Диктаторы под огнем: кто разделит судьбу Мугабе

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Дени Сассу-Нгессо, Конго

Дени Сассу-Нгессо, президент Народной Республики Конго с 8 февраля 1979 года по 31 августа 1992 года

У власти 38 лет. После революции 1979 года отстранил от власти Жоакима Йомби-Опанго и занял пост президента, а товарищи по левой Конголезской партии труда утвердили его также и на посту главы партии. Был близок к СССР, провозгласил строительство социализма, однако сохранял связи и с Западом. После перемен в СССР, связанных с приходом к власти Михаила Горбачева, провозгласил демократические перемены и у себя в стране и пошел на свободные выборы. В голосовании он уступил оппонентам. Президентом страны стал Паскаль Лиссабоне, противостояние с которым вылилось в гражданскую войну. С помощью Анголы Дени Сассу-Нгессо смог одержать победу и вернулся к власти. Несмотря на многопартийную систему, смог сосредоточить всю фактическую власть в своих руках.