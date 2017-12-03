«Фильтруйте базар»

Группа неизвестных активистов в военной форме заблокировала редакцию украинского телеканала NewsOne в Киеве. На сайте NewsOne сообщили, что съемочные группы оказались заблокированы на парковке, а визиты гостей, приглашенных на сегодняшние эфиры, пришлось отменить.

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Сотрудники редакции начали подозревать неладное еще до того, как здание было заблокировано — журналистов насторожили подъехавшие к зданию редакции машины. «Около территории готовятся провокации, цель которых неизвестна. К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно», — сообщили в NewsOne.

Как выяснилось, мешки были с песком — ими активисты перегородили въезд на территорию бизнес-центра, в котором находится редакция телеканала. «Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал (офис телеканала. — «Газета.Ru») заблокировали. Въезд в канал заблокирован колючей проволокой», — говорилось в появившемся на сайте NewsOne сообщении.

По словам владельца телеканала и депутата Рады Евгения Мураева, число активистов, блокирующих офис телеканала, достигает 200 человек. Они одеты в камуфляжную форму, лица закрыты балаклавами.

Позднее неизвестные, заблокировавшие офис украинского телеканала, выдвинули свои требования. Активист Алексей Середюк заявил, что телеканал NewsOne должен изменить свою политику. Кроме того, активисты потребовали извинений от народного депутата Евгения Мураева за высказывание в программе «Украинский формат», где он назвал «Евромайдан» государственным переворотом.

Фоторепортаж: В Киеве неизвестные в военной форме заблокировали телеканал NewsOne __is_photorep_included11029406: 1

В завершение своего выступления Середюк предупредил, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех «ватных» телеканалах страны». Активист также поставил в пример редакции NewsOne украинский телеканал «Интер» — по словам Середюка, после подобной блокировки «Интер» изменил свою политику и начал «фильтровать базар».

Речь идет о событии в начале сентября 2016 года — тогда здание телеканала «Интер» в Киеве заблокировали несколько десятков активистов, некоторые из них были в камуфляжной форме. К редакции «Интера» подвезли шины, которыми активисты перегородили выезд из здания.

Комментируя ситуацию с блокировкой NewsOne, владелец телеканала и депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что здание заблокировали украинские националисты по приказу киевских властей.

«У меня есть информация о том, что Корчинскому (украинский националист — прим. «Газеты.Ru») из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране», — цитирует слова Мураева NewsOne.

«Огромное количество людей в камуфляже и масках, и правоохранительные органы не реагируют», — подчеркнул он.

Редакция связывает происходящее с тем, что NewsOne оказался единственным каналом, который транслировал «Марш за импичмент», организованный Михаилом Саакашвили.

Акция протеста проходила 3 декабря на Европейской площади в Киеве, организатором марша выступило движение «Рух новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В киевской полиции заявили, что в митинге приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Во время марша Саакашвили в очередной раз призвал украинские власти выполнить все требования митингующих, в частности, внести в законодательство изменения, которые упростят процедуру импичмента президента. Протестующие также требуют создания антикоррупционных судов и отмены депутатской неприкосновенности.

В ходе митинга в Киеве Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться на майдане Независимости 10 декабря. «Мы сейчас создадим «комитеты по импичменту», — центральный и в регионах, —--а в следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на Майдане», — сказал политик. Он подчеркнул, что не предлагает устанавливать палатки и мешать движению в центре города, однако призвал митингующих дать понять власти, что они не уйдут.