Диктаторы под огнем: кто разделит судьбу Мугабе

У власти 38 лет. На сегодняшний день это рекорд среди политических долгожителей Африки. Однажды на президентских выборах он был вообще единственным кандидатом. По иронии судьбы, пришел к власти, свергнув своего дядю-диктатора, а в 1991 году даже установил в стране многопартийную систему. Однако это не помешало установить собственный культ личности, а местные СМИ при этом сравнивают его с Богом.
У власти 35 лет. Блистательный интеллектуал, он получил хорошее образование во французской Сорбонне. В 1982 году сменил на посту тогдашнего президента Ахмаду Ахиджо, которого обвинил в попытке государственного переворота. Переизбирался несколько раз на президентский пост, каждый раз опережая конкурентов с большим преимуществом. Многие считают Бийю диктатором, однако он поддерживает хорошие отношения с Францией — бывшей метрополией, что помогает его политическому лавированию.
У власти 38 лет. После революции 1979 года отстранил от власти Жоакима Йомби-Опанго и занял пост президента, а товарищи по левой Конголезской партии труда утвердили его также и на посту главы партии. Был близок к СССР, провозгласил строительство социализма, однако сохранял связи и с Западом. После перемен в СССР, связанных с приходом к власти Михаила Горбачева, провозгласил демократические перемены и у себя в стране и пошел на свободные выборы. В голосовании он уступил оппонентам. Президентом страны стал Паскаль Лиссабоне, противостояние с которым вылилось в гражданскую войну. С помощью Анголы Дени Сассу-Нгессо смог одержать победу и вернулся к власти. Несмотря на многопартийную систему, смог сосредоточить всю фактическую власть в своих руках.
У власти 28 лет. Профессиональный военный, он пришел к власти в результате государственного переворота в 1989 году При нем в стране разразилось несколько кровопролитных конфликтов, самым кровавым из которых стали бои в Дарфуре, в которых погибли более 200 человек. В связи с тем, что международное сообщество обвиняет аль Башира в геноциде, на его арест был выдан ордер. Назван журналом Parade одним из худших диктаторов современности.
У власти 31 год. Выходец из богатой семьи, марксист по убеждениям, многие годы вел борьбу против диктаторского режима Иди Амина. Однако после падения диктатора различные политические силы начали борьбу уже между собой, которая перетекла в гражданское противостояние. Придя к власти, проводил экономические реформы, которые значительно улучшили жизнь страны. Несмотря на претензии со стороны оппозиции, Мусевени по-прежнему пользуется популярностью у избирателей. В 2016 году он снова выиграл выборы.