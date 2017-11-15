«Крокодил» съел Мугабе

Казавшееся вечным правление лидера Зимбабве 93-летнего Роберта Мугабе подходит к концу. Президент африканского государства с 30-летним стажем смещен группой военных заговорщиков, среди которых находятся представители высшего генералитета.

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Сейчас Роберт Мугабе находится под домашним арестом, об этом он сам рассказал южноафриканскому лидеру Джейкобу Зуме, сообщает News 24. Мугабе передал, что он «в порядке».

Ранее военные страны заявили, что взяли под стражу Роберта Мугабе и «ситуация в стране вышла на другой уровень». По заявлению генерал-майора Сибусисо Мойо, президенту ничего не угрожает, а речь идет не о перевороте, а о «чистке» внутри правящей партии правящей партии Zanu-PF (Африканский национальный союз Зимбабве). Но накануне ареста офицеры действовали довольно жестко.

В столице страны звучали выстрелы, а по городу передвигалась бронетехника.

Как ожидается, место Мугабе должен занять вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, один из ключевых политиков в истеблишменте страны. Долгое время Мнагагва являлся одним из видных деятелей правящей партии. Во время войны против колониального правления он вел партизанскую борьбу и оказался в тюрьме, где подвергался жестоким пыткам. Правда, политик и сам славится достаточно жестоким нравом, за который заслужил прозвище «Крокодил».

Как писало британское издание The Daily Mail в 1980-х годах, Мнангагва жестоко подавил восстание этнических меньшинств. При этом коммандос, учувствовавшие в этих операциях, проходили тренировку у военных из КНДР. После победы африканских националистов во главе с Мугабе его соратник занимал различные посты в стране и даже был министром обороны.

При этом сам Мугабе опасался влияния «Крокодила», и не напрасно. Еще в 2007 году власти заявляли, что часть недовольных Мугабе военных планировала сместить президента и привести к власти Мнанганву. Однако внутрипартийное маневрирование позволило Мнанганве избежать ареста и даже в результате занять место «наследника» — первого вице-президента страны.

В августе этого года Мнангагва пережил отравление и находился на лечении в ЮАР. В начале ноября, по всей видимости в результате заочного конфликта с женой Мугабе Грейс, он был уволен со своего поста президентом, обвинившим его в попытке своего свержения. После этого политик уехал в ЮАР, откуда, очевидно, смог получить поддержку армии страны.

Мнангагву называют одним из самых богатых людей некогда богатейшей колонии Великобритании. При этом вице-президент пусть и намного моложе Мугабе, но тоже находится в преклонном возрасте: ему 75 лет.

Предстоящее отречение означает поражение враждебной политику партийной фракции, поддерживавшей амбициозную Грейс Мугабе. Ее президент и собирался в последние годы сделать своим приемником. Но она вызывала немало раздражения зимбабвийцев из-за своей показной роскоши. Сама Грейс же цинично заявляла, что зимбабвийцы проголосуют даже за «труп Мугабе».

Сейчас, когда «политическим трупом» оказался сам ее супруг, Грейс покинула страну, сообщает SkyNews со ссылкой на источник. По данным агентства, она направилась в Намибию. Африканское новостное агентство (ANA), ссылаясь на источник в структурах безопасности, рассказало, что Мугабе согласился на отставку в обмен на возможность для своей супруги покинуть страны.

Избежать судьбы Каддафи

В Африканском союзе заявили, что произошедшее выглядит как «конституционный переворот», и попросили военных скорее вернуть ситуацию в стране в конституционное русло. При этом один из российских дипломатов, работающих на африканском направлении, отметил в беседе с «Газетой.Ru», что власти некоторых африканских стран вряд ли воспримут происходящее позитивно.

«События в Зимбабве — прямая аналогия с попыткой госпереворота в Бурунди в мае 2015 года, оппозиция бурундийская уже ликует в соцсетях и призывает повторить это в Бурунди и Руанде», — обратил внимание собеседник.

В любом случае большинство экспертов по региону отмечают, что почти 40-летнему правлению лидера страны пришел конец.

Британское издание The Telegraph пишет, что наследие Мугабе «в качестве одного из самых безжалостных тиранов современности» надолго оставит глубокий след в истории страны.

Ставший живым воплощением архетипа стареющего диктатора Мугабе прошел по проторенному пути многих лидеров Африканского континента. Получив религиозное образование, блистательный полемист, он сделал себе имя как борец против британского колониального владычества. В 1980-м году он возглавил Зимбабве, став первым премьер-министром независимого государства. В 1987 году он упразднил свой пост и назначил себя президентом.

Первые годы правления Мугабе были отмечены реформами, улучшившими экономическое положение страны. Относительный мир между африканским населением и белыми фермерами, по-прежнему трудившимися в Зимбабве и сопротивлявшимися господству коренного населения, был достигнут благодаря соглашению между правительством Великобритании и Зимбабве.

Его суть состояла в том, что власти страны должны выкупить землю у белых фермеров. Правда, в начале 2000-х годов правительство Тони Блэра перестало выделять положенные на это средства, что спровоцировало жесткие столкновения и самозахват земли вооруженными радикалами.

В 2001 году в ответ на эти действия США и ЕС ввели санкции против режима Мугабе. Под санкции попал 81 человек, среди них и сам президент страны, а также лидеры правящей партии Zanu-PF (Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт) и члены его ближайшего окружения.

Кроме этого, санкции затронули крупные ресурсные компании по добыче алмазов и других полезных ископаемых. По экспертным оценкам, введенная Западом блокада обошлась Зимбабве в $42 миллиарда долларов.

Стремясь ослабить давление извне, власти страны пошли на определенные косметические реформы, например, сократив президентский срок. Мугабе также привлек к управлению страной своего бывшего политического противника Моргана Цвангираи, которого пригласил возглавить правительство. Однако после выборов 2013 года, на которых премьер потерпел поражение, его пост был упразднен. Вся полнота власти сохранялась все это время в руках Мугабе.

Безраздельное правление президента, фактически превратившегося в диктатора, начало возмущать самые разные слои населения.

Как отметил в беседе с «Газета.Ru» африканский исследователь Кестер Кломегах, в Зимбамбе военного переворота вполне можно было ожидать, учитывая характер власти в стране: «Мугабе сделал страну независимой, и это вызывает уважение. Однако не хотелось бы, чтобы его ожидала судьба Каддафи. Сейчас главное, чтобы новое руководство позаботилось о том, чтобы вырастить следующее поколение современных лидеров».