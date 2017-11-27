«Мы получим Европу без России»

Совет Европы (СЕ) рассматривает вопрос о снятии санкций, наложенных на Россию в 2014 году – после того, как на юго-востоке Украины начался военный конфликт. Авторитетное издание Financial Times сообщило в воскресенье, что в Совете Европы опасаются возможного выхода России из состава организации.

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«Этот шаг несет в себе негативные последствия для Европы – потому что мы в итоге получим Европу без России. Это будет большим шагом назад», – заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Генсек СЕ отверг обвинения в том, что российские официальные лица встречались с ним и «угрожали выйти из состава Совета». Ягланд отметил, что если Москва откажется платить взносы в казну СЕ, то в конечном итоге Россия «добровольно или по инициативе других государств-участников покинет организацию».

«Насколько я понимаю, подобное вполне может случиться», – подчеркнул Ягланд.

При этом он отметил, что «никто не хочет давать сигнал о том, что СЕ принимает «аннексию» Крыма». По словам генсека СЕ, речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, но «Совет Европы должен трезво оценивать свой мандат».

«Мы имеем мандат на защиту прав человека как в Крыму, так и в России – а также везде, где на континенте живут люди», – заявил Турбьерн Ягланд.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что выход России из СЕ ударил бы по организации сильнее, чем по РФ.

«Это была бы крупнейшая потеря для СЕ,и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — написал в своем твиттере сенатор.

20 октября глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом заявил, что в Москве обеспокоены в связи с ситуацией с депутатами из России, сложившейся в ПАСЕ.

«Мы очень озабочены ситуацией в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с попытками дискриминировать депутатов», — отметил Лавров. При этом он подчеркнул, что в Москве «ценят ваши усилия, направленные на то, чтобы эту ситуацию нормализовать».

По словам главы МИД России, значение Совета Европы возрастает в нынешней ситуации, сложившейся в европейских странах.

В конце июня 2017 года Россия приостановила выплату своего взноса в казну Совета Европы за текущий год – поскольку российская делегация не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году. Речь идет о сумме в $11 млн.

«Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет», – подчеркнул Толстой.

По его словам, если не будет изменений регламента и права российских парламентариев не будут полностью восстановлены, то Москва не будет вносить взносы и не вернется в ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация от России была лишена основных полномочий в ПАСЕ в связи с политическим кризисом на Украине и воссоединением Крыма с РФ.

В 2015 году ПАСЕ рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в присущих ей правах два раза, но санкции все равно остались в силе. Согласно пакету ограничений, Россия лишена права голоса, участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.

В ответ на санкции Россия заявил, что приостановит свое участие в активности Парламентской ассамблеи Совета Европы до конца 2015 года, а в январе 2016 года российская делегация отказалась от подачи заявки на подтверждение полномочий на грядущий год.

30 июня 2016 года МИД России выпустил официальное заявление, в котором обвинял СЕ в саботаже деятельности организации.

«Как известно, в попытке «наказать» российскую делегацию за свободное волеизъявление жителей Крымского полуострова в пользу вхождения Республики Крым в состав РФ члены ПАСЕ в 2014–2015 годах настолько ограничили полномочия российской парламентской делегации, что сделали невозможным ее участие в работе Ассамблеи», — сообщалось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Москвы, этот шаг стал маркером «деградации» ситуации в ПАСЕ.

«В ПАСЕ развернута оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на скорейшую нормализацию взаимодействия с Россией в рамках Совета Европы и сохранение инфраструктуры общеевропейского сотрудничества в соответствии с его уставом Ассамблеи», — пояснялось в тексте.

Кроме того, по утверждению МИД России, данный кризис в ПАСЕ грозит затронуть и другие органы старейшей общеевропейской организации и в целом стать системным.