«Голос Америки» замолчал в Госдуме

Депутаты Госдумы решили отобрать аккредитацию на посещение своих заседаний у журналистов признанных иноагентами американских СМИ «Голос Америки» и «Радио Свобода». Решение было принято на заседании нижней палаты парламента в среду, 6 декабря. Инициативу поддержали 413 депутатов, при этом один проголосовал против отзыва аккредитации.

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В тексте постановления о запрете доступа в Госдуму указывается, что российские парламентарии считают любые посягательства на основополагающие свободы и права человека неприемлемыми. В частности, Госдума выступает против наступления на свободу слова и право на получение и распространение информации.

«Защищая демократические ценности, депутаты Государственной думы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США», — указано в документе.

Постановление должно вступить в законную силу сразу же после подписания его председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. При этом в нижней палате парламента подчеркнули, что эти санкции в отношении американских журналистов-иноагентов будут сняты в случае отмены аналогичных решений, притесняющих российские СМИ в американском Конгрессе.

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что в Госдуму не будут допущены только два СМИ — а не девять, как заявлялось ранее. «Девять — это те [СМИ], которые признаны иностранными агентами», — рассказала Савастьянова на пленарном заседании.

Из девяти СМИ, признанных в качестве иностранных агентов, аккредитованы при МИД РФ и имеют право на посещение Госдумы только два медиа – «Радио Свобода» и «Голос Америки».

По словам Савастьяновой, решение о недопуске журналистов американских СМИ в Госдуму — не техническое, а политическое.

«У нас не было задачи ограничивать свободу слова в отношении иностранных журналистов. Наше решение — это ответная, зеркальная мера на действия американских политиков», — подчеркнула глава комитета.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой полагает, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию.

«Я считаю, что СМИ, признанные иностранными агентам, должны маркировать свою продукцию. А другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов», — высказался Толстой в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Вице-спикер также полагает, что эта идея является вполне справедливой.

Госдепартамент США прокомментировал накануне инициативу российских властей и новый закон о СМИ-иноагентах.

«Российский закон о СМИ — мы [США] считаем, что его можно будет применять, как и закон об НКО. Мы обеспокоены, что они [российские власти] могут в конечном счете угрожать репортерам, задерживать репортеров, выгонять их из страны. Наша американская фундаментальная убежденность такова, что это неправильно», — заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

По словам «голоса Госдепа», свобода слова касается и «того, что другие правительства могут счесть для себя некомфортным».

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в психическом здоровье Госдепартамента США как института. «Болезненные фантазии Госдепа: с принятием закона о СМИ-иноагентах Россия «будет высылать журналистов и угрожать им». Спутали нас с Украиной», — написал сенатор у себя в твиттере.

Во вторник, 5 декабря, Совет Федерации запретил посещать палату сотрудникам девяти СМИ, признанных иноагентами. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Минюста России решением комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности установлен запрет на посещение Совета Федерации представителями СМИ-иноагентов»,

— отметил сенатор.

Ранее Минюст РФ включил в список иностранных агентов девять СМИ. В реестр попали «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще семь медиа, финансируемых из-за границы.

На сайте Минюста сообщается, что в соответствии с законом «О средствах массовой информации» решениями правового ведомства иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента признаны также телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

В конце ноября журналистов российского телеканала в США RT America лишили аккредитации в американском конгрессе, поскольку телеканал был зарегистрирован как иностранный агент.

О запрете с момента подписания закона журналистам телеканала освещать деятельность конгресса, сообщается в письме Галереи корреспондентов радио и ТВ американского парламента, поступившем в редакцию RT.