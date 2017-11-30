Последний день Помпео: ЦРУ идет в Госдеп

В Белом доме рассматривают возможность увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, чьи отношения с президентом страны Дональдом Трампом стали напряженными, и замены его нынешним директором ЦРУ Майком Помпео. Этот вопрос будет решен, возможно, в течение следующих нескольких недель, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.

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Пост же директора ЦРУ, в соответствии с планом Белого дома, займет сенатор Том Коттон — республиканец из Арканзаса, который был ключевым помощником президента в вопросах национальной безопасности. Сам Коттон дал понять, что согласился бы занять должность главы разведывательного ведомства, если бы ему предложил, заявили источники NYT в Белом доме.

Пока неясно, даст ли Трамп «добро» на проведение этого плана в жизнь, но, как утверждается, он в целом готов внести изменения в руководство Государственного департамента. Известно, что план по смене глав двух ведомств был разработан главой штаба Белого дома Джоном Келли, данный документ был обсужден с другими должностными лицами. Издание также утверждает, что в плане указаны сроки его реализации — конец нынешнего года или начало следующего.

Четыре дня назад Тиллерсон не направил на предпринимательский саммит в Индии несколько ключевых дипломатов из-за того, что делегацию Штатов возглавит дочь Дональда Трампа — Иванка.

Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе. По данным канала, максимальный ранг участников делегации — заместитель помощников секретаря. В прошлом эти саммиты посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.

Отмечалось, что Тиллерсон урезал делегацию, чтобы «не поддерживать Иванку Трамп». По информации источников, нынешний госсекретарь хотел выразить Иванке «свое пренебрежение» из-за обострения отношений между ним и самим президентом США.

В начале октября телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон этим летом в разговоре с чиновниками в Пентагоне якобы назвал Трампа словом «moron», которое можно перевести как «идиот» или «болван», однако есть у этого слова и куда более жесткие значения. Также сообщалось, что он остался на посту якобы из-за уговоров вице-президента США Майка Пенса.

«Я никогда не думал об уходе. Я нахожусь на этом посту по желанию президента, и буду служить, пока могу быть полезен», — ответил на расспросы журналистов сам глава Госдепа.

Трамп же заявил, что телеканал «должен извиниться» за такое сообщение.

«История NBC News была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом [США Майком] Пенсом. Это фейковые новости. Они [сотрудники телеканала] должны извиниться перед Америкой», — написал он в твиттере.

Чуть позже Тиллерсон в интервью The Wall Street Journal отметил, что для президента он исполняет краткосрочные задачи, хотя сам фокусируется на более длительных.

«Я вижу разницу в том, как мы мыслим», — отмечал госсекретарь.

В сентябре издание The Washington Post рассказывало, что у Трампа и Тиллерсона возникли разногласия по вопросам о численности войск США в Афганистане, а также о блокаде Катара и Кубы.

Также, по словам источников, близких к Трампу, он «кипит от негодования» из-за «личной нелояльности» директора Национального экономического совета Гэри Кона, критиковавшего позицию американского президента по событиям в Шарлотсвилле.

«У него очень тяжелые времена. Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как [глава аппарата Белого дома Джон] Келли обходится с ним», — сообщал тогда один из осведомленных источников.

Что касается Помпео, то, судя по его прошлым заявлениям, его сложно назвать пророссийски настроенным чиновником. Так, в июле нынешнего года глава ЦРУ обвинил Москву, что она активно вовлечена в сирийское урегулирование лишь по причине того, что российские власти желают «насолить Америке».

Он добавил также, что у его ведомства нет серьезных факторов, подтверждающих борьбу России против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, и что «это происходит по минимуму». Кроме того, чуть ранее он заявил, что Россия неоднократно вмешивалась в американские выборы. По его словам, Москва пыталась повлиять не только на президентские выборы 2016 года в США, но и на многие предыдущие.