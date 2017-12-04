Недопустимая свобода слова

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке прокомментировал ситуацию с блокированием здания телеканала NewsOne в Киеве. «Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировки — недопустимы», — написал президент Украины.

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Редакция украинского телеканала NewsOne была заблокирована группой лиц в камуфляжной форме и масках 3 декабря. Как выяснилось позже, этими людьми оказались члены украинской националистической организации «Братство», руководимой украинским политиком Дмитрием Корчинским и принимавшей участие в боевых действиях в Донбассе.

Один из участников акции Алексей Сердюк заявил, что офис телеканала был заблокирован из-за его редакционной политики.

Активисты выдвигают телеканалу требования уволить «самых ватных» ведущих и изменить редакционную политику телеканала на «проукраинскую патриотическую».

«До тех пор, пока этого не произойдет, наша мирная акция будет продолжаться», — подчеркнул один из активистов.

Народный депутат Евгений Мураев, который также является и владельцем телеканала, заявил, что здание редакции было заблокировано по приказу киевских властей. По его словам, администрация президента заплатила деньги организации Корчинского «за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране».

Проходящая у здания редакции NewsOne акция направлена в том числе против Мурава лично. Одно из требований активистов — извинения от владельца телеканала за высказывание в программе «Украинский формат», где он назвал «Евромайдан» государственным переворотом.

Порошенко, комментируя происходящее, также не обошел этот эпизод вниманием. Он отметил, что

«недопустимы» не только блокировки СМИ, но и «попытки оправдывать действия страны — агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства».

Президент Украины намекнул, что блокировка здания канала может являться последствием бездействия государственных органов. «Иногда такие действия (блокировка редакции NewsOne — «Газета.Ru») являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства», — подчеркнул Порошенко.

Стоит отметить, что Порошенко дал комментарий происходящему только после того, как в эфире телеканала было показано обращение редакции к нему и министру внутренних дел Украины с просьбой «взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова».

Глава украинского МВД Арсен Аваков взял ситуацию с блокировкой телеканала под личный контроль с помощью твиттера.

«Обращаюсь к протестующим — Блокирование NewsOne нужно прекратить — не стоит из негодников делать страдальцев», — написал Аваков на своей странице в соцсети. Он также написал, что «Мураев мерзавец и провокатор», а «владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей».

Впрочем, Мураев в своем отношении к событиям 2014 года как «государственному перевороту» не одинок. Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая приехала к заблокированному офису телеканала, заявила, что после так называемой «революции достоинства» («Евромайдан») на Украине произошла лишь смена верхушки власти, однако сама система осталась неизменной.

«Революция — это смена системы. Если говорить о том, что произошло на Украине, то у нас действительно произошла смена верхушки власти. Несмотря на то, что она была поддержана большинством народа, самого изменения системы не произошло. Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают», — заявила депутат. Савченко подчеркнула, что что «не нужно бояться слов «государственный переворот», «революция», но нужно бояться того, что происходит». «А происходит прямая потеря человеческих жизней из-за того, что власть не способна обеспечить безопасность, вести внешнюю, экономическую политику, чтобы люди были довольны», — отметила она.