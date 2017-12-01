США под прицелом: Ким испытывает терпение Трампа

Экс-посол в Республике Корея Ивашенцов утверждает, что военного решения у северокорейской проблемы нет. По словам эксперта, все угрозы Трампа о нанесении точечных ударов не имеют никакой перспективы. Атаковать Корею так, чтобы обезвредить их ядерный потенциал, по словам эксперта не получится, а ответная атака обязательно принесет США неприятности. При этом он подчеркивает, что Ким не будет наносить удар первым.
«Ким Чен Ын не говорит о том, что он нападет на Соединенные Штаты, Южную Корею или Японию. Он говорит лишь, что если по Северной Корее нанесут удар, то агрессор получит ошеломляющий удар в ответ», — объяснил Ивашенцов «Газете.Ru». Кроме того, директор программы «Ядерное нераспространение» ПИР-Центра Андрей Баклицкий отмечает, что не представляет сценарий, по которому Пхеньян мог бы первым нанести удар первым, поскольку это будет означать конец существования КНДР как государства.
Есть. Россия как раз на этой неделе предложила «дорожную карту» урегулирования северокорейского конфликта. Если описывать российский план кратко, он состоит из трех главных шагов: двойное замораживание (эта дипломатическая практика предполагает двусторонний отказ от провокационных военных операций) — возобновление межкорейского диалога и начало переговоров КНДР и США — совместное создание механизма поддержания коллективной безопасности в регионе. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, план разработан совместно с Китаем, а Пхеньян и Вашингтон, которым он был представлен «пока его не отвергли». Впрочем, о дальнейшей его судьбе неизвестно — на следующий день после анонса КНДР провели испытания, и всем опять стало не до мирных переговоров.
Не самыми миролюбивыми способами, если верить заявлениям президента США Дональда Трампа. «У США много сил и терпения, но если нам придется защищаться, то у нас не будет другого выбора кроме как полностью уничтожить КНДР», — говорил Трамп на своем первом выступлении на Генассамблее ООН в сентябре. А еще президент США постоянно угрожает «человеку-ракете», как он называет главу КНДР в своем твиттере. Особенно популярным стал пост про «огонь и ярость», которые ждут Пхеньян в случае продолжения испытаний. Впрочем, в последнее время Трамп охладил свой пыл и стал выражаться более сдержано.
Теперь в его арсенале — санкции против Пхеньяна и призывы ко всем странам мира присоединиться к ним. Сегодня агрессивную риторику против КНДР ведет в основном постпред США при ООН Никки Хейли. В одном из своих последних заявлений по ситуации на Корейском полуострове она пообещала, что «если война начнется», «северокорейский режим будет полностью уничтожен».
Теоретически — да. Не стоит обманываться тем, что «Хвасон-15» пролетел «всего» 1 000 км, в то время как минимальное расстояние от КНДР до территории США — около 4 000 км (остров Гуам в Тихом океане, на котором расположена военная база Штатов). На испытаниях корейская баллистическая ракета была запущена строго вверх против действия силы притяжения, а если стрелять целенаправленно в сторону Вашингтона, путь ракеты сможет увеличиться в разы.
По мнению американского военного эксперта Дэвида Райта, «Хвасон-15» при прицельной стрельбе способен преодолеть более чем 13000 км. От Пхеньяна до Вашингтона, к слову, всего 11 000 км. Конечно, все это только в теории. Однако северокорейская ракета точно долетит до американских военных баз в Южной Корее и Японии — даже без прицельной стрельбы ракеты Кима регулярно падают в японских территориальных водах.
Как минимум потому, что новую ракету в КНДР характеризуют как способную «поразить любую цель на территории США». Однако Вашингтон выражал обеспокоенность проблемой задолго до того, как северокорейские ракеты достигли нынешнего прогресса. Корни этого конфликта уходят в середину XX века, ко временам Корейской войны (1950-1953 годы, хотя она официально так и не закончена). У Пхеньяна есть амбиции объединить Корейский полуостров под своей властью, и ядерное оружие — один из аргументов в споре с соперниками. США, разумеется, не могут поставить под угрозу суверенитет своего военного союзника — Южной Кореи, — поэтому активно выступают за денуклеаризацию Пхеньяна. Однако договориться об этом с Северной Кореей у США не получается.
Как отмечает экс-посол в Республике Корея Глеб Ивашенцов, пример ливийского лидера Муаммара Кадафи, который отказался от ядерной программы, тем самым дав зеленый свет американской интервенции в Ливию, дал КНДР основания полагать, что сохранить свой суверенитет можно только имея ядерные боеголовки.
Пхеньян 28 ноября провел очередные испытания баллистической ракеты, вызвав тем самым новую волну возмущения, протестов и озабоченности со стороны мирового сообщества. Первые успешные испытания баллистической ракеты прошли еще при Ким Чен Ире — в 1998 году КНДР запустила ракету средней дальности «Тэпходон-1». До своей смерти отец нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына успел провести всего 16 запусков, а вот его сын, который пришел к власти в 2011 году, по-настоящему разгулялся — при нем было проведено почти 90 ракетных пусков, 20 из которых состоялись только в 2017 году.
Главное отличие недавних испытаний от всех предыдущих — их успешность. Северной Корее удалось добиться беспрецедентных для них результатов: ракета «Хвасон-15» смогла пролететь 950 км, поднявшись на высоту 4475 км. А еще КНДР утверждает, что их новая ракета способна нести «сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку».