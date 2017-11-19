Мугабе не устал, он не уходит

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уходить в отставку вопреки ожиданиям. Об этом стало известно после его обращения к зимбабвийской нации по телевидению, в ходе которого он должен был объявить об уходе с поста президента страны.

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Напротив, Мугабе предпринял шаг в другом направлении — он заявил, что собирается присутствовать как председатель на грядущем в декабре конгрессе правящей партии ZANU-PF (Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта — «Газета.Ru»). При этом буквально за несколько часов до обращения стало известно, что ZANU-PF сместило Мугабе с поста лидера партии, выбрав нового главу.

Мугабе также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы для конституции страны или его власти.

«Мы должны научиться прощать, разрешать противоречия в товарищеском духе», — подчеркнул Мугабе.

Выступая по телевидению, все еще действующий президент Зимбабве заявил, что осведомлен о критике в свой адрес со стороны ZANU-PF, армии и народа — но никак не стал комментировать возможность своей отставки.

Глава Зимбабвийского союза ветеранов войны Крис Мутсвангва заявил, что планы по импичменту Роберта Мугабе «бегут впереди паровоза» после отказа Мугабе отказаться от президентского кресла. Об этом Мутсвангва сообщил агентству Reuters после окончания речи Мугабе, в которой 93-летний президент страны поблагодарил граждан и пожелал им спокойной ночи.

Также Крис Мутсвангва сообщил о том, что улицы Хараре, столицы Зимбабве, заполонят сотни тысяч людей в ближайшую среду, 22 ноября.

За несколько часов до этого правящая партия Зимбабве ZANU-PF заявила, что инициирует процедуру импичмента в отношении президента Зимбабве Роберта Мугабе в случае, если он не сдаст власть добровольно до 12:00 понедельника.

На верховный пост будет выдвинут новый глава партии Эммерсон Мнангагва — ранее Мугабе сместил его с позиции председателя ZANU-PF. Бывший шеф госбезопасности Мнангагва, известный под прозвищем «Крокодил», стоит первым в очереди на освобождающийся президентский пост.

Он сформирует временное правительство, которое предстоит задача по восстановлению связей с внешним миром и стабилизации давно рухнувшей экономики страны.

Фактически в Зимбабве продолжается военный переворот.

Перед собранием партии ZANU-PF Крис Мутсвангва заявил, что у «старика Мугабе не хватило времени договориться о деталях выезда [из страны] и он должен был бежать из Зимбабве, пока была такая возможность».

Сейчас Мугабе находится под домашним арестом в резиденции «Синяя крыша», отказываясь уходить с поста президента.

Племянник пока еще действующего президента Патрик Жувао рассказал, что Мугабе и его жена «были готовы умереть за праведное дело», чем отступиться и передать власть в руки мятежников. Но на улицах Хараре уже успели окрестить переворот «второй независимостью».

«Это — слезы радости», — рассказал Reuters 34-летний Фрэнк Мутсиндиква, держащий в руках зимбабвийский флаг. «Я ждал этого дня всю мою жизнь, мы наконец-то свободны», — поделился эмоциями мужчина.

Наследие президента Зимбабве Роберта Мугабе «в качестве одного из самых безжалостных тиранов современности» надолго оставит глубокий след в истории страны, отмечает газета Telegraph.

Как подчеркивает издание, напряженность в стране обострилась после появления сообщений о том, что первая леди страны Грейс Мугабе займет пост недавно отстраненного вице-президента Эммерсона Мнангагва.

«Личность Грейс Мугабе не пользуется популярностью в стране из-за ее чрезмерных расходов в то время, как экономика страны парализована», — пишет издание.

Из-за многочисленных случаев проявления расизма, когда белых фермеров, являвшихся основой роста сельского хозяйства страны, вынуждали покидать свои земли, плодородные почвы приходили в негодность. Это в итоге привело к острой нехватке продовольствия, голоду, чудовищному падению экономики Зимбабве и гиперифляции, сообщает Telegraph.

Инфляция была взята под контроль, когда правительство отказалось от валюты Зимбабве и использовало доллар США в качестве основного средства торговли.