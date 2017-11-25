«России позорно иметь такую бедность»

Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин не намерен участвовать в выборах в качестве кандидата на пост президента России. Об этом он заявил во время выступления на Общероссийском гражданском форуме, который проводит Комитет гражданских инициатив (КГИ).

«Нет, друзья, я сейчас в другой роли, готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую»,

— сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в предстоящих выборах президента.

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Кроме того, Кудрин сделал несколько заявлений по поводу нынешней ситуации в России. Экс-министр, в частности, раскритиковал действующую систему власти в стране — по его словам, нынешний уровень государственного управления в России не позволяет эффективно решать стоящие перед страной задачи.

«Мы избыточно регулируем сферы деятельности, мы по сравнению с другими странами отстали существенно, мы зарегулировали многие вещи. Поэтому, когда мы говорим, с чего нужно начать, что нужно сделать, — это менять систему власти», — подчеркнул глава ЦСР.

Одним из важных шагов в этом направлении Кудрин считает сокращение чиновничьего аппарата в России. «Сейчас идет речь об увеличении производительности чиновников в 2-3 (и больше) раз, за счет применения новых моделей управления, анализа данных, для принятия решений», — отметил экс-министр.

Он добавил, что часть «рутинных» решений, таких как выписки документов и справок впоследствии будут принимать с помощью программного обеспечения. «Я думаю, что у нас есть возможность сократить чиновников», — заключил он. Кудрин также подчеркнул, что гражданское общество должно создать свои каналы общения с властью.

Бывший министр также выразил мнение, что главным вызовом, стоящим перед Россией, является низкий уровень жизни и бедность российских граждан --

Кудрин назвал это «позором» для страны с таким уровнем ВВП. «Третий год у нас падает уровень жизни.

Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас», — отметил он.

Даже в благоприятный период до кризиса в России наблюдался чрезмерно высокий уровень бедности, напомнил Кудрин, добавив, что рост бедности порождает рост неравенства, когда «не все сегодня могут двигаться к улучшению своего положения».

Бывший министр финансов России также ответил на вопрос о возможности участия Алексея Навального в президентских выборах.

«Я думаю, что при соответствующем соблюдении всех процедур [Навальный], конечно, должен участвовать, потому что он заметный член общества, политик. Но еще раз подчеркиваю, при соблюдении всех необходимых законодательных процедур», — сказал журналистам Кудрин.

Ранее Навальный заявил о своем намерении участвовать в президентской гонке в 2018 году, однако в соответствии с российским законодательством он не может зарегистрироваться в качестве кандидата из-за наличия судимости по тяжкой статье УК.

В октябре глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова утверждала, что после 2028 года Навальный сможет принять участие в выборах президента России. «Он сможет, пройдет этот срок десятилетний — где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!» — сказала тогда глава ЦИК.

Она также выразила мнение, что в своем стремлении победить на выборах Навальному необходимо делать ставку не на «давление улицы», а на собственные идеи. «Своими идеями доказывать, что он такой достойный поста президента», — пояснила Памфилова.