетия. По словам собеседников NYT, «китайцы уничтожили сеть, создание которой велось многие годы».

Месяцем ранее Агентство национальной безопасности США пообещало, что прекратит сбор зарубежной электронной переписки американцев. Сообщалось, что данная тема стала предметом широкой дискуссии, в рамках которой представители АНБ утверждали о необходимости проверки сообщения на предмет связей их отправителей с террористами и шпионами.

В марте WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных документов, из которых следует, что сотрудники ЦРУ, работающие под прикрытием в Германии, получают «черные» дипломатические паспорта и считаются сотрудниками Госдепартамента. Для немецких пограничных властей они представляются техническими специалистами, которые работают при консульстве.