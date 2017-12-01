США под прицелом: Ким испытывает терпение Трампа

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Возможна ли ядерная война?

Экс-посол в Республике Корея Ивашенцов утверждает, что военного решения у северокорейской проблемы нет. По словам эксперта, все угрозы Трампа о нанесении точечных ударов не имеют никакой перспективы. Атаковать Корею так, чтобы обезвредить их ядерный потенциал, по словам эксперта не получится, а ответная атака обязательно принесет США неприятности. При этом он подчеркивает, что Ким не будет наносить удар первым.

«Ким Чен Ын не говорит о том, что он нападет на Соединенные Штаты, Южную Корею или Японию. Он говорит лишь, что если по Северной Корее нанесут удар, то агрессор получит ошеломляющий удар в ответ», — объяснил Ивашенцов «Газете.Ru». Кроме того, директор программы «Ядерное нераспространение» ПИР-Центра Андрей Баклицкий отмечает, что не представляет сценарий, по которому Пхеньян мог бы первым нанести удар первым, поскольку это будет означать конец существования КНДР как государства.