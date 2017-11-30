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Последний день Помпео: ЦРУ идет в Госдеп

Как Трамп ответил на вопрос об отставке Тиллерсона

Глава ЦРУ Майк Помпео может быть назначен главой Госдепа, а нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет уволен. В то же время американское разведывательное ведомство может возглавить сенатор республиканец из Арканзаса Том Коттон. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома. Решение вопроса запланировано на конец нынешнего или начало следующего года.

В Белом доме рассматривают возможность увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, чьи отношения с президентом страны Дональдом Трампом стали напряженными, и замены его нынешним директором ЦРУ Майком Помпео. Этот вопрос будет решен, возможно, в течение следующих нескольких недель, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.

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Пост же директора ЦРУ, в соответствии с планом Белого дома, займет сенатор Том Коттон — республиканец из Арканзаса, который был ключевым помощником президента в вопросах национальной безопасности. Сам Коттон дал понять, что согласился бы занять должность главы разведывательного ведомства, если бы ему предложил, заявили источники NYT в Белом доме.

Пока неясно, даст ли Трамп «добро» на проведение этого плана в жизнь, но, как утверждается, он в целом готов внести изменения в руководство Государственного департамента. Известно, что план по смене глав двух ведомств был разработан главой штаба Белого дома Джоном Келли, данный документ был обсужден с другими должностными лицами. Издание также утверждает, что в плане указаны сроки его реализации — конец нынешнего года или начало следующего.

Четыре дня назад Тиллерсон не направил на предпринимательский саммит в Индии несколько ключевых дипломатов из-за того, что делегацию Штатов возглавит дочь Дональда Трампа — Иванка.

Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе. По данным канала, максимальный ранг участников делегации — заместитель помощников секретаря. В прошлом эти саммиты посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.

Отмечалось, что Тиллерсон урезал делегацию, чтобы «не поддерживать Иванку Трамп». По информации источников, нынешний госсекретарь хотел выразить Иванке «свое пренебрежение» из-за обострения отношений между ним и самим президентом США.

В начале октября телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон этим летом в разговоре с чиновниками в Пентагоне якобы назвал Трампа словом «moron», которое можно перевести как «идиот» или «болван», однако есть у этого слова и куда более жесткие значения. Также сообщалось, что он остался на посту якобы из-за уговоров вице-президента США Майка Пенса.

«Я никогда не думал об уходе. Я нахожусь на этом посту по желанию президента, и буду служить, пока могу быть полезен», — ответил на расспросы журналистов сам глава Госдепа.

Трамп же заявил, что телеканал «должен извиниться» за такое сообщение.

«История NBC News была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом [США Майком] Пенсом. Это фейковые новости. Они [сотрудники телеканала] должны извиниться перед Америкой», — написал он в твиттере.

Чуть позже Тиллерсон в интервью The Wall Street Journal отметил, что для президента он исполняет краткосрочные задачи, хотя сам фокусируется на более длительных.

«Я вижу разницу в том, как мы мыслим», — отмечал госсекретарь.

В сентябре издание The Washington Post рассказывало, что у Трампа и Тиллерсона возникли разногласия по вопросам о численности войск США в Афганистане, а также о блокаде Катара и Кубы.

Также, по словам источников, близких к Трампу, он «кипит от негодования» из-за «личной нелояльности» директора Национального экономического совета Гэри Кона, критиковавшего позицию американского президента по событиям в Шарлотсвилле.

«У него очень тяжелые времена. Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как [глава аппарата Белого дома Джон] Келли обходится с ним», — сообщал тогда один из осведомленных источников.

Что касается Помпео, то, судя по его прошлым заявлениям, его сложно назвать пророссийски настроенным чиновником. Так, в июле нынешнего года глава ЦРУ обвинил Москву, что она активно вовлечена в сирийское урегулирование лишь по причине того, что российские власти желают «насолить Америке».

Он добавил также, что у его ведомства нет серьезных факторов, подтверждающих борьбу России против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, и что «это происходит по минимуму». Кроме того, чуть ранее он заявил, что Россия неоднократно вмешивалась в американские выборы. По его словам, Москва пыталась повлиять не только на президентские выборы 2016 года в США, но и на многие предыдущие.