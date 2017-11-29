Либералы продались: консерваторы забрали Time

Либеральная печать США бьет тревогу в связи с покупкой символа американской политической журналистики журнала Time компанией, аффилированной с братьями Дэвидом и Чарльзом Кох. Это известные американские миллиардеры, доноры республиканской партии, состояние которых оценивалось в 2016 году журналом Forbes в $82 миллиарда. Их основное предприятие Koch Industries является второй по размерам частной компанией в стране. Братьям принадлежит несколько нефтеперерабатывающих компаний, предприятия нефтехимии, сельского хозяйства.

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В минувшие выходные журнал был продан компанией Time Inc. издательскому дому Meredith за сумму почти в $3 миллиарда. Сделка была частично профинансирована братьями Кох.

Как сообщала 28 ноября либеральная The Washington Post, участие братьев Кох в приобретении компании Time Inc. «вызывает озабоченность». Бывший редактор Time Чарльз Александр в колонке для интернет-издания Huffington Post называет сделку по продаже журнала с участием братьев «своим самым большим кошмаром». «Всем известно, что современное консервативное движение давно продало душу Кохам…», — констатирует автор.

Больше всего его возмущает тот факт, что бизнес братьев активно вел наступление на природоохранное законодательство и известен «наплевательским отношением» к экологическим нормативам.

В свою очередь, обозреватель журнала Esquire Майкл Себастьян отмечает, что Time ждут тяжелые времена, и новые владельцы могут «превратить его в Fox». Речь идет о американском медиахолдинге, популярном у консервативной республиканской аудитории.

Хотя сами представители Кохов заявляют, что они не будут вмешиваться в редакционную политику журнала, у экспертов в области СМИ есть сомнения на этот счет. Братья известны как довольно влиятельные в политическом мире Америке личности, активно продвигающие консервативную повестку.

По мнению обозревателя журнала Esquire Майкла Себастьяна, новые владельцы журнала могут пойти на вмешательство в дела редакции под предлогом увеличения продаж издания, которое в последние годы стало терять подписчиков. «Time до сих пор выживает как центристское издание в весьма поляризованным мире. Братья Кох могут направить его редакционную политику в том самом русле Fox News. Это может помочь увеличить читательскую аудиторию», — пишет автор.

Главный журнал Америки

Time до сих пор популярен в США и Канаде из-за качественной аналитики. В золотые времена тираж журнала составлял 26 миллионов экземпляров в год, из которых 20 миллионов приходилось на американскую версию. Журнал особенно знаменит своей рубрикой «Человек года», где называется личность, сыгравшей главную роль для мировой истории в данном году.

Рейтинг журнала Time «Персона года» (до 1999-го — «Человек года») — один из самых известных в мире. В разное время этот статус присваивался как положительным, так и отрицательным персоналиям. Например, в 1938-м этого звания был удостоен Адольф Гитлер за аншлюс Австрии. При этом человеком года могли стать не только политики или главы государств, но и выдающиеся, по мнению редакции, люди. Всегда выдающийся по художественным характеристикам портрет победителя номинации украшает обложку тематического выпуска журнала.

Звание «Человек года» редакция присуждала Иосифу Сталину, королеве Елизавете Второй, Рональду Рейгану и Леху Валенсе. В 1983 году рейтинг возглавил генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.

Именно этот номер журнала побудил американскую школьницу Саманту Смит написать письмо советскому лидеру с призывом прекратить гонку вооружений.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что журнал обращался к нему, желая повторно сделать его «человеком года», однако он отказался. При этом американские обозреватели уверены, что переход журнала под контроль братьев Кох должен порадовать президента.

Отношения Трампа с братьями Кох не назовешь гладкими. Хотя младший представитель семейства Уильям и поддерживал кампанию Трампа, Дэвид и Чарльз, непосредственно управляющие активами бизнес-империи, активно выступали против него. Уже после победы республиканского кандидата они публично критиковали действия новой администрации в отношении мигрантов из мусульманских стран. Но уже в апреле этого года Трамп принял их в своей резиденции «Мар-а-Лаго», где выказал дружелюбное расположение к бизнесменам.

«Американские Ротенберги»

Братья Кох являются влиятельными спонсорами республиканцев. В политике они давно, с 1980-х годов. Дэвид Кох даже выдвигался кандидатом в президенты США от Либертарианской партии.

Оба брата разделяют либертарианские идеи и активно поддерживают кандидатов антиистеблишмента. «Они не основные доноры, так как близки к либертарианцам, но жертвуют достаточно много», — рассказал «Газете.Ru» американский журналист Грег Вайнер.

Американский медиа-аналитик Джо Борис, ранее работавший в России, в беседе с «Газетой.Ru» в шутку назвал братьев Кох «американскими Ротенбергами», имея в виду бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Хотя это сравнение скорее шуточное, нельзя не отметить влияние семьи на принимаемые на Капитолийском холме решения.

В 2014 год журнал The Rolling Stone в статье «Внутри токсичной империи братьев Кох» утверждал, что бизнесмены используют свое богатство и связи для «покупки нашей политической системы».

Издание утверждало, что в 1999 году братья активно помогали в кампании будущему президенту США Джорджу Бушу-младшему и были желанными гостями в Белом Доме. При этом, как пишет RS, братья Кох, несмотря на то, что администрация Буша называла Иран одной из стран «оси зла», делали бизнес и с этой страной, используя прорехи в законодательстве.

Стоит также отметить, что переход Time под контроль консервативного капитала может обозначать новый тренд. Покупкой другого флагмана либеральной журналистики, телеканала CNN, интересуется миллиардер Руперт Мэрдок, также известный своими консервативными воззрениями. В его медиа-империю среди прочего входит влиятельная консервативная газета деловых кругов The Wall Street Journal и главный рупор республиканцев The Fox News.

Известно, что в начале ноября бизнесмен обсуждал ситуацию вокруг CNN с главой американской корпорации AT&T Рэндаллом Стивенсоном. Сделку на приобретение AT&T компании Time Warner, владельца CNN, должно одобрить антимонопольное ведомство страны. Правда, президент США Дональд Трамп ранее публично призвал минюст не одобрять продажу.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» американский журналист Вайнер, Time и CNN входят в число СМИ, которые «мешают Трампу». В случае, если они перейдут под контроль бизнесменов с консервативными взглядами, «это скажется на редакционной политике». «Конечно, не столь сильно, так как с коммерческой точки зрения это будет невыгодно, но накал страстей уменьшится», — говорит эксперт, подразумевая отчаянное противостояние либеральных СМИ и действующей администрации, не утихающее уже больше года.

Президент США Трамп действительно неоднократно критиковал CNN, считая телекомпанию поставщиком «фальшивых новостей». Его мишенью также часто становились не только другие либеральные СМИ, но и отдельные неугодные журналисты.

Слова американского президента о «нечестных СМИ» падают на благодатную почву. Недоверие к прессе в США достигло исторического максимума. Согласно опросу 2016 года социологического агентства Gallup, уровень доверия к СМИ упал до 32% — самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Как ранее объясняла «Газете.Ru» профессор политологии Университета Дьюка Эллен Мицкевич, одна из главных причин падения «в сокращении числа СМИ из-за экономической ситуации».

При этом эксперт обращала внимание на то, что «падение доверия к традиционным медиа идет параллельно с подъемом влияния социальных медиа, блогеров, которые имеют возможность взглянуть на ситуацию с той точки зрения, которой придерживается читатель».