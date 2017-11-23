Луганск закончил искать диверсантов

Министерства внутренних дел самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) заявили, что спецслужбы обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки.

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Согласно сообщению на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, обезвреженная группировка работала под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины. «Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в Народных Республиках», — говорится в тексте сообщения.

МГБ ДНР утверждает, что для достижения этой цели из чиновников ЛНР была сформирована агентура спецслужб Украины, которая занималась дискредитацией правоохранительных органов и спецслужб самопровозглашенных республик.

«Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока Народных Республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры», — говорится в тексте сообщения.

Фоторепортаж: ОБСЕ опубликовала фото военной техники в Луганске __is_photorep_included10999538: 1

О той же операции сообщил и официальный сайт МВД Луганской народной республики в заявлении от имени Игоря Корнета, главы министерства. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявления их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке», — гласил текст сообщения.

Ранее мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине опубликовала фотографии военной техники на улицах Луганска. По этим данным, около здания МВД в Луганске появились машины военного типа и неустановленные вооруженные люди. Впрочем, обстановка в городе спокойная, подчеркнули в ОБСЕ.

Вооруженные люди появились в центре Луганска 21 ноября. Тогда на сайте главы ЛНР Игоря Плотницкого появились сообщения о том, что спецоперация связана с кадровыми перестановками в силовых ведомствах, — в частности, с отставкой главы МВД Корнета.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР. Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел, — утверждалось в заявлении Плотницкого. — Ситуация находится под контролем руководства Луганской народной республики и в ближайшее время будет полностью решена. Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики».

В тот же день на сайте МВД было опубликовано заявление Корнета, который опровергал сообщения об отставке. Корнет связал их с диверсионной деятельностью в республике, а также добавил, что до Плотницкого доводили неверную информацию.

«В течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности», — утверждалось в заявлении Корнета.

По этим данным, в диверсионной деятельности была уличена директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. Кроме того, Корнет обвинил руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова в участии в инсценировке государственного переворота в ЛНР в 2016 году. Глава МВД также сообщил, что Плотницкий уже распорядился об аресте фигурантов дела.

22 ноября на телеканале ГТРК ЛНР транслировали сюжет о встрече Плотницкого с и.о. министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергеем Иванушкиным и и.о. министра внутренних дел ЛНР Владимиром Черковым, в ходе которого глава ЛНР потребовал навести порядок в столице самопровозглашенной республики.

«Все эти инсинуации пора заканчивать. Есть закон, по закону все понятно. Мне кажется, мы недооценили количество и состав преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел», — заявил Плотницкий. В тот же день Игорь Корнет назвал этот сюжет информационным вбросом. Директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, — среди тех, кто, по данным МВД самопровозглашенной республики, занимался деструктивной деятельностью в интересах украинских спецслужб.

Кроме того, 22 ноября Корнет добавил, что спецоперация против украинских диверсантов, вероятнее всего, завершится на текущей неделе.

Вечером 21 ноября глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в фейсбуке заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики уехал в Россию. На следующий день эту информацию опровергли «Новой газете» в пресс-службе ЛНР. 23 ноября то же издание сообщило о том, что Плотницкий все-таки покинул Луганск, однако подтверждения этой информации до сих пор нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 22 ноября, что Кремль следит за развитием ситуации в ЛНР. «Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией. Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь. По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь», — заявил он.