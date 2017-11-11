«Сам себя переиграл»: Порошенко теряет контроль

Премьер Украины Владимир Гройсман на этой неделе объявил о том, что он собирается принять участие в съезде «Народного фронта» (НФ) Арсения Яценюка. 11 ноября Гройсман, действительно, пришел на съезд, но вступать в партию отказался.

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На первый взгляд, это решение выглядело доказательством примирения между Блоком Петра Порошенко (БПП) и НФ — главным партнером президентской партии по правящей коалиции.

Однако есть целый ряд признаков того, что это перемирие не надолго, а Гройсман, считавшийся ранее протеже Порошенко, становится более независимой и, соответственно, опасной для президента фигурой.

Нынешний премьер-министр Украины — давний союзник Порошенко, поддерживавший тесные связи с нынешним украинским лидером еще со времен своего мэрства в Виннице. Гройсман управлял городом с 2006 по 2014 год, после чего стал вице-премьером при Яценюке, а после увольнения последнего — премьер-министром. На внеочередных выборах политик баллотировался от партии Порошенко (хотя всегда позиционировал себя как независимого политика) и на посту главы правительства сделал немало для того, чтобы упрочить власть президента Украины.

Однако сегодня появление Гройсмана на съезде НФ вряд ли порадует Порошенко. Дело в том, что премьер-министр и парламент Украины на этой неделе задели политические интересы президента. 7 ноября Верховная рада проголосовала против смещения главы украинского МВД Арсена Авакова (одного из основателей «Народного фронта») с должности. За отставку высказался 31 народный депутат — при том, что для прохождения инициативы нужно было заручиться 226 голосами.

Таким образом конфликт Порошенко с одним из наиболее влиятельных украинских силовиков остался незавершенным. Более того, благодаря голосованию в Раде Аваков только упрочил свои позиции.

«Благодарю за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — гласило сообщение министра внутренних дел Украины в твиттере.

Кто кого переиграл

Противостояние между Порошенко и Аваковым стало очевидным, когда 31 октября был задержан сын главы МВД Александр. Авакова-младшего обвинили в финансовых махинациях по так называемому «делу рюкзаков», в котором идет речь о присвоении 14 млн гривен при закупке для структур МВД. В самом министерстве Авакова разбирательство назвали тенденциозным и обвинили Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое является инициатором дела, в исполнении политического заказа.

Среди прочих возможных причин конфликта Порошенко и Авакова киевское издание «Зеркало недели» назвало неприязнь и ревность к главе МВД со стороны президента Украины. По мнению автора публикации, Порошенко считает его единственным достойным политическим конкурентом.

Тем более, Аваков доказал, что может успешно вести аппаратную борьбу на фоне скандала вокруг вернувшегося на Украину Михаила Саакашвили, экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии.

В конце сентября Саакашвили с десятками соратников прорвал пограничный кордон на границе Украины и Польши, не встретив особого сопротивления пограничников. После этого он развернул бурную деятельность, обвиняя Порошенко в том, что тот лишил Саакашвили гражданства незаконно. В октябре политик организовал массовую акцию напротив Верховной рады, в том числе выдвинув требования об импичменте президента.

«Кто рекомендовал Порошенко решить проблему Саакашвили посредством лишения гражданства? Кто дал утечку принятого решения в СМИ? Кто впустил Саакашвили через границу? Кто позволил поставить палатки 17 октября? Кто удержал от разгона акции?» — задается вопросами «Зеркало недели». По мнению автора публикации, за всем этим стоит глава МВД Аваков.

20 октября киевское издание «Украинская правда» также сообщало о конфликте между Аваковым и Порошенко — из-за «майдана» Саакашвили.

По этим данным, украинский президент требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Рады, но глава МВД отказался это делать. Аваков позже обосновал свое решение тем, что предпочел «полупустые палатки» беспорядкам на улицах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конфликте вокруг Саакашвили занял нейтральную позицию. Его заявление об акциях протеста и палаточном городке у стен Рады было максимально дипломатичным. Инициативу Саакашвили о создании антикоррупционного суда Гройсман поддержал, однако тут же добавил, что Украине нужны и другие реформы, — например, здравоохранения.

«С одной стороны, это люди, которые пришли выразить свое убеждение в необходимости изменений, которые готовы тяжело трудиться над этими изменениями, а с другой – пришли и те, кто не собирается ничего делать. Они пытаются хорошими лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за нее. А хуже всего, что под этими лозунгами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране в такое трудное время, — заявил премьер. — Глубоко убежден, что через диалог, обсуждение, качественные наработки и решения возможны изменения. Но общество должно дать четкую оценку тем, кто может приносить вред нашему государству».

Свои игры

После пересуд вокруг протеста Саакашвили на Украине вспыхнул еще один скандал — вокруг поправок в законопроект о «реинтеграции Донбасса», которые предлагали разорвать дипотношения с Россией. Их 8 ноября предложил депутат от Блока Порошенко Иван Винник. Возможные поправки Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября.

По мнению самого Винника, пункт о разрыве отношений логичен, потому что сохранять отношения со «страной- агрессором — это преступление со стороны украинского МИД».

В случае, если законопроект будет одобрен, то он автоматически отправится на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Это ставит президента в неловкое положение: Порошенко уже пришлось публично заявлять, что он против этой инициативы.

По мнению Михаила Погребинского, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, дискуссия в Раде о разрыве отношений в Россией токсична для президента Украины.

«У Порошенко есть практический интерес не давать повода Москве обвинить его в нарушении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, — рассуждает собеседник «Газеты.Ru». --

А теперь у России появляется повод сказать: вот видите, Киев нас обвиняет в нарушении Минских соглашений, между тем, сам он только что подорвал этот процесс.

Ясно, что невозможно садиться за стол переговоров по Донбассу со страной, которая разорвала с тобой дипотношения».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко видит в этой ситуации признак раскола между Порошенко и Гройсманом.

«Началась характерная для украинской политики история, когда люди, взращенные кем-то, начинают забывать, кто их взрастил, и начинают играть в свои игры, — считает он. — Ровно эта история произошла и с Гройсманом, он начал играть в свою игру, начал вводить своих людей в правительство, при условии сохранения формальной лояльности Порошенко.

Он продолжает вести свои игры, вдет их достаточно успешно и понимает, что у него есть кредит доверия». По мнению собеседника «Газеты.Ru»,

Гройсман сохраняет видимую лояльность по отношению к Порошенко и в то же время «позволяет себе довольно много».

«Это стало не устраивать Порошенко, а он известен своим тяжелым нравом, поэтому у них начались стычки», — рассказал эксперт.

Впрочем, по мнению Бондаренко, уволить Гройсмана Порошенко вряд ли решится. «Это значит уволить свою правую руку, это девальвирует самого президента. Получится, что Порошенко сыграет против себя и распишется в том, что он Гройсмана не контролирует, что это человек, который вышел у него из-под контроля, а значит, грош цена политике Порошенко», — считает эксперт.