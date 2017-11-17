«Научить Косово независимости не получилось»

Председатель суда ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово (EULEX, специальная миссия ЕС в частично признанной республике) Малком Симмонс скандально ушел в отставку, обвинив других сотрудников организации в неэффективной работе и ряде злоупотреблений. О том, что ему не понравилось в работе EULEX, британский юрист рассказал в интервью газете Le Monde.

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По словам Симмонса, миссия EULEX в Косово постоянно подвергалась давлению и вмешательству со стороны политиков различных стран. Также он сообщил, что один из судей Верховного суда Косово практически никогда не находился в республике, однако продолжал получать зарплату от Евросоюза за свою работу якобы на косовской территории.

Кроме того, как заявил Симмонс, еще один судья хотя и приехал в Косово, занимался не столько своими обязанностями, сколько работал в другом, хорошо оплачиваемом месте, при этом, согласно условиям контакта, должен был заниматься только делами EULEX.

«И это все только верхушка айсберга. Я не хочу больше быть частью этого фарса», — сказал уже бывший председатель суда журналистам.

Также уже бывший глава суда утверждает, что его вынудили признать виновным в уголовном преступлении одного из бывших командиров косовских боевиков Фатмира Лимая, так как ЕС не хотел, чтобы этот человек участвовал в выборах президента, которые начинались вскоре после приговора.

Сейчас осужденный обжаловал свой приговор, и на заседании по своему делу использовал интервью Симмонса, данное Le Monde. Как утверждает бывший председатель суда, он неоднократно сообщал о нарушениях в работе EULEX руководителям различных международных организаций, однако никакой реакции не последовало.

В самой миссии отметили, что Симмонс также имеет ряд прегрешений перед законом, которые он допустил во время работы в Косово.

«В отношении него выдвинуты обвинения из-за того, что он вмешивался в ход вынесения важных решений другими судьями в последние годы. Также ведется расследование по подозрению Симмонса в ряде серьезных правонарушений уголовного характера», — отметили там, не пояснив их характер.

Разбирательства миссии и против миссии

EULEX — миссия, состоящая из полицейских и гражданских специалистов в области юриспруденции, которые действуют в Косово под патронажем Миссии ООН по делам временной администрации в крае. Сотрудники этой миссии были введены в частично признанное государство в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244 в конце 2008 года, несмотря на жесткие возражения со стороны Сербии, которая продолжает рассматривать Косово как часть своей территории.

В структуре EULEX работают 3,2 тыс. человек, в том числе порядка 2 тыс. международных специалистов и 1250 местных жителей.

Функция этой организации — обеспечить создание на косовской территории своих собственных полицейских сил и органов судебной системы, но до этого момента часть решений исполнительной и судебной власти ложится на плечи самой миссии.

Первоначально предполагалось, что работа миссии продлится до 2014 года, однако затем местный парламент неоднократно голосовал за продление срока ее работы в Косово. Согласно результатам последнего голосования местных депутатов, сотрудники организации должны покинуть край в 2018 году.

«Россия всегда была против того, чтобы эта миссия работала в Косово. Это была идея бывшего финского президента Марти Ахтисаари и его плана урегулирования ситуации в крае. Давление на Белград привело к тому, что он согласился ввести ее в Косово, так как между Приштиной и Белградом начались переговоры о новых условиях сосуществования», — напомнила «Газете.Ru» руководитель центра по изучению современного балканского кризиса Елена Гуськова.

Как пишет ряд европейских СМИ, после 2008 года успех или неудача деятельности EULEX рассматривался как тест на способность институтов ЕС проводить единую для всех членов блока внешнюю политику в Европе. Бюджет организации, согласно открытым данным, составляет порядка €50 млн.

С момента своего создания специалисты EULEX занимались расследованием порядка 400 различных военных преступлений, совершенных в крае во время войны 1998-1999 годов. При участии сотрудников миссии было вынесено более 40 тыс. различных судебных решений на косовской территории.

Также работники этой организации сыграли серьезную роль в формировании таможенной службы края и в поиске останков лиц, пропавших во время боевых действий без вести. Кроме того, EULEX в 2011 году учредил специальную следственную комиссию по расследованию фактов незаконного изъятия и продажи человеческих органов.

Это произошло после скандального доклада члена Парламентской ассамблеи совета Европы Дика Матри, где содержались подробные данные о том, как члены «Армии освобождения Косова» (структуры, которая вооруженным путем добивалась независимости Косова от Югославии и Сербии) были причастны к незаконной трансплантации и торговле органами. Итогом деятельности этой комиссии стало в том числе и раскрытие деятельности приштинской клиники «Медикус».

В общей сложности через этот медицинский центр прошли не менее 24 человек, среди которых граждане семи разных стран, в том числе — россияне, украинцы и белорусы. Следователи установили, что жертвами торговцев органами из Косова стали также граждане Молдавии, Казахстана и Турции. Донорам обещали вознаграждение в размере не менее $20 тыс., которое потом не выплачивалось.

При этом сам EULEX неоднократно становится фигурантом различных скандалов. В 2012 году Европейская счетная палата признала неэффективной деятельность миссии в связи с тем что, организация испытывает проблемы с кадрами. Отдельно аудиторы отметили, что 11 стран-членов ЕС отправили в состав миссии сотрудников, которые не имеют достаточной квалификации. А в 2014 году бывший прокурор EULEX Мари Бамье обвинила миссию в том, что она не расследовала должным образом скандал с судьей, который работал в этой миссии и якобы получил взятку в €300 тыс.

«Независимость Косова пока подвешена»

Некоторые эксперты считают, что работу EULEX нельзя считать эффективной. «EULEX был предназначен в первую очередь для того, чтобы подготовить албанцев к независимой деятельности всех государственных органов края, в том числе судебной и парламентской системы.

Было ясно, что в том виде, в котором Косово отделялось от Сербии, самостоятельно существовать не сможет. Независимость Косова пока остается в подвешенном состоянии,

и вопрос об эффективности EULEX очень даже актуален. Научить албанцев формированию судебной системы, на мой взгляд, не поучилось. Мы видим насколько нестабильна политическая жить Косова, как дает о себе знать клановая система. Стабильной политической и судебной системы мы не наблюдаем», — сказала «Газете.Ru» Елена Гуськова.

Другие специалисты утверждают, что воспринимать работу EULEX исключительно в черном цвете неправильно, однако также отмечают, что многих целей организация действительно не достигла.

«Самая главная задача — создание безопасного проживания для жителей Косова, прежде всего, для сербов и других нацменьшинств, не выполнена. Сейчас ситуация не такая, как 10-15 лет назад, но в темное время суток они стараются не передвигаться», — сказал «Газете.Ru» лидер московского отделения движения «Косовский фронт» Александр Кравченко.

Он считает, что в других проблемных регионах бывшей Югославии международная администрация достигла больших успехов в сфере обеспечения безопасности.

«В Боснии и Герцеговине война шла дольше и интенсивнее, она продолжалась четыре года, но там международное сообщество приложило крайне серьезные усилия, и в последние год-два стало гораздо безопаснее. В Косово такого уровня до сих пор нет», — сказал эксперт, подчеркнув, что при этом миссии удалось создать ряд органов власти в крае, где работают в том числе и сербы, и это можно уже считать успехом.