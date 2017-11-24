Донбасс разбирается с диверсантами

Задержанных накануне в Луганске агентов военной разведки Украины подозревают в подготовке покушений на несколько первых лиц самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.

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«МГБ ДНР и МГБ, МВД ЛНР провели совместную спецоперацию на территории Луганской республики по задержанию диверсионной группы, действовавшей по заданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, в результате которой задержаны более 10 человек. Эта группа действовала на территории обеих республик и подозревается в подготовке покушений на ряд первых лиц ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что это не единственная диверсионная группа, созданная ГУР минобороны Украины для проведения диверсий. По тем же данным, часть украинских агентов была задержана в Донецке после попытки покушения на вице-премьера ДНР Александра Тимофеева. «В связи с этим было принято решение о проведении совместной спецоперации по обезвреживанию второй группы диверсантов, действовавших на территории республик», — пояснили в МГБ ДНР.

Сообщение о том, что в Луганске была обезврежена преступная группа, действовавшая под контролем украинской разведки, появилось накануне, 23 ноября.

Согласно сообщению, опубликованному 23 ноября на сайте Министерства государственной безопасности ДНР, обезвреженная группировка работала под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины. «Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в Народных Республиках», — говорится в тексте сообщения.

МГБ ДНР утверждает, что для достижения этой цели из чиновников ЛНР была сформирована агентура спецслужб Украины, которая занималась дискредитацией правоохранительных органов и спецслужб самопровозглашенных республик. «Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока Народных Республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры», — говорится в тексте сообщения.

О той же операции сообщил и официальный сайт МВД Луганской народной республики в заявлении от имени Игоря Корнета, главы министерства.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявления их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке», — гласил текст сообщения.

При этом в ходе пресс-конференции Корнет уточнял, что

на данном этапе мероприятия, проводимые правоохранительными органами самопровозглашенных республик, нацелены на ликвидацию остатков диверсионной группы, которую не удалось устранить «одним ударом».

«Также пришло время завершения оперативной разработки, которая длительное время велась совместно с министерством госбезопасности ЛНР. В ходе этой длительной разработки были выявлены достаточно многочисленные агенты влияния украинских спецслужб, которые глубоко проникли в органы власти нашей Республики», — добавил Корнет.

Глава МВД ЛНР также утверждал, что в диверсионной деятельности была уличена директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. Кроме того, Корнет обвинил руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова в участии в инсценировке государственного переворота в ЛНР в 2016 году.

Корнет также подчеркнул, что какие-либо другие фамилии он называть не готов. «Фамилии я ранее указывал, многие фигуранты уже задержаны, проводится следственные мероприятия и нашими следователями, и следователями Министерства госбезопасности. Проходят сейчас следственные мероприятия по допросам фигурантов или представителей так называемой «пятой колонны». По фамилиям по задержанным пока я не буду пояснять конкретно, потому, что еще продолжаются мероприятия. И для удачного проведения этих мероприятий я оставлю это пока в тайне», — говорил Корнет на пресс-конференции.