Киев не отдает Саакашвили

В лагере, разбитом сторонниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под зданием Верховной рады в Киеве, произошли столкновения активистов и полицейских, которые искали политика, чтобы доставить его на допрос. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Столкновения произошли около 6.00 по местному времени (7.00 мск). В ходе противостояния полицейские применили против сторонников Саакашвили слезоточивый газ. В лагере заявили о нескольких пострадавших.

В результате этих столкновений пострадали 13 человек, причем основные «потери» понесли правоохранители — ранения получили 11 сотрудников полиции и только двое гражданских.

После потасовки участники акции у Рады продолжили баррикадироваться и призвали киевлян поддержать движение. Согласно сообщению на сайте киевской нацполиции, по итогам стычки никто из активистов задержан не был.

По словам самого Саакашвили, «люди в черной форме», как он описал полицейских, хотели вытащить его из палатки, «но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей».

Судя по всему, правоохранители пытались задержать Саакашвили повторно. Накануне, 5 декабря, лидер партии «Рух новых сил» уже был задержан сотрудниками СБУ во время обысков в его квартире. Однако благодаря активным действиям своих сторонников, которые заблокировали полицейскому транспорту дорогу, Саакашвили удалось освободиться.

Именно после того, как Саакашвили удалось освободить из автобуса, протестующие торжественно направились прямиком к зданию Верховной рады.

Шествие сопровождалось криками «Революция!» и «Киев, вставай!», а также требованиями импичмента нынешнего президента Украины Петра Порошенко. У палаточного лагеря возле Рады собрались сотни людей, прибывшему Саакашвили сразу предоставили слово. В своей речи политик обвинил Порошенко и главу МВД страны Арсена Авакова в «организации преступной группировки», которая работает против интересов свободолюбивого украинского народа.

Саакашвили также прокомментировал обвинения, высказанные в его адрес Генпрокуратурой во время брифинга по поводу его задержания. Лидер «Руха новых сил» решительно опроверг информацию о связях с Сергеем Курченко — беглым олигархом, который, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, снабжал Саакашвили деньгами на подготовку госпереворота в стране.

Экс-глава Одесской области заверил присутствующих на митинге у рады, что заявления Луценко — циничная провокация, а также призвал добиться отставки генпрокурора, главы МВД, Порошенко и других украинских политиков.

Он также выразил благодарность за свое освобождение. «Я видел героизм украинских граждан. Я видел, как они отбивали меня от наемников. Это были простые лица киевлян. Вы сегодня спасли меня, может быть, даже от смерти», — заявил Саакашвили под крики и аплодисменты присутствующих.

Перед участниками протестной акции у стен Рады выступили и другие ораторы. После Саакашвили на сцену вышла Джейн Коллинс, которую представили как британского парламентария. Коллинс ужаснулась нарушениям украинскими властями прав Саакашвили, а также призвала поддержать политика.

«Поддержите Саакашвили, и он даст вам членство в Евросоюзе», — пообещала Коллинс.

Уже на следующий день, 6 декабря стало известно, что генпрокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области в розыск. «Объявлен розыск Саакашвили… Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины», — написала в твиттере пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Саакашвили отреагировал на эту новость со свойственной ему эмоциональностью. «Они говорили, что я в розыске. Полицейские, вот я! Я же в розыске? Я готов! Я тут!» — заявил политик, выступая у стен Верховной рады.

Самостоятельно же идти на допрос Саакашвили отказался. «Я не буду являться никакому лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины», — подчеркнул Саакашвили и позвал следователей к себе в палатку.