Иду на вы: Саакашвили марширует за импичмент Порошенко

В центре Киева стартовал «Марш за импичмент», организатором которого выступает движение «Рух новых сил» во главе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и другими организациями. Участники марша требуют внесения в украинское законодательство изменений, которые упростят процедуру импичмента президента.

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По словам очевидцев, несколько тысяч человек собрались в парке им. Тараса Шевченко. Затем участники марша Саакашвили колонной двинулись в направлении правительственного квартала. Во главе колонны едет автомобиль со звуковой аппаратурой и шагают Саакашвили со своими соратниками в сопровождении священника.

Марширующие несут плакаты и транспаранты с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, в толпе видны украинские, грузинские и красно-черные флаги. Некоторые участники акции принесли с собой таблички с названием областей, из которых они приехали. Судя по табличкам, на «Марш за импичмент» съехались жители Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой и других регионов страны.

Протестующие заявляют, что положение на Украине можно улучшить путем «народного импичмента» действующего президента страны Петра Порошенко.

Участников шествия сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Пока нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Организаторы марша неоднократно отмечали, что акция мирная, и призывали протестующих не поддаваться на провокации.

30 ноября бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил о продлении срока его пребывания на Украине — политику выдали соответствующую справку. «Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем», — рассказал он в своем фейсбуке.

В то же время, отметил Саакашвили, СБУ «получила одобрение на обыск его квартиры и служебных помещений по делу о государственном перевороте». «Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась, и о распоряжениях [президента Украины Петра] Порошенко я вчера уже рассказал», — добавил политик.

Днем ранее Саакашвили заявил, что Порошенко распорядился его арестовать. «Мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота на Украине и выдуманное дело из Одессы», — сказал он.

Тогда Саакашвили также высказывал предположение, что его попытаются арестовать до проведения «Марша за импичмент» 3 декабря.

За неделю до этого украинские власти намеревались депортировать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны «в ближайшие недели». Об этом сообщали источники в силовых структурах Украины. «Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну», — сказал тогда приближенный к руководству СБУ источник издания Страна.ua.

Напомним, что на территорию Украины Саакашвили попал незаконно — украинского гражданства он был лишен еще летом. 10 сентября политик в окружении своих соратников прорвался через границу. После этого он запросил в миграционной службе политического убежища, однако ответа так и не получил — зато киевские власти уже неоднократно грозились депортировать его в Грузию, где Саакашвили грозит серьезный тюремный срок.

17 октября у здания Верховной рады в Киеве началась бессрочная акция протеста. Митингующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, проведения избирательной реформы и принятия закона о создании антикоррупционного суда.

Одним из организаторов акции у Рады выступил «Рух новых сил» Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста — после того, как Верховная рада Украины одобрила законопроект об отмене депутатской неприкосновеннности.

Главное требование «Руха новых сил» — импичмент действующего президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили неоднократно подчеркивал свое нежелание бороться за какие-либо государственные посты в новой системе государственного устройства. При этом 19 ноября он заявил о своей готовности стать премьер-министром Украины «в случае необходимости».