СМИ отправили Плотницкого в Россию

Издание «Новая газета» 23 ноября сообщило, что автомобильный кортеж Игоря Плотницкого, главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), покинул территорию ЛНР и направился в Россию. По тем же данным, помимо Плотницкого, из ЛНР также уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман и глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева.

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Издание не указывает источник этой информации. РБК, в свою очередь, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о кортеже «в сопровождении МВД», который направился в сторону Восточного квартала Луганска. По этим данным, в кортеже «мог находиться Плотницкий». Источник «Росбалта» из администрации ЛНР также сообщил, что Плотницкий покинул Луганск, однако назвал это рабочей поездкой.

Официальных подтверждений того, что Плотницкий мог покинуть территорию ЛНР, также до сих пор не поступало.

Ранее о возможном отъезде Плотницкого из ЛНР в Россию сообщали в МВД Украины. Об этом вечером 21 ноября в фейсбуке написал глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Однако на следующий день эту информацию «Новой газете» опровергла пресс-служба ЛНР.

21 ноября в Луганске, столице самопровозглашенной республики, появились вооруженные люди без опознавательных знаков и военные автомобили. Они заблокировали ряд улиц в центре города.

В четверг, 23 ноября специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографии техники и вооруженных людей на улицах города. На кадрах видны посты с вооруженными людьми, у многих из которых надеты белые нарукавные повязки и скрыты лица. Кроме того, опубликованы снимки бронетранспортеров и военных грузовиков.

Накануне патруль СММ ОБСЕ зафиксировал колонну машин, состоящую в том числе из двух бронетранспортеров и зенитной установки, на дороге около Дебальцево в Донецкой области Украины. Отмечается, что подобная («предположительно та же» — говорится в сообщении ОБСЕ) колонна была позже замечена другим патрулем уже близ Луганска.

При этом СММ ОБСЕ подчеркивает, что в целом обстановку в Луганске можно считать спокойной.

21 ноября на официальном сайте главы ЛНР было опубликовано заявление Плотницкого, которое объясняло ситуацию в городе кадровыми перестановками.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР. Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел», — говорилось в заявлении Плотницкого.

В тот же день на официальном сайте МВД самопровозглашенной республики появилось заявление главы министерства Игоря Корнета, который опроверг сообщения о его отставке.

Корнет сообщил, что в администрации ЛНР действует диверсионно-разведывтальная группа, подконтрольная украинским спецслужбам.

«В течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности», — говорится в обращении. Кроме того, одним из лиц, которых руководитель МВД обвинил в диверсионной деятельности, является директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева.

На следующий день на телеканале ГТРК ЛНР был показан сюжет о встрече Плотницкого с и.о. министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергеем Иванушкиным и и.о. министра внутренних дел ЛНР Владимиром Черковым, в ходе которой глава ЛНР потребовал навести порядок в столице самопровозглашенной республики. «Все эти инсинуации пора заканчивать. Есть закон, по закону все понятно. Мне кажется, мы недооценили количество и состав преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел», — заявил Плотницкий. В тот же день Игорь Корнет назвал этот сюжет информационным вбросом.

«Я уверен, что это была запись, которая была выброшена опять же таки какими-то людьми», — заявил Корнет на пресс-конференции.