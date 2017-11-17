Импичмент Трампа без одобрения Пентагона

Пентагон по ошибке призвал к отставке 45-го президента США Дональда Трампа. 16 ноября американское минобороны разместило на своей официальной странице в твиттере сообщение пользователя ProudResister, постоянно публикующего посты, направленные против Трампа. Об этом сообщает издание The Washington Examiner.

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В посте, которым поделился Пентагон, пользователь ProudResister («Гордый Протестующий» — «Газеты.Ru») призывает Трампа уйти в отставку. Также он призывает к добровольной отставке сенатора от штата Миннесота Эла Франкена, а также к выходу из предвыборной гонки в сенат кандидата от штата Алабама Роя Мура.

«Решение простое... Рой Мур: отступитесь от участия в гонке [в сенат]. Эл Франкен: уйдите из конгресса. Дональд Трамп: оставьте пост президента.

Республиканская партия: прекратите делать сексуальное насилие вопросом партии. Это, как и ваше лицемерие — преступление», — говорится в посте.

Ранее политиков Роя Мура и Эла Франкена обвиняли в сексуальных домогательствах.

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что сотрудник ведомства, ответственный за ошибку, сразу же удалил пост, заметив его. «Авторизованный оператор официального аккаунта Пентагона в твиттере по ошибке ретвитнул контент, который не был бы одобрен министерством обороны. Оператор заметил ошибку и немедленно удалил ее», — также в твиттере сообщила Уайт. На аккаунт Пентагона подписаны более 5 млн человек.

Ранее консервативный американский телеканал Fox News прекратил транслировать рекламу, агитирующую за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Канал отказался транслировать ролик миллиардера и сторонника Демократической партии Тома Стейера, в котором содержались призывы подписать петицию за импичмент главе Белого дома. Причиной послужила «сильная негативная реакция» зрителей Fox News.

По сообщению телеканала CBS, 27 октября реклама трижды появилась в эфире во время телешоу, популярного у Трампа и его сторонников. В тот же день президент в своем твиттере назвал Стейера «чокнутым».

15 октября издатель журнала Hustler Ларри Флинт разместил в газете The Washington Post объявление, в котором предложил $10 млн за любые материалы, которые могут быть использованы для предъявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Флинт подчеркнул, что запрашивал информацию у всех возможных источников, теоретически имеющих возможность ее предоставить, однако пока не нашел необходимых для выдвижения требования об отставке Трампа. «Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев — сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно», — говорит Флинт в своем объявлении.

Профессор Американского университета историк Аллан Лихтман, предсказавший, что Дональд Трамп станет президентом США, рассказал, когда нынешнему главе США могут объявить импичмент.

По его словам, раньше промежуточных выборов в американский сенат 2018 года никто не отправит Трампа в отставку.

«Против него может выступить значительное число республиканцев. И чтобы набрать большинство голосов для инициации процедуры импичмента, нужно, чтобы с демократами объединилось примерно 25 человек (то есть где-то 10% от всех республиканцев в палате представителей)», — отметил Лихтман.

В качестве причин для возможного импичмента американского президента указываются, во-первых, предположительные связи с Россией, во-вторых — злоупотребление властью и, в-третьих, поощрение правонарушений. Однако ни одно из этих громких обвинений до сих пор не доказано.