«Кризиса власти в Луганске не будет»

«Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это прежде всего курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сообщил Леонид Пасечник, глава министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

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С 25 ноября он официально исполняет обязанности главы ЛНР, — после того, как Игорь Плотницкий накануне подал заявление об отставке.

Как сообщает РИА «Новости», по словам Пасечника, в ЛНР «не будет никакого кризиса власти», а «любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики будут решительно пресекаться».

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в субботу 25 ноября удовлетворил заявление Игоря Плотницкого об отставке с поста главы ЛНР по собственному желанию.

В заявлении, направленном Плотницким председателю Народного совета ЛНР Владимиру Дегтяренко, он просил принять «отставку по собственному желанию в связи с невозможностью исполнения обязанностей главы ЛНР по состоянию здоровья».

Также депутаты ЛНР рассмотрели и приняли внесенный Плотницким закон «О внесении изменений во Временный основной закон (Конституцию) Луганской народной республики», который наделяет главу ЛНР в случае досрочного прекращения им полномочий, правом внесения кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности главы республики.

«В соответствии со статьей 62 ЛНР предлагаю до назначения выборов назначить временно исполняющим обязанности главы республики руководителя министерства государственной безопасности Леонида Пасечника», — указывалось в заявлении Плотницкого.

Дегтяренко поблагодарил Плотницкого за три года работы, которые он возглавлял ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

«Все начиналось с нуля, сейчас мы имеем жизнеспособное государство со всеми органами власти. Работа была проведена колоссальная», — заявил председатель Совета. Накануне об отставке Плотницкого сообщил сам Пасечник.

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», — рассказал Пасечник.

В своей речи он также выразил благодарность Плотницкому за его решение и оказанное доверие.

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений», — сообщил Пасечник.

Он также подчеркнул о своей приверженности Минским соглашениям.

«Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей ЛНР, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины», — сказал и.о. главы ЛНР.

Леонид Пасечник родился 15 марта 1970 года в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии Алексея Епишева.

Работал в Службе безопасности Украины начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела. С 9 октября 2014 года занимал пост министра государственной безопасности ЛНР. Генерал-майора МГБ ЛНР.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о прибытии Плотницкого в Москву заявил: «По-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с ЛНР. Собственно, приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента».

Впрочем, Песков добавил, что приезд Плотницкого может повлиять на реализацию минских договоренностей.

«Что касается Минских договоренностей, то позиция в данном случае, которая неоднократно декларировалась президентом Путиным, остается без изменений: альтернативы минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин», — заявил пресс-секретарь.

Игорь Плотницкий родился в 1964 году в поселке Кельменцы Черновицкой области УССР. Окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, в 1982-1991 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР, уволился в звании майора запаса.

С 1991 года живет в Луганске. В 1992-2004 годах работал в ряде коммерческих компаний, с 2004 по 2012 год — в областной Инспекции по делам защиты прав потребителей.

Весной 2014 года принимал активное участие в становлении ЛНР, был первым командиром народно-освободительного батальона «Заря», министром обороны ЛНР.

По результатам состоявшихся 2 ноября 2014 года выборов главы ЛНР Плотницкий заручился 63,08% голосов избирателей. Инаугурация вновь избранного руководителя республики состоялась спустя два дня.