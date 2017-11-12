«Трамп троллит Кима»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял слова президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона установить дружеские отношения с Пхеньяном.

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«Я ведь так стараюсь подружиться с ним!». Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба», — написал российский сенатор в своем твиттере.

В искомом заявлении Дональд Трамп указал, что надеется стать друзьями с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на оскорбления с его стороны.

«Почему Ким Чен Ын хочет оскорбить меня, называя «старым», в то время как я ни разу не называл его «маленьким и толстым»? Я так стараюсь стать его другом — возможно, это когда-нибудь случится!» — написал американский президент.

В ретвитах к записи Трампа пользователи предположили, что его аккаунт взломали. Тем не менее, глава Белого дома и ранее выказывал желание встретиться с Ыном.

«Я действительно считаю, что есть смысл Северной Корее прийти и сесть за стол переговоров и заключить сделку, которая будет полезной для жителей КНДР и жителей всего мира», — сказал Трамп 7 ноября на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

За день до этого Трамп заявил, что готов к личной встрече и беседе с Ыном. Об этом он сказал в интервью передаче Full Measure. Разговор с американским президентом был записан до его отъезда в азиатское турне. В нем Трамп подчеркнул, что встречается «разными людьми из разных стран».

«Я готов посидеть и поговорить со всеми, с кем посчитаю нужным. Не думаю, что это показатель слабости или силы. Я думаю, вести переговоры с людьми — это не так плохо. Поэтому, я, конечно, открыт к этому (к диалогу с Ким Чен Ыном. — «Газета.Ru»). Но посмотрим. Мне кажется, время еще не пришло», — рассказал американский лидер.

В понедельник, 16 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с делегацией парламента Северной Кореи. Заместитель председателя Верховного Народного Собрания КНДР Ан Дон Чхун на встрече с Матвиенко передал ей заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором содержалась критика выступлений Трампа.

19 сентября на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын своими действиями идет «по пути самоубийства». При этом глава Белого дома не назвал напрямую имени Ким Чен Ына, употребив выражение «человек-ракета».

Через четыре дня глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ен Хо начал свое выступление на трибуне ООН с того, что назвал Трампа «настоящей угрозой международному миру и безопасности» и «психически-невменяемым человеком с манией величия».

«Я вынужден прокомментировать речь, которую произнес несколько дней назад некто, кто называет себя президентом США, который осквернил эту священную трибуну своим присутствием. Он выступил с безрассудными, насильственными словами, которые унижают достоинство народа КНДР. Было бы правильно, если бы и я сейчас ответил на его слова тем же тоном», — сказал Ли Ен Хо.

По его словам, «за восемь месяцев его пребывания на посту президента США он превратил Белый дом в шумную, рыночную площадку (. . .), а сейчас он хочет превратить ООН в гнездо гангстеров, где уважают лишь деньги и где кровопролитие в порядке вещей».

«Абсурдная реальность в том, что такой человек, как Трамп, — это психически-невменяемый человек, мегаломан, этого человека осуждает даже американский народ», — заявил глава МИД КНДР.

«Только что услышал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького человека-ракеты, они долго не протянут!», — указал в ответ президент США в своем твиттере.

Вскоре министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван заявил о том, что Олимпийские игры в Пхенчхане дают возможность предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Корейском полуострове.

«Да, у нас есть определенная обеспокоенность обменом агрессивными репликами между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Однако под руководством президента Мун Чжэ Ина мы делаем все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность наших граждан. В то же время мы считаем, что предстоящая Олимпиада дает шанс направить кризис на Корейском полуострове в мирное русло», — пояснил глава ведомства.