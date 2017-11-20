Коалицию Меркель расколол Крым

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. После разговора с канцлером Ангелой Меркель президент призвал немецкие партии действовать более ответственно и все-таки сформировать правительство, которое сможет принимать политические решения.

«Тот, кто во время выборов стремится к политической ответственности, не должен увиливать, когда она оказывается у него в руках, — заявил Штайнмайер. — Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не дают результатов. Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не случалось почти 70 лет».

Союз ХДС/ХСС (объединение двух партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, которые возглавляет Меркель) весь ноябрь вел переговоры о создании правящей коалиции с партией «зеленых» и Свободной демократической партией Германии (СвДП). Потенциальную коалицию называли «Ямайкой»: сочетание официальных цветов партий-переговорщиц (черный для ХДС/ХСС, желтый для СвДП и зеленый) вызывают ассоциации с ямайским флагом.

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В ночь на 20 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер объявил, что выходит из переговоров и собирается уйти в оппозицию.

Штайнмайер призвал к большей гибкости еще одну партию — Социал-демократическую партию Германии (сам президент тоже является членом СДПГ). Однако спустя недолгое время ее нынешний лидер Мартин Шульц подчеркнул, что СДПГ твердо решила остаться в оппозиции и не будет возвращаться в правящую коалицию даже несмотря на то, что социал-демократы входили в ее состав с 2013 года и до поражения на парламентских выборах в сентябре.

Крым, НАТО и мигранты

Невозможность «Ямайки» прийти к общему знаменателю связана с многочисленными противоречиями в стане политических партнеров.

В начале месяца издание Frankfurter Allgemeine писало о главных проблемных вопросах, по которым между потенциальными участниками коалиции существуют серьезные разногласия. Россия и отношение к статусу Крыма входила в число этих тем.

Дело в том, что глава «свободных демократов» Кристиан Линднер построил свою предвыборную линию на призыве признать Крым российским — если не формально, то фактически. С августа в интервью СМИ и официальных комментариях политик утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как «долгосрочное временное решение», отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений, отменить антироссийские санкции и на этой основе попытаться перезапустить контакты между Берлином и Москвой.

Политические комментаторы восприняли это, прежде всего, как предвыборную уловку партии, ориентирующейся на бизнес-сообщество Германии. «Этот шаг должен был дать сигнал немецким предпринимателям, что в вопросе санкций могут произойти некоторые подвижки,--писало издание Die Zeit 10 сентября, когда заявления Линднера жестко раскритиковала Меркель. — Глава Свободных демократов также надеялся перетянуть себе новые голоса избирателей. «Левые» и движение «Альтернатива для Германии» также призывают к пересмотру нынешнего курса в отношении России».

При этом «Свободные демократы» со своим либеральным подходом к статусу Крыма остались бы в меньшинстве в составе «ямайской коалиции». Известно, что «зеленые» — как и ХДС во главе с Меркель — также выступают против потепления климата в отношениях с Россией.

Впрочем, главной причиной, которая вызвала провал коалиционных переговоров, немецкие СМИ называют миграционную политику. Партия Меркель требовала ограничить число мигрантов, которым будет позволено въезжать на территорию Германии, до 200 тысяч человек в год. «Зеленые» требовали, чтобы право на въезд в страну получили также члены семей беженцев. Позиция «свободных демократов», в свою очередь, была ближе к ХДС, однако на финальный компромисс они так и не решились. Об этом заявил Хорст Зеехофер, лидер Христианско-социального союза (эта партия фактически является частью партии Меркель).

По словам Зеехофера, договоренности были «на расстоянии вытянутой руки» , — и Линднер в последний момент не захотел довести дело до конца.

Другой камень преткновения между членами так и не оформившейся коалиции — отношение к Турции — стране, которая давно находится в напряженных отношениях с Германией.

Здесь еще меньше понимания. По данным Frankfurter Allgemeine, «свободные демократы» предлагали самый жесткий подход: полностью разорвать с Анкарой переговоры о турецком членстве в Евросоюзе. Партия Меркель делала схожие заявления, но никогда четко не высказывалась за разрыв переговоров (это, бесспорно, вынудит Турцию пойти на ответные меры, среди которых — разрыв договоренностей по противодействию миграции).

