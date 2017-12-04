Бегом на визой: США возобновили собеседования на визы в регионах РФ

Американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на получение неиммиграционных виз с 11 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американской дипмиссии в России.

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«Как упомянул посол США в РФ Джон Хантсман, мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнёрами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке снова начнут проводить собеседования на неиммиграционные визы, правда, в ограниченном объеме. Московское посольство также будет проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

«Мы не сможем возобновить выдачу виз в том объёме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств.

Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объём визовых услуг», — поясняют в диппредставительстве США.

Заявление американской дипмиссии прокомментировал бывший посол России в США, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк. «Выдача российским гражданам виз — это вопрос не технических возможностей, о чем говорила американская сторона, а проявления соответствующей политической воли. То, что она появилась, говорит об изменении политики США в отношении россиян», — сказал он РИА Новости.

20 ноября посол США в России Джон Хантсман обещал, что постарается в ближайшее время повысить эффективность работы по выдаче виз россиянам. Об этом дипломат говорил в ходе рабочего визита в Екатеринбург. По его словам, сейчас система по обработке и выдаче виз работает менее эффективно из-за сокращения персонала американской дипмиссии в РФ.

В качестве примера Хантсман привел Екатеринбург — там есть 24 окна для выдачи виз, однако сотрудников хватает для обслуживания всего 12 окон. «Из-за этого вынуждены ограничить выдачу виз. В ближайшие несколько недель мы постараемся, чтобы работа шла более эффективно», — заверил тогда Хантсман. Американский посол также допустил возможность возобновления собеседований «в ближайшем будущем».

Напомним, что Вашингтон ввел ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ в августе 2017 года. Американская сторона назвала данный шаг ответом на предложение Москвы сократить численность персонала дипмиссии США в России,

чтобы привести ее в соответствие численности российских дипломатических сотрудников в США (455 человек). В результате под это «сокращение» попали 755 человек.

1 сентября выдача виз была возобновлена, но только в московском посольстве. При этом в генконсульствах все так же нельзя было пройти собеседования. «1 сентября 2017 года посольство США в Москве возобновило в ограниченном объеме проведение собеседований на неиммиграционные визы. Процесс выдачи американских виз в случаях, когда заявителям не требуется проходить собеседование, осуществляется как в посольстве США в России, так и в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке», — объяснила «Газете.Ru» пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

Собеседование могли не проходить россияне, ранее получавшие американскую визу, если они подавали заявление на новую визу аналогичного типа. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы в США не должно пройти больше года — разумеется, этим требованиям соответствовали немногие заявители.

Согласно статистическим данным, предоставленным Госдепом, за сентябрь американские консульства выдали россиянам всего 7110 неиммиграционных виз. Для сравнения: за июль российские граждане получили 19822 неиммиграционных виз — то есть их стали выдавать почти втрое реже.