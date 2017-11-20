Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности дальше вести переговоры о формировании кабинета министров, добавив, что не видит такой же готовности со стороны социал-демократов.

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«После сегодняшних заявлений создается впечатление, что социал-демократы по-прежнему не готовы взять на себя ответственность, но этот вопрос социал-демократы должны решить сами для себя. Но я к переговорам, конечно, готова», — цитирует политика RT.

Она также сообщила президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что в ее планах не было становиться канцлером правительства меньшинства.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц выразил мнение, что в стране после провала коалиционных переговоров будут проведены перевыборы в бундестаг.

«Мы не боимся перевыборов, мы считаем их правильными, и я убежден, что они будут», — сказал Шульц.

Также, в понедельник 20 ноября лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд и Алиса Вайдель призвали Меркель уйти в отставку из-за провала переговоров по формированию коалиции.

«Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера», — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию «АдГ» в бундестаге.

В ответ Меркель заявила, что не видит смысла в своей отставке. По ее словам, она готова занимать пост канцлера еще четыре года. Она отметила, что важно продемонстрировать Европе стабильность Германии.

На нынешних выборах партийный блок ХДС/ХСС, представителем которого является канцлер Германии, набрал лишь 32,9% голосов — самый слабый результат партии за всю историю существования блока.

Меркель с самого начала заявила о своей готовности формировать коалицию с любыми силами за исключением правой партии «АдГ».В этот момент «удар в спину» решили нанести социал-демократы.

Шульц же, партия которого заняла на выборах второе место (20,5% голосов), выступил против вхождения в коалицию и анонсировал уход своей партии в оппозицию.

Кроме ХДС/ХСС, СДПГ и АдГ в бундестаг прошли только три партии — Свободная демократическая партии (СвДП, набрали 10,7% голосов), Левая партия (9,2% голосов) и Зеленые (8,9% голосов). При этом союз с Левыми для Меркель также не является вариантом — их взгляды слишком радикальны для канцлера, да и сами Левые не готовы идти на компромисс.

Спустя два месяца после выборов стало известно о провале переговоров о формировании коалиции. Лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что его партия не будет участвовать в коалиции Меркель.

«Лучше не править, чем править неправильно», — заявил лидер немецких либералов.

«Зеленые» также исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ Свободной демократической партии Германии от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», — заявил телеканалу представитель «Зеленых» Юрген Триттин.

Поражение признала и Меркель.

«Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказала она.

Главной причиной, которая вызвала провал коалиционных переговоров, немецкие СМИ называют миграционную политику.

Партия Меркель требовала ограничить число мигрантов, которым будет позволено въезжать на территорию Германии, до 200 тысяч человек в год. «Зеленые» требовали, чтобы право на въезд в страну получили также члены семей беженцев.

Позиция «свободных демократов», в свою очередь, была ближе к ХДС, однако на финальный компромисс они так и не решились. Об этом заявил Хорст Зеехофер, лидер Христианско-социального союза (эта партия фактически является частью партии Меркель).

Согласно опросам социологических служб Германии Forsa, Infrarets Dimap и Emnid, если бы выборы произошли в ближайшие выходные, блок ХДС/ХСС получил бы 30-32% против 32,9% в сентябре.

Социал-демократы получили бы 20-22% против 20,5%, СвДП – 11-12% против 10,7% в сентябре, зеленые взяли бы 9-10% голосов, сохранив результат, а правая «Альтернатива для Германии» получила бы 12-13% против 12,6% на сентябрьских выборах в бундестаг.