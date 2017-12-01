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Корейское обострение

США под прицелом: Ким испытывает терпение Трампа

Что нужно знать о Корейском кризисе

Накануне КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты и их можно смело назвать успешными. Корейский кризис продолжает набирать обороты, повышая градус международных споров. «Газета.Ru» объясняет, почему стороны конфликта — Северная Корея и США не могут договориться.

1
Возможна ли ядерная война?
2
А невоенный способ решения проблемы есть?
3
И как Вашингтон намерен решать эту проблему?
4
А самим США что-нибудь угрожает?
5
Почему США это так волнует?
6
Что происходит с Северной Кореей?
1
Возможна ли ядерная война?

Экс-посол в Республике Корея Ивашенцов утверждает, что военного решения у северокорейской проблемы нет. По словам эксперта, все угрозы Трампа о нанесении точечных ударов не имеют никакой перспективы. Атаковать Корею так, чтобы обезвредить их ядерный потенциал, по словам эксперта не получится, а ответная атака обязательно принесет США неприятности. При этом он подчеркивает, что Ким не будет наносить удар первым.

«Ким Чен Ын не говорит о том, что он нападет на Соединенные Штаты, Южную Корею или Японию. Он говорит лишь, что если по Северной Корее нанесут удар, то агрессор получит ошеломляющий удар в ответ», — объяснил Ивашенцов «Газете.Ru». Кроме того, директор программы «Ядерное нераспространение» ПИР-Центра Андрей Баклицкий отмечает, что не представляет сценарий, по которому Пхеньян мог бы первым нанести удар первым, поскольку это будет означать конец существования КНДР как государства.

2
А невоенный способ решения проблемы есть?

Есть. Россия как раз на этой неделе предложила «дорожную карту» урегулирования северокорейского конфликта. Если описывать российский план кратко, он состоит из трех главных шагов: двойное замораживание (эта дипломатическая практика предполагает двусторонний отказ от провокационных военных операций) — возобновление межкорейского диалога и начало переговоров КНДР и США — совместное создание механизма поддержания коллективной безопасности в регионе. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, план разработан совместно с Китаем, а Пхеньян и Вашингтон, которым он был представлен «пока его не отвергли». Впрочем, о дальнейшей его судьбе неизвестно — на следующий день после анонса КНДР провели испытания, и всем опять стало не до мирных переговоров.

3
И как Вашингтон намерен решать эту проблему?

Не самыми миролюбивыми способами, если верить заявлениям президента США Дональда Трампа. «У США много сил и терпения, но если нам придется защищаться, то у нас не будет другого выбора кроме как полностью уничтожить КНДР», — говорил Трамп на своем первом выступлении на Генассамблее ООН в сентябре. А еще президент США постоянно угрожает «человеку-ракете», как он называет главу КНДР в своем твиттере. Особенно популярным стал пост про «огонь и ярость», которые ждут Пхеньян в случае продолжения испытаний. Впрочем, в последнее время Трамп охладил свой пыл и стал выражаться более сдержано.

Теперь в его арсенале — санкции против Пхеньяна и призывы ко всем странам мира присоединиться к ним. Сегодня агрессивную риторику против КНДР ведет в основном постпред США при ООН Никки Хейли. В одном из своих последних заявлений по ситуации на Корейском полуострове она пообещала, что «если война начнется», «северокорейский режим будет полностью уничтожен».

4
А самим США что-нибудь угрожает?

Теоретически — да. Не стоит обманываться тем, что «Хвасон-15» пролетел «всего» 1 000 км, в то время как минимальное расстояние от КНДР до территории США — около 4 000 км (остров Гуам в Тихом океане, на котором расположена военная база Штатов). На испытаниях корейская баллистическая ракета была запущена строго вверх против действия силы притяжения, а если стрелять целенаправленно в сторону Вашингтона, путь ракеты сможет увеличиться в разы.

По мнению американского военного эксперта Дэвида Райта, «Хвасон-15» при прицельной стрельбе способен преодолеть более чем 13000 км. От Пхеньяна до Вашингтона, к слову, всего 11 000 км. Конечно, все это только в теории. Однако северокорейская ракета точно долетит до американских военных баз в Южной Корее и Японии — даже без прицельной стрельбы ракеты Кима регулярно падают в японских территориальных водах.

5
Почему США это так волнует?

Как минимум потому, что новую ракету в КНДР характеризуют как способную «поразить любую цель на территории США». Однако Вашингтон выражал обеспокоенность проблемой задолго до того, как северокорейские ракеты достигли нынешнего прогресса. Корни этого конфликта уходят в середину XX века, ко временам Корейской войны (1950-1953 годы, хотя она официально так и не закончена). У Пхеньяна есть амбиции объединить Корейский полуостров под своей властью, и ядерное оружие — один из аргументов в споре с соперниками. США, разумеется, не могут поставить под угрозу суверенитет своего военного союзника — Южной Кореи, — поэтому активно выступают за денуклеаризацию Пхеньяна. Однако договориться об этом с Северной Кореей у США не получается.

Как отмечает экс-посол в Республике Корея Глеб Ивашенцов, пример ливийского лидера Муаммара Кадафи, который отказался от ядерной программы, тем самым дав зеленый свет американской интервенции в Ливию, дал КНДР основания полагать, что сохранить свой суверенитет можно только имея ядерные боеголовки.

6
Что происходит с Северной Кореей?

Пхеньян 28 ноября провел очередные испытания баллистической ракеты, вызвав тем самым новую волну возмущения, протестов и озабоченности со стороны мирового сообщества. Первые успешные испытания баллистической ракеты прошли еще при Ким Чен Ире — в 1998 году КНДР запустила ракету средней дальности «Тэпходон-1». До своей смерти отец нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына успел провести всего 16 запусков, а вот его сын, который пришел к власти в 2011 году, по-настоящему разгулялся — при нем было проведено почти 90 ракетных пусков, 20 из которых состоялись только в 2017 году.

Главное отличие недавних испытаний от всех предыдущих — их успешность. Северной Корее удалось добиться беспрецедентных для них результатов: ракета «Хвасон-15» смогла пролететь 950 км, поднявшись на высоту 4475 км. А еще КНДР утверждает, что их новая ракета способна нести «сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку».