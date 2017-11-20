В Белоруссии поймали украинского шпиона

Советник украинского посольства в Белоруссии Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата. Об этом рассказал официальный представитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Дмитрий Побяржин.

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«За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата», — заявил Побяржин журналистам.

В Комитете госбезопасности уточнили, что такое решение было принято после того, как ранее задержанный в Белоруссии по подозрению в шпионаже и создании агентурной сети корреспондент Украинского радио Павел Шаройко подтвердил, что вел в стране разведывательную деятельность. По словам Шаройко, Скворцов занимался координацией его работы, используя свою должность советника посольства Украины в Белоруссии как прикрытие.

Павла Шаройко задержали в Минске 25 октября. В КГБ утверждают, что он является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины.

17 ноября о задержании украинского журналиста сообщал гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания. «По нашей собственной неофициальной информации в Белоруссии ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», — написал он в фейсбуке, подчеркнув, что посольство Белоруссии пока не дало официальный ответ на запрос по поводу задержания гражданина Украины.

Информацию о задержании Павла Шаройко представители Комитета государственной безопасности Белоруссии официально подтвердили только 20 ноября. «Комитет государственной безопасности Белоруссии при проведении агентурной акции с поличным задержал кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко», — заявили в КГБ РБ.

При этом представители Комитета госбезопасности уточнили, что МИД Белоруссии проинформировал посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима о ситуации с Шаройко спустя несколько часов после его задержания. «С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке», — пояснили в КГБ.

Официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин отметил, что с учетом опыта работы Шаройко в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины.

По словам Побяржина, Шаройко создал в Белоруссии агентурную сеть из белорусских граждан, которая выполняла задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере за денежные вознаграждения.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Комитета госбезопасности, уточняется, что в отношении Шаройко уже возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК («Шпионаж»), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. «В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящие вред национальной безопасности Республики Беларусь. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Центр», — утверждают в КГБ РБ.

В сообщении белорусской спецслужбы сказано, что Шаройко признал свою вину. «Он подтвердил, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание – полковник», — сообщили в КГБ РБ.

Представители службы также рассказали, каким образом к ним попала информация о деятельности украинского журналиста — при сборе спецслужбами секретных материалов о разведывательной деятельности украинской стороны в Белоруссии был задержан один из участников агентурной сети, которую якобы создал Шаройко.

«Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь», — пояснили в КГБ. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК Белоруссии («Измена государству»).