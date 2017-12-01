Решение о переносе посольства США не принято

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен признать Иерусалим столицей Израиля 6 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США. Вместе с этим, два источника подчеркнули, что американский лидер, несмотря на признание Иерусалима столицей, вновь отложит перенос туда из Тель-Авива посольства США.

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Также в пятницу 1 декабря глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт на брифинге сообщила, что вопрос о переносе посольства пока не решен окончательно, сообщает ТАСС.

«Как я понимаю, президент должен до 4 декабря уведомить Конгресс, отсрочит ли он вновь на полгода перенос посольства. Президент серьезно изучает данный вопрос. Но я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Обещание перенести посольство в Иерусалим было одним из пунктов предвыборной программы Трампа. В январе нынешнего года мэр Иерусалима Нир Баркат раскритиковал уходящего президента США Барака Обаму и поприветствовал избранного президента Дональда Трампа.

В опубликованном каналом видео Баркат подверг обструкции политику Белого дома в отношении Израиля при Обаме и обратился с призывом к израильтянам подписать письмо Трампу о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Мои соотечественники, в течение последних восьми лет администрация Обамы настаивала на заморозке строительства, сдалась иранцам и радикальному исламу и отказалась от Израиля из-за резолюции ООН», — сказал Баркат.

Также мэр посоветовал, чтобы жители Израиля считали Трампа своим другом.

12 января палестинские лидеры обратились с просьбой к мечетям всего мира молиться за то, чтобы Дональд Трамп не перенес американское посольство в Израиле в Иерусалим.

Затем президент частично признанной Палестины Махмуд Аббас в интервью Le Figaro сказал, что может «дать задний ход признанию» Израиля, если Дональд Трамп перенесет посольство США в Израиле.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что предложение Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим будет провокацией с серьезными последствиями.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен менять свою позицию по переносу американского посольства в Иерусалим.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и однозначно прояснить нашу позицию, которая всегда состояла и всегда будет состоять в том, что посольство Соединенных Штатов должно располагаться здесь, в Иерусалиме», — сказал политик.

Он также выразил надежду на то, что в конечном счете все посольства в стране переедут в столицу.

«Иерусалим — это столица Израиля, и правильным было бы перенести сюда не только американское посольство, но и посольства всех стран. Я верю, что со временем большинство из них переедут сюда, в Иерусалим», — резюмировал премьер.

В следующем месяце Трамп в интервью Israel Hayom заявил, что не принял окончательного решения по вопросу переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я думаю о посольстве, я изучаю связанный с ним вопрос, и мы увидим, что произойдет. Вопрос с переносом посольства – непростое решение. Очевидно, что этот вопрос стоял на протяжении многих-многих лет и никто не хотел принимать решение. Я думаю об этом очень серьезно, и мы увидим, что произойдет», — сказал он.

В мае нынешнего года американские сенаторы внесли в конгресс США резолюцию о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе в этот город американского посольства. Резолюция была внесена сенаторами Дином Хеллером, Линдси Грэм, Тедом Крузом и Марко Рубио.

«Соединенные Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим», — указывалось в резолюции.

Также отмечалось, что на портале госзакупок США в марте опубликовали тендеры на закупку компрессоров высокого давления и противопожарного оборудования с указанием для «посольства США в Иерусалиме».

Трамп также отметил, что хочет, чтобы Израиль был благоразумен в вопросе, касающемся мира с палестинцами. В октябре Трамп пообещал попробовать заключить мир между Израилем и Палестиной до того, как перенесет посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я хочу попробовать сделать перед тем, как даже начну думать о том, чтобы переносить посольство в Иерусалим», — сказал он.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что достижение мира между Палестиной и Израилем позволит достигнуть мира на всем Ближнем Востоке.