Меркель в тупике: ждут ли Германию новые выборы

Лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд и Алиса Вайдель призвали канцлера Ангелу Меркель уйти в отставку из-за провала переговоров по формированию коалиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Госпожа Меркель провалилась, и ей пришло время покинуть пост канцлера», — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию «АдГ» в бундестаге.

Провал, о котором говорит лидер германских правых, связан с неудачей Меркель в переговорах об образовании парламентской коалиции для последующего формирования правительства большинства. Как отмечает Гауланд, это только к лучшему.

«Это была бы не коалиция перемен, а продолжение нынешней политики», — говорит лидер АдГ.

Однако каким будет будущее Германии без формирования правящей коалиции представить трудно. В современной истории страны еще не было случая формирования правительства меньшинства. Да и сама Меркель неоднократно заявляла о том, что не пойдет на такой шаг.

На нынешних выборах партийный блок ХДС/ХСС, представителем которого является канцлер Германии набрал лишь 32,9% голосов — самый слабый результат партии за всю историю существования блока.

Меркель с самого начала заявила о своей готовности формировать коалицию с любыми силами за исключением правой партии «АдГ».В этот момент «удар в спину» решили нанести социал-демократы.

Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая заняла на выборах второе место (20,5% голосов), выступил против вхождения в коалицию и анонсировал уход своей партии в оппозицию.

Кроме ХДС/ХСС, СДПГ и АдГ в бундестаг прошли только три партии — Свободная демократическая партии (СвДП, набрали 10,7% голосов), Левая партия (9,2% голосов) и Зеленые (8,9% голосов). При этом союз с Левыми для Меркель также не является вариантом — их взгляды слишком радикальны для канцлера, да и сами Левые не готовы идти на компромисс.

В результате перед Меркель стоит нетривиальная задача. Для формирования парламентского большинства ей необходимо перетянуть на свою сторону и социал-демократов и зеленых. Если кто-то из них откажется — коалиция сформирована не будет.

Спустя два месяца после выборов стало известно о провале переговоров о формировании коалиции. Лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что его партия не будет участвовать в коалиции Меркель. «Лучше не править, чем править неправильно», — заявил лидер немецких либералов.

«Зеленые» также исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель. «Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ Свободной демократической партии Германии от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», — заявил телеканалу представитель «Зеленых» Юрген Триттин.

Поражение признала и Меркель. «Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказала она.

Сложившаяся ситуация оставляет для Меркель не так много вариантов — чтобы переизбраться на пост канцлера она должна быть избранной на этот пост парламентом.

Если бундестаг не утвердит ее кандидатуру, президент ФРГ сможет объявить о новых выборах в парламент. Однако такой вариант может ничего не дать Меркель — результаты опросов показывают, что мнение избирателей не сильно изменилось за два месяца. Ситуация скорее всего останется прежней.

Лидер СДПГ уже успел заявить, что его партия такого исхода не боится. «Мы не боимся перевыборов, мы считаем их правильными, и я убежден, что они будут», — говорит Мартин Шульц.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь все еще надеется, что экскалации политического кризиса удастся избежать, и призвал избранные партии пересмотреть свои позиции по формированию коалиции.

«Формирование правительства всегда было сложным процессом, но мандат на формирование кабмина — самое высокое поручение. И эта задача остается. Партии 24 сентября брали на себя ответственность за страну, ее нельзя просто так вернуть обратно», — заявил президент ФРГ.

«Мы оказались в ситуации, которой за почти 70-летнюю историю Германии не было», — отмечает президент Германии, заявив о своей готовности способствовать возобновлению переговоров по формированию парламентской коалиции.