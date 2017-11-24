Плотницкий ушел в дипломатию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий 24 ноября подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

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«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов», — заявил он.

В своей речи он также выразил благодарность Плотницкому за его решение и оказанное доверие.

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений», — сообщил Пасечник.

Далее он заявил о своей приверженности Минским соглашениям, сообщает Луганский информационный центр.

«Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей ЛНР, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины», — сказал и.о. главы ЛНР.

Леонид Пасечник родился в 1970 году. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Работал в Службе безопасности Украины начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области.

Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов доложил Пасечнику о работе камбина и получил от него указания. Козлов добавил, что Совет министров продолжает работать в штатном режиме.

«В Народный совет ЛНР поступило заявление Игоря Плотницкого о сложении с себя полномочий главы республики и его заявление о назначении на должность и.о. главы Республики Леонида Пасечника.

У меня нет сомнений, что Народный совет поддержит кандидатуру Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР. Все необходимые для этого изменения в нормативно-правовые акты будут внесены безотлагательно», — заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Ранее Захар Прилепин, писатель и заместитель командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной респубики, сообщил, что Плотницкий прибыл в Москву на самолете. Об этом Прилепин написал на своей странице во «ВКонтакте». По собственным словам, Прилепин летел с Плотницким на одном рейсе.

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо», — сообщил писатель.

Позже в соцсетях и СМИ стало распространяться видео, на котором видно, как Плотницкий идет по аэропорту Шереметьево.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Плотницкий покинул территорию ЛНР и уехал в Россию. Издание «Новая газета» 23 ноября сообщила, что автомобильный кортеж Игоря Плотницкого покинул территорию ЛНР и направился в Россию.

Тогда же министерство внутренних дел ЛНР сообщило о завершении операции по нейтрализации диверсионной группы украинских спецслужб, которая прошла при содействии силовых структур из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Летом прошлого года в Луганске на Плотницкого было совершено покушение. Была взорвана его машина во время проезда пересечения улиц Карпинского и Ватутина. По словам очевидцев, автомобиль Плотницкого взорвался из-за срабатывания фугасного безосколочного взрывного устройства на столбе, мимо которого она проезжала.

В результате покушения Плотницкий получил тяжелые ранения, два человека получили серьезные травмы и были экстренно доставлены в отделение травматологии Луганской областной больницы. После взрыва Плотницкого доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц Луганска.