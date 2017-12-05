Киев сражается за Саакашвили

Соратники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сообщили о его задержании. Это стало причиной столкновений сторонников политика с правоохранительными органами.

Фоторепортаж: Саакашвили задержали и увезли после обысков __is_photorep_included11033300: 1

Все началось с того, что в квартиру Саакашвили, расположенную по адресу улица Костельная, дом 7, которая находится всего в 200 метрах от площади Независимости, с целью проведения обыска пришли представители правоохранительных органов.

«Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства», — прокомментировала эти сообщения агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она при этом не уточнила, по какому именно делу проводятся обыски.

Разные источники сообщают, что против Саакашвили возбуждено дело по статье 256 уголовного кодекса Украины «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Других подробностей пока не сообщается.

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Протестуя против проводимых обысков Саакашвили поднялся на крышу 8-этажного дома и стал грозиться сброситься вниз, если его попытаются задержать.

«Я хочу всех призвать подтягиваться и не дать совершиться беззаконию. Не дать Порошенко похитить меня, — кричал с крыши политик. — Ради своих идей, ради мира, ради будущего Украины не дать им совершить преступление. Они хотели похитить меня незаметно, но у них не получилось».

После слов «Порошенко — преступник! Я буду бороться за Украину до конца!», кто-то сзади начал заламывать Саакашвили руки и снимать его с крыши.

Спустя некоторое время сотрудник СБУ вывели политика из подъезда и посадили в машину. К этому моменту у дома собралось достаточное число сторонников Саакашвили, которые попытались прекратить автомобилю движение. Примерно в 11:40 по мск длившиеся чуть более получаса попытки автомобиля СБУ выехать через толпу были остановлены — активисты заблокировали движение транспорта с помощью припаркованных неподалеку автомобилей.

Остановив движение машины СБУ, сторонники Саакашвили организовали импровизированный митинг, начав скандировать в мегафон политические лозунги и координировать действия толпы.

Активисты требуют импичмента Порошенко и обвиняют в аресте Саакашвили не только СБУ, но и «зеленых человечков». Ситуация продолжает развиваться.

Всего несколько дней назад, 3 декабря в центре Киева под руководством Саакашвили прошел «Марш за импичмент», участники которого выступили с требованием импичмента действующего президента Украину Петра Порошенко.

На «Марше за импичмент» Саакашвили останавливаться не собирался. В ходе митинга политик призвал сторонников собраться на площади Независимости 10 декабря. «Мы сейчас создадим «комитеты по импичменту», — центральный и в регионах, — а в следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на Майдане», — проскандировал он.

Саакашвили отметил, что не призывает устанавливать палатки и мешать движению в центре города, однако призвал митингующих дать понять власти, что они не уйдут.

На том же митинге Саакашвили заявил, что власти Украины в ближайшие дни собираются сфабриковать в его дело и в ускоренном порядке вынести приговор об экстрадиции в Грузию.

При этом, по словам Саакашвили, эти планы строятся совместно с представителями Грузии. «Сейчас [бывший премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина] Иванишвили и Порошенко договорились, что на следующей неделе в ускоренном порядке мне будет вынесен приговор по фальшивым обвинениям», — заявил Саакашвили.

Политик заявил, что его намерены шантажировать экстрадицией на родину, в Грузию, где в отношении бывшего президента открыто уголовное дело. По его словам, ему готовы предложить сделку, согласно которой он получит возможность уехать не в Грузию, а в Голландию или в Польшу.

Саакашвили, впрочем, отметил, что такого исхода не боится. «Играете в эти игры? Плохо закончите. Я приеду в Грузию. Я не поеду в Голландию, не поеду в Европу, как они хотят. Это их совместная игра. Я хочу сказать, раз уж так ставите вопрос, раз уж олигархи договорились, раз уж в Грузии выносят приговор и сейчас хотят на основании этого приговора меня шантажировать угрозой отправки в Грузию, я сказал, что приеду в Грузию», — проскандировал политик, отметив, что не прекратит свою борьбу.

«Здесь, на Украине, если выпустить джина из бутылки, обратно его уже не засунешь», — описал он свою «революцию».