Более 400 сторонников партии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по данным Национальной полиции Украины провели в центре Киева «Марш возмущенных».

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Пройдя от Михайловской площади к палаточному городку у здания Верховной рады, колонна протестующих сторонников Саакашвили пересекла Крещатик.

По дороге к месту назначения митингующие выкрикивали лозунг «Банду прочь!» и требовали отставки Порошенко.

На митинге выступали оппозиционные депутаты Верховной рады — в частности, член «Демократического альянса» Сергей Лещенко заявил, что протестующие «должны взять под контроль высшее должностное лицо, сидящее на Банковой», то есть президента Украины, чья администрация находится на улице с таким названием.

Лещенко считает, что верхние эшелоны украинской власти зашатались и разделились после начала акций протеста сторонников Саакашвили и прочих противников Порошенко.

«Хорошо, что они ссорятся. Так нам будет легче собрать голоса для наших реформ», — заявил Лещенко.

Фоторепортаж: "Марш возмущенных": Порошенко свергают 400 украинцев и Саакашвили __is_photorep_included10982108: 1

На народном вече «Руха новых сил» присутствовал и сам Михаил Саакашвили. Он пришел на митинг с женой и сыном, желая продемонстрировать манифестантам и прессе, что «здесь не так опасно».

Саакашвили заявил, что «людей пугают, чтобы не ходили на митинги».

«Вместе со мной здесь — жена и сын. Я хочу этим показать, что здесь — не опасно», — подчеркнул экс-губернатор Одесской области.

«Но наши акции опасны, — поспешил заверить он, — они опасны своим мирным характером. Мы собираемся сделать в стране переворот, но не государственный, а в сознании людей».

Также перед собравшимися манифестантами выступил депутат Верховной рады от радикальной партии «Свобода» Юрий Левченко. В ходе выступления украинского националиста из толпы прозвучали шовинистические лозунги. Левченко призвал свергнуть «нынешнюю украинскую власть».

«Еще четыре года назад никто не думал, что мы будем собираться, чтобы прогнать эту власть», — заявил Левченко.

Впервые, начиная с 17 октября, когда у здания Верховной рады был разбит палаточный городок, сторонники Саакашвили решили отойти от здания парламента. Сбор «Руха» начался на Михайловской площади. После этого под мокрым снегом протестующие зажгли лампадки у стены памяти погибшим в Донбассе и направились колонной к зданию администрации украинского президента.

«Мы пройдем маршем и там мы провозгласим наш план действий. Нас все больше и больше, мы хотим довести дело до победы», — заявил экс-президент Грузии по дороге к Верховной раде.

В первую очередь сторонники Саакашвили требуют от депутатов украинского парламента одобрить законопроект об импичменте президента, который уже внесен в Раду. В случае, если документ пройдет голосование, то процедура отставки и импичмента президента Украины будет сильно упрощена.

Давление на президента нарастает и с других сторон. 11 ноября партия «Народный фронт» экс-премьера Украины Арсения Яценюка предложила провести конституционную реформу, в рамках которой ограничить полномочия президента Украины. Об этом первым рассказал народный депутат, советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

«Президенту, нашим партнерам по коалиции и оппозиции [предложено] сделать большую конституционную реформу, ограничив полномочия президента. Чтобы полномочия равнялись полномочиям президента Германии или Польши: чтобы он был гарантом Конституции, но не мог вмешиваться в процесс работы исполнительной власти», — подчеркнул нардеп Геращенко.

Советник Арсена Авакова также напомнил, что президент сам назначает губернаторов, глав районных государственных администраций, а также двух министров и принимает участие в создании многих конституционных органов.

«Мы считаем, что это слишком большие полномочия для президента и они мешают развитию нашей страны», — полагает Геращенко.

8 ноября экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко. Сегодняшняя акция была своеобразным анонсом предстоящего протеста.

«Если власти будут продолжать игнорировать наши требования, то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает», — указал Саакашвили на митинге около здания Верховной рады в центре Киева.

Тогда же Саакашвили заявил, что намерен менять власть на Украине кардинальным образом.

«Сегодня у депутатов последний день, когда еще могут использовать шанс выполнить требования протестующих. Если они и дальше будут демонстрировать, что их абсолютно не интересует ваше мнение, то на вечер мы объявим другой план… Наш вечерний план будет касаться не только ограниченных условий, трех законов. Наш вечерний план будет сфокусирован и касаться только одной темы: законной, мирной, но реальной смены власти на Украине на всех уровнях», — пообещал Саакашвили.