«Зеленые», в свою очередь, настаивали на том, что переговоры с Анкарой нужно продолжать. Кстати, лидер «зеленых» Джем Оздемир — немец турецкого происхождения.

Вопросы, связанные с вооруженными силами, между тем, — были самыми многочисленными в «проблемной повестке» Меркель, Линднера и Оздемира. Главная проблема — обязательство ХДС выполнить требование США и гарантировать, что Германия к 2024 году будет наполнять военный бюджет НАТО на сумму в 2% от своего ВВП. Для «Зеленых» это неприемлемо, «Свободные демократы» склоняются к позиции Меркель.

У трех партий разный взгляд и на отправку солдат Бундесвера за границу в рамках международных миссий. Меркель хотела бы единства в этом отношении, поскольку участие армии Германии в каждой из таких операций требует голосования в Бундестаге. «Зеленые», как правило, голосуют против любой заграничной дислокации, — в том числе против отправки солдат в рамках сирийской миссии по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ). «Свободные демократы» выступали за сирийскую операцию, но ставили для этого больше условий, чем ХДС.

Впрочем, у «зеленых» есть встречная инициатива — законопроект, ограничивающий экспорт вооружений в страны или регионы, где идут вооруженные конфликты и регулярно нарушаются права человека. Кроме того, согласовывать поставки оружия, по мнению партии, должны имущественные ведомства МИДа, а также сам Бундестаг.

Партия Меркель на эту инициативу смотрит со скепсисом, предлагая другую, к которой с негативом относятся и «зеленые», и «свободные демократы». Законопроект ХДС предлагает разрешить правительству использовать регулярные ВС на территории самой Германии — в случае чрезвычайных ситуаций типа террористических атак.

Другие члены «ямайской коалиции» уверены, что у Германии и без этого достаточно возможностей, чтобы противостоять кризисам.

Начало конца Меркель

Невозможность достичь компромисса оставляет канцлеру Меркель мало поля для маневра. Учитывая ситуацию, давление на нее со стороны ее политических оппонентов усилились. Правая националистическая партия «Альтернатива для Германии», которая по итогам выборов смогла войти в бундестаг (парламент), уже призвала Меркель уйти в отставку.

Заместитель директора Института Европы РАН германист Владислав Белов считает, что для Меркель возможно несколько вариантов выхода из ситуации. По мнению собеседника «Газеты.Ru», Меркель еще может уговорить вступить в коалицию своих бывших партнеров СДПГ, — если она «сделает им предложение, от которого трудно отказаться». Правда, эксперт признается, что для этого есть «один шанс из ста».

По мнению Белова, более вероятно, что Меркель попытается сформировать правительство меньшинства, а эта ситуация станет прецедентом для истории Германии. В этом случае канцлеру придется ситуативную «коалицию» каждый раз, когда она захочет провести тот или иной закон. Для Меркель это тоже будет в новинку

Белов отмечает, что немецкие эксперты не видят в ситуации катастрофы. «Если скандинавы живут по этой модели, почему бы немцам не попробовать?», - говорит Белов.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Германию ждут перевыборы — их должен санкционировать президент Штайнмайер после окончательного провала переговорного процесса. Если перевыборы состоятся, «свободные демократы» могут улучшить свои результаты, считает эксперт. Проблемными они могут стать для ХДСС/ХСС, а также самой Меркель.

«Это будет конец Меркель как политической фигуры и подорвет стабильность Германии как лидера Европы», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Согласно опросам социологических служб Германии Forsa, Infrarets Dimap и Emnid, если бы выборы произошли в ближайшие выходные, блок ХДС/ХСС получил бы 30-32% против 32,9% в сентябре.

Социал-демократы получили бы 20-22% против 20,5%, СвДП – 11-12% против 10,7% в сентябре, зеленые взяли бы 9-10% голосов, сохранив результат, а правая «Альтернатива для Германии» получила бы 12-13% против 12,6% на сентябрьских выборах в бундестаг.