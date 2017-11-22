Франция рассматривает дело сенатора Керимова

Задержанный во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов вечером 22 ноября был доставили в суд города Ницца. Сейчас российский сенатор беседует с судебным следователем, приводят РИА «Новости» слова прокурора Жан-Мишеля Прэтра.

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«Это может продлиться несколько часов, сколько точно, не знает никто. Судебный следователь должен принять решение, предъявлять ли Керимову обвинения. В зависимости от этого судья изберет меру пресечения», — сказал глава правоохранительного ведомства.

По его словами, это может быть и тюремное заключение. Также, парламентария могут отпустить на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу после прилета из Москвы вечером 20 ноября, однако известно об этом стало только на следующие сутки. Сенатора подозревают в приобретении виллы на одном из курортов Лазурного берега с нарушением процедур по покупке недвижимости.

В России никак не комментируют сообщения СМИ о причинах ареста Керимова. В то же время высшие должностные лица указывают на недопустимость происходящего ввиду того, что Керимов является должностным лицом РФ.

«Здесь особое значение то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В защиту Керимова активно выступают представители Дагестана. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил, что руководство республики, следит за ситуацией с задержанием сенатора.

«Руководство Дагестана — и глава республики, и Народное собрание — отслеживают ситуацию, находятся на связи с МИД. В республике надеются на позитивное развитие событий», — сказал сенатор.

Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов даже заявил о подготовке проекта протокольного поручения для МИД России с просьбой принять меры для разрешения ситуации. По мнению парламентария, задержание Керимова является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В Совете Федерации коллеги Керимова также выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и делают все возможное для ее урегулирования. На сегодняшнем заседании спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации находится в постоянном контакте с МИДом и Генпрокуратурой.

«Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта — это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — заявила Матвиенко.

Несмотря на то, что российские политики неоднократно указывали на факт наличия у Керимова дипломатического паспорта, СМИ сообщают, что в Ниццу сенатор прилетел не по должностным, а по личным делам.

«Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — комментирует ситуацию источник РИА «Новости» в Совете Федерации.

Этот инцидент можно расценить как провокацию, заявил первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич.

«Керимов — уважаемый человек, и для его задержания нужны были очень веские основания», — указал парламентарий.

Чтобы добиться скорейшего освобождения Керимова предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии в Париже и в Москве, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он сообщил, что находится на оперативной связи с МИД России.

«Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного. Обстоятельства инцидента выясняются, пока добавить нечего», — пояснил сенатор.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Франции Аньес Ромате-Эспань, «Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей». Известно, что сам Керимов вину не признал. Официальных обвинений ему пока также предъявлено не было.