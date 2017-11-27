Формула мира: Корее нужна двойная заморозка

Кризис на Корейском полуострове пока лишь углубляется. Между тем, тупик создан искусственно. Северокорейцы своими авантюрными действиями по наращиванию ядерного потенциала с начала года вызвали ярость американского президента. Если бы они не стали создавать межконтинентальную ядерную ракету с термоядерным зарядом, то Трамп, может быть, и не вспомнил о существовании Северной Кореи.

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Ведь ядерная программа КНДР осуществляется на протяжении многих лет и стала неприятной, но почти привычной деталью пейзажа Восточной Азии. А теперь жёсткая риторика и прямые оскорбления со стороны Трампа, направление авианосных группировок, проведение крупномасштабных учений, в том числе по «обезглавливанию» северокорейского режима, ведут к усилению конфронтации и сползанию к катастрофе.

В Вашингтоне все активнее говорят о возможности военного решения. При этом все вроде бы понимают, что такого решения корейской проблемы нет, так как ради ликвидации ядерного оружия Северной Кореи придется уничтожить это государство как таковое.

Это приведет к непредставимому ущербу и гибели миллионов человек, разрушению экономики в Южной Корее и части Японии.

Парадоксально, что американские военные, по всей видимости, не очень хотят воевать, но непредсказуемый Трамп и некоторые из его окружения всерьез считают, что северокорейцев можно напугать.

Появилась теория, что если нанести удар по каким-то военным целям КНДР, скажем, сбить ракету или уничтожить стартовые площадки, или разрушить ядерный реактор, то, мол, северокорейцы не пойдут на полномасштабный ответ, ограничатся каким-то демонстративным телодвижением и запросят пощады. Это очень опасное направление мыслей.

Пока получается удерживать американских «ястребов», но никто не поручится, что это удастся сделать в случае, если северокорейцы, раздосадованные уходом американцев от дипломатического решения, не произведут очередной пуск ракеты или ядерный тест, или ещё какую-нибудь еще более провокационную акцию (говорили даже о возможности взрыва в атмосфере над Тихим океаном).

Тем временем США нацелены на то, чтобы изолировать и душить Северную Корею. В ходе своего визита в Китай Трамп вроде бы заручился китайским согласием на такую линию, хотя надо еще посмотреть, как Китай будет ее реализовывать с учётом неприемлемости для него коллапса северокорейской экономики или нестабильности на его границе. Однако большинство экспертов полагают, что никакие санкции не заставят руководство КНДР капитулировать.

Вместе с тем, пока шансы на договорное урегулирование остаются. Поступают сигналы, что в некоторых подразделениях американского истеблишмента всерьез воспринимают российско-китайскую идею «двойной заморозки», то есть прекращение Северной Кореей ядерных испытаний и пусков ракет в обмен на прекращение американо-южнокорейских учений или сворачивание их масштабов. Более того, появляются определённые наработки на этот счет.

Можно, например, начать с моратория на пуски ракет, которые пролетали бы через воздушное пространство соседних стран — таких как Япония и Южная Корея, а американцам взамен отказаться от посылки в регион крупных авианосцев, пролета стратегических бомбардировщиков В-1 и т.д.

Всё это требует прямого разговора США и КНДР, а тут контакты пока в дефиците. В течение последних двух месяцев северокорейцы воздерживаются от каких-либо испытаний, как бы отвечая на озвученные некоторое время назад призыв американцев, в том числе в диалоге с Россией, о том, что если КНДР объявит добровольный мораторий на такие акции, это создаст хорошую почву для переговоров. Взамен они получили новые санкции как «террористы». Американцы уже приняли «вторичные» санкции против компаний и лиц, имеющих какие-то связи с Северной Кореей.

Напомним, что в 2008 году Северная Корея была выведена из списка «пособников терроризма», что было преподнесено как большое достижение в рамках улучшения отношений в обмен на шаги по сворачиванию ядерной программы Северной Кореи. Как мы видим, эта договоренность США была в одностороннем порядке пересмотрена. Это лишний раз посылает северокорейцам сигнал о том, что договариваться с американцами очень трудно и что со сменой администрации происходит отказ от обязательств, а это отнюдь не способствует дипломатии.

А ведь уже с начала нового года начнется подготовка к проведению американо-южнокорейских учений, и шанс на «двойную заморозку» будет фактически упущен. Обе стороны должны руководствоваться инстинктом самосохранения, и остаётся надеяться, что этот тяжелый период удастся перетерпеть, что в ближайшие пару месяцев начнется какой-то диалог и поиск развязок, и это приведет к долгосрочной консервации конфликта. Такая консервация возможна в случае, если северокорейцы откажутся от планов по развертыванию межконтинентальных ракет, что больше всего волнует американцев, и дальнейшего совершенствования ядерного оружия, примут на себя определённые обязательства по нераспространению, то есть непередаче другим странам и акторам своих ядерных средств, пойдут по пути политического диалога.

Далее не исключено установление официальных связей между двумя странами, снятие ряда санкций. С этого может начаться долгосрочный процесс урегулирования на Корейском полуострове, в котором важная роль отводилась бы соседним странам. Это, в первую очередь, Южная Корея, которая сейчас настроена на более позитивный подход к Северной Корее, а также Китай, Россия и Япония.

Нашей стране в этих условиях необходимо работать по всем направлениям, убеждать американцев и северокорейцев в необходимости отойти от опасной черты, не углублять пропасть, разделяющую их, своими провокационными действиями, и заботиться о том, чтобы северокорейская экономика не впала в кому, не оказалась бы без жизненно важных источников роста, что привело бы к гуманитарной катастрофе у наших границ.

Если удастся продержать ситуацию на таком уровне хотя бы на протяжении года, то вполне возможно, что в дальнейшем фактически будет подведена черта под Корейской войной — ведь она юридически и фактически не закончена. Если КНДР возьмет на себя обязательства по денуклеаризации государства, то можно было бы посмотреть сквозь пальцы не ее ограниченный ядерный потенциал, пусть ядерное разоружение продолжается сколь угодно долго. Задача России — способствовать именно такому решению вопроса, тем более, что к северокорейской проблеме сейчас приковано внимание высшего руководства страны, и она является одной из наиболее горячих тем, которые обсуждаются на дипломатическом треке со всеми ведущими мировыми лидерами.

Автор — руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, член Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27-28 ноября клуб проводит конференцию «Заглянуть в будущее: Россия и Азия до 2037 года» в Сеуле, посвященную актуальным вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.