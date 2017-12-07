Греческий театр: Эрдоган рвет договоры в Афинах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря прибыл с официальным двухдневным визитом в Афины, в ходе которого должны состояться переговоры с греческим премьером Алексом Ципрасом. Турецкого лидера в Афинах встречал почетный караул и сам Ципрас, оба лидера шутили во время официальной съемки. Премьер Греции отметил в приветственном слове, что между обеими странами есть «разногласия», которые должны решаться в конструктивном ключе «с уважением ко мнению других и без провокаций».

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В свою очередь, Эрдоган отметил, что совершенные ошибки «должны остаться в прошлом» и обе страны должны создать будущее на «солидном фундаменте».

Правда, несмотря на оптимистические заявления, Эрдоган чуть позже, во время встречи с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, решил поднять чувствительную тему Лозанского соглашения, во многом определяющего отношения обеих стран. Речь идет о мирном договоре 1923 года, оформившем окончание фактической войны между двумя странами и окончательный распад Османской империи и закрепившем Турцию Кемаля Ататюрка в ее нынешних границах.

Турецкий президент, в частности, заявил, что в Лозаннском договоре «есть нерешенные вопросы, которым не придают должного значения».

Президент Турции, которого цитирует ТАСС, отметил, что спустя годы после подписания договора между странами «возникли новые проблемы». В этой связи он привел в пример положение мусульманского меньшинства в Греции, которое управляется имамом, назначаемым государством. На сегодня запланирована встреча Эрдогана с представителями мусульманской общины Греции, где, вероятно, вновь будет подниматься этот тезис.

Как отмечает в беседе с «Газета.Ru» эксперт Российского совета по международным делам тюрколог Тимур Ахмедов, ситуация вокруг положения религиозных меньшинств — один из самых чувствительных моментов Лозанского договора. «Согласно договору, страны обязуются соблюдать автономию меньшинства в вопросах, касающихся богослужения и отправления религиозных ритуалов. По договору, назначение священнослужителей, будь то в Греции или в Турции — прерогатива религиозных меньшинств», — отмечает эксперт.

Еще один из камней преткновения — спор относительно демаркации морской границы в Эгейском море. У обеих стран, отмечает Ахмедов, есть разные подходы к тому, как рассчитывать глубину территориальных вод, а также к вопросу о принадлежности островов на спорных территориях. Согласно действующему соглашению, острова закреплены за Грецией.

В Турции, говорит эксперт, выражают опасения насчет строительства военной инфраструктуры на ряде островов недалеко от ее территории. «Это, конечно, не осталось без внимания турецкой оппозиции, которая не преминула раскритиковать Эрдогана и его партию в бездействии и пассивности в деле отстаивания суверенитета Турции», — отмечает Ахмедов.

Высказывания президента Турции относительно возможного пересмотра Лозанского договора уже вызвали негативную реакцию в Греции. Представитель греческого правительства заявил, что слова Эрдогана «вызывают серьезное беспокойство». Чиновник отметил, что в руководстве страны предполагали, что визит должен «навести мосты, а не строить сцены».

Ноль соседей — ноль проблем

Совершая визит в Грецию, Эрдоган действительно ставит целью нормализовать отношения с Грецией — важным соседом и к тому же членом ЕС, отношения с которым все еще оставляют желать лучшего. Виктор Надеин-Раевский, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, объяснил «Газете.Ru», что сейчас «Эрдоган стремится выйти из международной изоляции».

За последние годы Турция благодаря жесткому авторитарному курсу успела испортить отношения со многими странами Европы. В этой связи Надеин-Раевский вспоминает канувшую в лету турецкую доктрину «Ноль проблем с соседями», которую исповедовало турецкое руководство в ранние годы Эрдогана.

«Ноль проблем с соседями превратилось в ноль соседей», — иронизирует Надеин-Раевский.

Отношения Турции и Греции в настоящее время не назовешь благополучными. Для их описания часто применяют характеристику «враждебные», хотя оба государства и являются членами военно-политического союза НАТО.

Турецкие самолеты часто демонстративно нарушают границы Греции. На это обращали внимание и в России, правда, произошло это в момент, когда российско-турецкие отношения ухудшились из-за сбитого Турцией российского военного самолета в Сирии.

В интервью российским и иностранным СМИ в ноябре 2015 года глава МИД России Сергей Лавров сослался на разговор со своим греческим коллегой Никосом Кодзиасом, который рассказал, «что 1,5 тыс. нарушений в год со стороны Турции стали привычным делом» для Греции.

Улучшение отношений с Афинами для Анкары может стать ключом к решению нескольких проблем. Одна из них — вопрос Кипра, часть территории которого с середины 1970-х годов де-факто находится под протекторатом Турции. На этой территории существует непризнанная Республика Северного Кипра. Несмотря на то, что в настоящее время представители этого государственного образования и официального Кипра ведут переговоры о возможном объединении, серьезного прогресса нет. Как отмечает Надеин-Раевский, вопрос Кипра обострился после того как, на шельфе Кипра нашли большие запасы газа, которые Турция считает своими.

Кроме того, существует и еще одна важная энергетическая тема для Эрдогана, связанная с Грецией и затрагивающая интересы России — это вопрос продления второй ветки газопровода «Турецкий Поток», который может пройти через территорию Греции. Возобладают ли меркантильные интересы, или все же турецкий лидер вновь не удержится от популистских заявлений, мы узнаем уже сегодня.