Керимова подвел паспорт

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что арест члена Совфеда Сулеймана Керимова, который был задержан в Ницце по подозрению в неуплате налогов, продлен на сутки, передает ТАСС.

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«Вчера вечером местный судья продлил срок задержания Керимова на вторые сутки. Ожидаем определения меры пресечения. Настаиваем на освобождении», — говорит Косачев.

Кроме того, сенатор уверяет, что для того, чтобы добиться скорейшего освобождения Керимова, предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии в Париже и в Москве.

По данным Reuters, Каримова подозревают в неуплате налогов при якобы приобретении недвижимости на курорте Лазурного берега. Представитель сенатора утверждает, что недвижимости за границей у него нет. Сам Каримов в ходе допроса в прокуратуре также не признал свою вину. При этом источники сообщают, что официального выдвижения обвинений еще не было.

«Сулейман Керимов поговорил с представителями прокуратуры. Он не признал никаких обвинений»,

— рассказал корреспондент телеканала «Россия 24». По его словам, об этом сообщил источник, знакомый с информацией.

Российские дипломаты подтвердили факт задержания сенатора. «Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок. Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы», — заявил представитель посольства России во Франции.

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил, что руководство Дагестана, который Керимов представляет в верхней палате российского парламента, следит за ситуацией с задержанием сенатора. «Руководство Дагестана — и глава республики, и Народное собрание — отслеживают ситуацию, находятся на связи с МИД», — сказал он. Умаханов также отметил, что в республике надеются на позитивное развитие событий.

В российском МИДе заявили о неправомерности ареста Керимова ввиду того, что он является официальным должностным лицом России и обладает дипломатическим иммунитетом.

«До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — сообщил в МИД. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Керимов «обладает дипломатическим паспортом».

Однако, как позже сообщил источник РИА «Новости» в аппарате Совета Федерации, Керимов находился во Франции без дипломатического паспорта. «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — сказал источник. Он также отметил, что дипломатические паспорта сенаторов хранятся не у них на руках, а в специальном отделе верхней палаты.

В комитете Госдумы по регламенту также сообщили, что Керимов не находился во Франции в служебной командировке, он был там по личным делам.

«Никаких решений о включении Керимова в состав делегации или о его собственной служебной командировке не было, он там по личным делам», — рассказали в парламенте.

Ситуация вокруг Керимова вызвала бурную реакцию после первых же сообщений о его задержании. Еще до того как информация была подтверждена, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в случае подтверждения \тих данных, происходящее можно будет расценить как провокацию.

«Сейчас информация о задержании проверяется, если она подтвердится, то инцидент можно будет расценить как провокацию», — сказал он. Клинцевич добавил, что Керимов является «уважаемым человеком, и для его задержания нужны были очень веские основания».

Мнение о том, что происходящее может быть провокацией, выразил также и председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учетом дипломатического иммунитета Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, и спланированная провокация», — сказал он.